Forskning vekker oppsikt: – Shit, nå tissa jeg på meg

Veslemøy Kollstad støter på en spesiell utfordring under trening. Ny forskning viser at hun ikke er alene.

Veslemøy Kollstad fra Kristiansand ønsker å bli verdens beste i CrossFit.

For litt over ett år siden flyttet hun fra fast sykepleierjobb i hjembyen til hovedstaden for å satse på idretten hun elsker.

Men på vei til toppen møter hun ukentlig på noen spesielle utfordringer.

STRESSER IKKE: Kollstad tenker ikke på hva andre mener og sier om henne. Foto: Jan Helge Rambjor / TV 2

– Bryr meg ikke

Kollstad jobber som miljøarbeider ved siden av å være på landslaget i CrossFit. Hun trener to ganger om dagen på CrossFit Oslo på Nydalen og tar TV 2 med på en treningsøkt og viser frem musklene.

Men det er ikke de store musklene hennes som er fokus her.

For under flere treningsøkter hender det at det drypper mer enn bare svette.

– Det skjer hvert fall en gang i uken, at det lekker litt, sier Kollstad til TV 2.

NORGESMESTER: Kollstad har to gull i NM i vektløfting fra før av. Foto: Jan Helge Rambjor / TV 2

Den tidligere sykepleieren ønsker å sette større fokus på at kvinnelige utøvere tisser på seg og at det må bli mindre tabu og skambelagt.

– Jeg bryr meg ikke om hva andre sier eller tenker. Når jeg trener hardt og blir svett nedentil så tenker jeg at det ikke er så nøye om det er tiss eller svette. Det betyr bare at jeg har jobbet hardt.



Kollstad og treningsvenninnene snakker ofte om dette og mener temaet må snakkes mer om.



– Det skjer med mange og ofte med meg. Det kommer litt an på personen, men de fleste snakker åpent om det. Vi vet at det er naturlig og da blir det heller en morsom greie ut av det.

– Rart og kjipt

CrossFit-utøveren forteller at det skjer som oftest når hun hopper i hoppetau eller opp på bokser. Eller når hun holder og løfter tungt.

– Jeg pleier å ta på meg svarte tights hvis jeg skal ha en økt som har mye hopping og tunge løft. Og gå på do og tisse rett før jeg skal gjøre de verste øvelsene for å forhindre mengden.

VERSTE ØVELSEN: Å hoppe på høye bokser er en av øvelsene som skaper mest trykk i underlivet for Kollstad. Foto: Jan Helge Rambjor/TV2

Men det er ikke alltid hun klarer å styre urinlekkasjene.

– Det skjedde under en konkurranse. Jeg var midt i et løft av en tung medisinball også kjente jeg at: «Oi shit, nå begynner jeg å tisse på meg», sier hun og fortsetter:



– Men jeg skulle ikke slippe den ballen fordi jeg vil jo gjøre konkurransen ferdig.

– Hvordan føltes det?

– Det er litt rart og kjipt, men jeg må bare stå i det. Det er mange rundt som vet at det kan skje så da er det ikke så farlig, tenker jeg.

På Tiktok er det flere som deler videoer av at de tisser på seg under trening.

– Overraskende



VIKTIG: Kristina Lindquist Skaug mener de som sliter med urinering under trening bør søke hjelp. Foto: Jan Helge Rambjor/TV2

Kristina Lindquist Skaug ved Norges idrettshøgskole har forsket på akkurat dette.

Skaugs forskning har tatt utgangspunkt i idrettsutøvere på nasjonalt toppnivå. Funnene hennes bekrefter Kollstads utsagn om at hun ikke er den eneste.

– Forekomsten er høy. Over 70 prosent av turnere og cheerleadere svarte at de kunne ha problemer med lekkasje. Og halvparten av vektløfterne, sier Skaug til TV 2.



– Hva var det mest overraskende?

– Det er overraskende at det er så mange som sliter med lekkasje. Spesielt blant disse unge jentene. Blant turnerne så kunne de være nede i 12-13-årsalderen.

LEKEN: Under treningsøkta gikk Kollstad nesten mer på henda enn beina. Foto: Jan Helge Rambjor / TV 2

Skaper frykt

Forskningsrapporten viser at det er mange som påvirkes av urinlekkasjene.

– I våre studier var det over 80 prosent av de med lekkasje-problematikk som synes prestasjonen eller idrettsdeltakelsen blir negativt påvirket.

Grunnene er flere.

– Det er spesielt frykt for synlig lekkasje. Eller at de kan miste konsentrasjonen. Eller frykt for lukt, og at de synes det er flaut, sier Skaug og legger til:

– Det er til og med noen som svarte at de ville unngå bestemte aktiviteter eller treninger.

– Flaut

Skaug er i tillegg utdannet fysioterapeut og har spesialisert seg på kvinnehelse.

Hun har flere råd til å bli tryggere på trening.

– Det enkleste tiltaket er bekkenbunnstrening. Vi vet at det har veldig god effekt hos mange kvinner. Det vil si styrketrening av bekkenbunnsmusklene.

Hun forteller at øvelsen rett og slett handler om å knipe sammen gjentatte ganger.

– Også finnes det et hjelpemiddel som kalles «urinstopper» som man kan prøve.

Forskeren og fysioterapeuten oppfordrer de som virkelig sliter med disse plagene, å oppsøke en fysioterapeut eller andre behandlere med kompetanse på kvinnehelse.



– Mange synes det er flaut å snakke om, men vi ønsker å normalisere det. Vi prøver å få frem at det finnes hjelp å få.



Skaug påpeker også at det er mange som bruker bind eller truseinnlegg.

– Truseinnlegg kan gi en viss trygghet med tanke på dette med synlig lekkasje. Man blir beskyttet og kan tørre å gi på litt ekstra, sier Skaug.