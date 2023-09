– Forskning fra 70-tallet

Mange fikk snusen i vrangstrupen da de 1. september kunne lese store medieoppslag om at forskning viste at det er en sammenheng mellom snusbruk og ulike typer kreft.

Forskningen ble presentert av Kreftregisteret, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet (FHI).

– De resultatene som er mest alarmerende og tydelige, er at det er mer enn tre ganger økt risiko for spiserørskreft og også en dobling av risikoen for kreft i bukspyttkjertelen blant de som snuser sammenlignet med de som ikke bruker tobakk, sa Bendik Brinchmann i forbindelse med at forskningsoppsummeringen ble offentliggjort.

ANSVARLIG: Bendik Brinchmann, forsker ved STAMI, var ansvarlig for forskingsoppsummeringen. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Brinchmann, som har sitt hovedvirke i STAMI, har bakgrunn som lege og har også en delstilling i FHI. Det er han som er ansvarlig for rapporten som konkluderer med sammenheng mellom snusbruk og kreft.

Forbud

Ikke bare mediene, men også politikere kastet seg på for å slå alarm. Leder i KrF, Olaug Bollestad, mente det nå var på tide med tiltak som ble tatt i bruk mot sigarettrøyking i 2004. Daværende helseminister, Dagfinn Høybråten, innførte gradvis forbud mot å røyke sigaretter på utesteder.

– Nå må helseminister Ingvild Kjerkol ta en Høybråten, og lage en handlingsplan. Han fikk halvert røykingen, og vi må gjøre det samme med snusen, sa Bollestad til TV 2 da.

FORBUD: Leder i KrF, Olaug Bollestad, vil innføre forbud mot kjøp av snus på internett. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Hun sa også at hun ville innføre forbud mot å kjøpe snus på internett.

TV 2 vet at det allerede da var stor uenighet om disse resultatene innad i FHI. En kilde som ikke ville gjengis med navn, sa at det var behov for en intern oppvask i FHI, slik at denne type konklusjoner ikke ble presentert igjen.

Studerte bygningsarbeidere på 70-tallet

En sentral forsker ved Institutt for biovitenskap ved Universitet i Oslo, kalte rapporten «aktivisme forkledd som forskning».

Nå tar også seniorforsker ved FHI, Karl Erik Lund, bladet fra munnen. Han har vært en nestor på dette området i en årrekke.

En av hans innvendinger er at studien blant annet bygger på tall fra en studie av svenske bygningsarbeidere fra 1979 til 1993.

FARLIGERE: Snus på 70- og 80-tallet var langt farligere enn dagens snusporsjoner. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– De studiene som finnes er på snustyper av gammelt merke, altså tilbake på 70-tallet. Da brukte man en helt annen type snus, som er mye mer giftig enn den på dagens marked. Så er det en stor studie, Bygningsarbeiderstudien fra Sverige. Den er så stor at den veier tungt. Men i den studien skiller ikke forskerne mellom snus og skråtobakk/tyggetobakk. Dermed er ikke resultatene til å stole på, sier seniorforsker Karl Erik Lund til Avisa Nordland.

Til Lunds kritikk svarer Bendik Brinchmann:

– Noe av kritikken har gått på gamle tall. Men noen av studiene vi har sett på er publisert de fem-seks siste årene. Og dette er de beste tallene vi har tilgjengelig på området. Når man skal studere kreft, vil det alltid være relativt gamle tall, siden det oftest tar 10-30 år å utvikle kreft, sier Brinchmann.

Lund på sin side peker på at kreftforekomstene i studien av bygningsarbeiderne på den tiden også kunne skyldes andre forhold.

OPPMERKSOMHET: Mange fikk snusen i vrangstrupen da de 1. september kunne lese store medieoppslag om at forskning viste at det er en sammenheng mellom snusbruk og ulike typer kreft. Foto: Lage Ask / TV 2

Etisk uforsvarlig

– Studien er heller ikke kontrollert for alkoholbruk på en god måte. Hvis snuserne også brukte mye alkohol, så kan det være alkoholen og altså ikke snusen, som har forårsaket risikoøkningene, sier Lund.

Han mener at presentasjonen av denne rapporten som førte til de mange medieoppslagene ble «alarmistisk» og ikke innenfor de etiske grensene presentasjon av forskning burde være.

– Vi må etterstrebe edruelighet når vi skal kommunisere om helseskader ved snusbruk. Overdrivelser er for det første etisk uforsvarlig, og for det andre har det uintenderte konsekvenser, sier Lund.

ULIKE SNUSTYPER: På 70-tallet brukte man en annen type snus enn i dag, sier seniorforsker Karl Erik Lund. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Brinchmann på sin side fastholder at konklusjonene likevel er riktige.

– Hovedbudskapet er at det beste vi har av evidens på dette feltet viser en økning i kreftforekomst hos de som snuser og at dette er særlig betydelig for de alvorlige kreftformene spiserørskreft og bukspyttkjertelkreft. Dette er viktig informasjon for befolkningen, som legger grunnlaget for å gjøre gode og informerte valg. I mine øyne vil det være uetisk å ikke informere befolkningen om dette, særlig med bakgrunn i medisinsk etikk, sier han.



Ulike miljøer internt

Konstituert direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Strømstad Knudsen, sier hun ikke ser på den interne feiden som et problem, men bekrefter at ulike forskningsmiljøer internt i FHI har ulik tilnærming til forskningen på snus.

ULIKE MILJØER: Konstituert direktør i FHI, Gun Peggy Strømstad Knudsen, sier det er motstridene standukter om snus i FHI. Foto: Torstein Bøe / NTB

– FHI har to ulike fagmiljøer som arbeider med dette, med to ulike tilnærminger. Det ene har en mer samfunnsvitenskapelig tilnærming der man vektlegger at snus kan virke som skadereduserende for de som vil slutte å røyke, og den andre er en mer medisinsk tilnærming der man legger større vekt på å formidle snusens effekter for alle, og særlig for unge kvinner, skriver Strømstad Knudsen til TV 2.

Lund selv understreker at han ikke har noe ønske om at folk skal snuse, men at han mener snusen i praksis kan redde liv om den hjelper folk til å slutte å røyke.

– For all del, snus er ikke spinat og gulrøtter, og vi skal advare ungdom mot bruk av snus, og i alle fall gravide og hjertepasienter, sier seniorforsker ved FHI, Karl Erik Lund.