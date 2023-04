Forskernes varekurv kan avgjøre om du får lån

Stadig dyrere matvarer gjør at forskere må sjekke priser på ny for å oppjustere budsjettet som blant annet avgjør om du får boliglån.

PRISJAKT: SIFO-forsker Marthe Hårvik Austgulen sjekker matvarepriser for å oppdatere hvor mye vi bruker på mat. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Vanligvis tar forskerne en slik butikkrunde hvert femte år, men dyrtid gjør at prosjektleder Marthe Hårvik Austgulen allerede etter tre år må sende forskerne ut igjen med mobilen i hånd for å ta bilder av matvareprisene.

Ekstraordinær oppjustering

Ikke siden starten av 80-tallet har prisen på mat økt så mye på et år som prisene steg fra september 2021 til september i fjor.

Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks (KPI) for mat var på 12,1 prosent og bidro til at SIFO i august oppdaterte sitt matbudsjett.

Siden har matvareprisene fortsatt å stige, så nå går forskerne til det uvanlige skritt at de går tilbake til butikkene for selv å sjekke prisene på en rekke vanlige matvarer.

SUNT: Gjennomsnittsprisen for grønnsaker bidrar til beregningen av hva det koster å leve. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

For å beregne hvor mye det koster å spise seg mett i tråd med gjeldende kostholdsråd, sjekker SIFO prisen på mat i tre lavpriskjeder.

De beregner et gjennomsnitt for en månedsmeny med frokost, lunsj, middag og mellommåltid tilpasset de ulike aldersgruppenes kaloribehov,

Nå begynner det møysommelige arbeidet med å regne ut hva det koster en gjennomsnittsnordmann å spise, uten utskeielser. Menyen inkluderer bær og nøtter, men ikke alkohol, chips eller godteri, med unntak av litt søtsaker til de minste.

– Vi regner med litt godteri til barn i helgen.

NØKTERNT: Forskerne inkluderer ikke søtsaker, chips eller alkohol i handlekurven. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Summen av varene i forskernes nøkterne handlekurv utgjør budsjettposten mat og drikke.

Derfor er det vanskelig å få lån

Norske banker bruker referansebudsjettet fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO når de vurderer lånekunder. Banksjef Jan-Tore Smith i Sparebanken Vest sier mange blir negativt overrasket når de ser utgiftene på mat og drikke.

LÅNEVURDERING: Banksjef Jan-Tore Smith i Sparebanken Vest bruker SIFOs budsjett til å vurdere lånekunder. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– For et samboerpar med to barn på 12 og 15 år er matbudsjettet 14 000 kroner i måneden.

Banksjefen er enig i at det høres mye ut, men går god for tallene for han har brukt sin egen familie i beregningen.

– Nå representerer det min situasjon, og jeg kan bekrefte at det stemmer! Ler han.

Spesielt førstegangskjøpere blir ofte overrasket over hvor mye mat koster.

Undervurderer pengebruken

– Noen mener at de i realiteten bruker mindre, men vi ser fort at det kanskje ikke stemmer, for da skulle det gjerne vært større overskudd i budsjett og noen penger på sparekonto.

REALITETSSJEKK: Lånekunder blir ofte overrasket over hvor mye det koster å leve. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Restaurantbesøk og ferier er ikke med i referansebudsjettet, likevel sier noen at de er villige til å redusere pengebruken på mat og drikke ytterligere i håp om å kunne sikre seg drømmeboligen.

– Hvis budsjettet holder akkurat til lån, og du velger å gå for det, da prioriterer du bolig veldig høyt, påpeker han.

Banksjefen forstår at folk reagerer på at varene forskere putter i en handlekurv, kan avgjøre om kundene får lån.

– Klart at det er kjipt, men mat må man ha, sier han,

Hvor mye er det vanlig å bruke på mat?

Fasit får vi ikke før i mai. Da først kommer referansebudsjettet, selv om prisene ble hentet inn i februar og mars etter butikkenes varslede prisøkning.

Etter forskernes forrige handlerunde rett før koronapandemien, har SIFO oppdatert matbudsjettet i tråd med konsumprisindeksen, sist i august 2022.

Nå er det den unormalt høye prisveksten som gjør at forskerne allerede etter tre år må innhente nye priser, uten å endre hva de putter i varekurven.

– Nå henter vi inn priser på nytt for det har vært så store prisvariasjoner. Det er dyrtid og det har vært økning på alle fronter.

DYRTID: Matvareprisene økte 12,1 prosent i september ifølge SSB. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Fra februar 2022 til februar 2023 var prisøkningen på mat i konsumprisindeksen 8,8 prosent.

Økningen var størst i første halvår; fra januar til februar var prisveksten bare 1,6 prosent.

Austgulen understreker at SIFOs handlekurv avviker fra KPI på flere punkt, derfor bruker ikke hun konsumprisindeksen når de i disse dager regner på hva det nå koster å følge kostholdsråd og dekke nordmenns kaloribehov.

Regner ikke med tilbudsvarer

Austgulen sier noen avveininger trekker opp kostnadene, andre trekker ned. Så det skal være mulig å spare, og bruke mindre enn SIFOs referansebudsjett, siden forskerne ikke handler de aller billigste varene eller tilbudsvarer.

VARIASJON: Forskerne røper ikke hele handlelisten de legger til grunn, men frukt er med i kurven. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

De rådfører seg med ernæringsfysiologer og baserer budsjettet på en meny som ivaretar behovet for god og variert mat. Forbrukere har også medvirket: I 2020 svarte SIFOs fokusgrupper blant annet at de handler brød, ost, melk, juice og egg, men også taco, fiskekaker og panert torsk.

Prosjektlederen understreker at vi skal bli mette og klare å holde budsjettet uten å måtte lage mat med enkle råvarer helt fra bunnen.

– Du må ikke lage tacokrydderet selv, eller koke kraft i fire timer, smiler hun.

Forbruksvaner spiller inn

Austgulen har ikke bankkundene eller bidragsmottakerne i tankene når hun lager SIFOs referansebudsjett.

ROM FOR SPARING: SIFO handler ikke tilbudsvarer. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Vi forsker på hva det koster å leve, ikke hvordan bankene bruker det. Det er viktig at de som bruker budsjettet kan tilpasse det til at folk lever ulike liv, understreker hun.

Etterslep for bidrag og stønad

Barne- og familiedepartementet bruker tall fra SIFO og SSB som grunnlag når de beregner bidrag.

Når NAV indeksregulerer løpende bidrag, som barnebidrag og bidragsforskudd 1. juli legger de konsumprisindeksen fra januar til grunn. Fra januar 2022 til januar i år var KPI på 7 prosent.

Forsker Christian Poppe ved OsloMet har undersøkt hvordan høyere matvarepriser slår ut for uføre. Stønaden har ikke økt i takt med utgiftene, og ifølge ham har 23 prosent av uføre redusert sitt forbruk av mat.

– Nesten én av fem viser tegn til matfattigdom, og dette er langt større andel enn resten av befolkningen, sier Poppe i SIFOs rapport.

Uansett situasjon, understreker både Austgulen og Smith at det er penger å spare på å følge med på tilbud og kampanjer, handle sjeldnere, i større kvanta, og velge rimeligste produkt. Så kan du sjekke i mai, om du bruker mer eller mindre enn forskerne på mat og drikke.