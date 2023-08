Forskerne om ekstremværet: – Det er veldig rart

– Det er veldig, veldig spesielt.

Klimaforsker Elin Lundstad ved Meteorologisk institutt beskriver ekstremværet som det siste døgnet har skapt store problemer på Østlandet.

– Det som er veldig spesielt med dette er at været kommer fra øst. Her i Norge er vi vant med at det er vestavinden som tar med seg alt været, og at det skaper en regnskygge mot store deler av Østlandet. Det er derfor dere får alt borte i Bergen, sier Lundstad, og fortsetter:

– Nå har lavtrykket kommet fra sørøst. Det er veldig rart.

Stengte veier og toglinjer, evakuerte beboere og store skader på infrastruktur og bebyggelse er noen av problemene de ekstreme nedbørsmengdene fra «Hans» har skapt.

RAS; Flere ras har gått siden mandag ettermiddag. Her ved fv491 ved Ulekleiv. Foto: Fredrik Ulen

– Begynner å bli veldig ille

Klimaforskerne kan ikke slå fast at det er en direkte sammenheng mellom akkurat dette unormale værsystemet og de uvanlig kraftige regnbygene, og at jordens overflatetemperatur øker.

Samtidig har det lenge vært varslet at menneskeskapte klimaendringer fører med seg uvanlig og mer ekstremt vær.

Det store deler av Sør-Norge nå opplever, uroer Lundstad ved Meteorologisk institutt.

– Dersom det er globale klimaendringer som har klart å snu vindsystemene, begynner det å bli veldig ille. Dette kan være et eksempel på det.

FLOM: En bil kjører over en oversvømt vei på Lørenskog. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Vanskelig å slå fast

Forskningsleder ved Cicero senter for klimaforskning, Marianne Tronstad Lund, forklarer hvorfor det er vanskelig å slå fast at nettopp «Hans» kommer som en konsekvens av klimaendringene.

– Det vi vet, er at klimaendringene gjør at når ekstremvær oppstår, så forsterkes det av at vi har et varmere klima. At hetebølgene blir varmere, ekstremregnet kraftigere. Men dette ekstremværet er av en type veldig uvanlig vær.

Det er to måter klimaforskere kan knytte vær, altså det vi til enhver tid opplever utendørs, til klimaet og endringene i det vi kan vente av vær.

Det ene er å se på endringer over tid, og tendensene det viser. Det krever imidlertid at de har langtidsdata å sammenlikne med. Det har de ikke nå.

Klimaforskere kan også i etterkant av ekstremvær gjøre beregninger hvor de undersøker hvor mye mer sannsynlig værsituasjonen er som følge av et varmere klima, enn dersom temperaturene på jordkloden var lavere.

Heller ikke dette er like lett her.

– I tråd med forventningene

– Dette uværet vi nå ser er av en uvanlig værtype, så vi har ikke den lange tidsserien. Derfor kan vi ikke si noe om hvorvidt dette blir vanligere eller ikke, sier Tronstad Lund, men legger til:

– Det sagt, så er mer ekstrem nedbør helt i tråd med forventede klimaendringer. Avhengig av hva vi som samfunn gjør for å tilpasse oss og kutte utslipp, er det stor sannsynlighet for at vi får mer av dette, og kanskje både verre og større ekstremværsituasjoner og konsekvenser.

Sommeren i år har vært preget av store overskrifter om vær av den ekstreme sorten. I juni fryktet bøndene at avlingene skulle ødelegges av tørke, i juli ble turister evakuert fra skogbranner i Sør-Europa, og det ble satt varmerekorder.

Mange steder har klimaforskerne allerede funnet en klar sammenheng mellom mer ekstreme hetebølger og klimaendringene.

– Dette ser vi år etter år, og det føyer seg inn i en lang rekke av år med rekordhøye temperaturer, kraftigere nedbør, uvant og rart vær, sier Tronstad Lund.

Ser klar sammenheng

Rart og dramatisk vær har uten tvil preget store deler av Sør-Norge siden uværet «Hans» slo innover Østlandet mandag ettermiddag.

Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, er enig med kollegaene sine i at «Hans» for øyeblikket ikke kan knyttes direkte til økte klimagassutslipp.

Hun mener likevel at mye tyder på at det er en sammenheng.

– Det været som dannes i 2023 er annerledes enn det været som ble dannet året jeg ble født, i 1969. Jorden er en grad varmere, det er mer energi i atmosfæren, noe som påvirker hvilket vær vi får, og bidrar til mer ekstremvær.

Kikke Flesche Kleiven fra Bjerknessenteret. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Gjør veldig sterkt inntrykk

Klimaforskeren trekker fram at det nettopp er de høye temperaturene som absorberer vann til luften. En varmere atmosfære, med mer energi, har også evnen til å holde på betydelig større mengder med vann.

Ekstremene vi ser nå har lenge vært varslet av klimaforskerne. Nå er de her.

– Det som kjennetegner klimaet nå er at vi går fra det ene ekstreme til det andre, sier Kleiven, og legger til:

– Det gjør et veldig sterkt inntrykk på meg å se ødeleggelsene, tørken og skogbrannene. Ekstremene er et veldig tydelig bevis på det som har pågått lenge; oppvarmingen av verden.

Større og kraftigere lavtrykk over større geografiske områder er blant det som er forventet på en varmere klode.

– Det som bekymrer oss er hvordan styrken på ulike typer ekstremvær blir i framtiden.

RAS: Rasområdet i Lovegen i Nord-Aurdal. Beboerne måtte evakuere fra husene sine da raset gikk. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Større ekstremvær, større konsekvenser

Det er ikke bare vindretningen som gjør «Hans» til et uvær av den uvanlige sorten, forklarer Lundstad ved Meteorologisk institutt.



– Ekstremværet har blitt større. Nå rammes en hel, stor region. Tidligere var det kanskje bare en dal eller en bygd.

– Nå har vi fått et ekstremvær som nærmest stopper samfunnet i store deler av Norge i tre dager. Dersom dette skal skje hver gang det kommer uvær, vil det få store konsekvenser etter hvert.

ØDELAGT: Ekstremregnet har ødelagt den gamle Hadelandsveien ved Maura. Foto: Kenneth Embre

– Burde høre på oss

Klimaforskeren frykter samtidig at de dramatiske nyhetene om vær og klima ikke er nok for at folk skal ta grep. Enten det gjelder å sikre seg mot ekstremvær, eller ved å kutte klimagassutslipp.

– Jeg er redd for at det ikke gjør det. I går hadde vi flere henvendelser fra folk som sa at vi måtte slutte å mase om dette ekstremværet, at det var overdrevet. Folk er lei. Jeg skjønner at det ikke er så ålreit å gå og føle på at du kanskje mister huset i et ras, sier Lundstad, og legger til:

– Vi er fagpersoner. De fleste hører på legen sin, som også er en fagperson. Da burde de høre på oss også.