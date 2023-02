Forskeren Bjørn har aldri sett noe lignende

– Vi ble møtt av en svær, hvit vegg av is, forteller Bjørn Krafft, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Han befinner seg rundt Sør-Orknøyene. Der kartlegger de mengden krill og studerer dyr og fugler som spiser krill for å livnære seg.

Dette toktet gjennomfører de årlig, men på tirsdag opplevde mannskapet noe de aldri vil glemme.

Lengre enn øyet kunne se

De tilbrakte ett døgn med sterk storm før det plutselig roet seg.

Da kunne de høre lyden av bølgeslag mot land bak tåken. Etter hvert som tåken lettet, fikk mannskapet øye på de Krafft tror er verdens største isberg.

– Vi kunne se det på radaren også. Det var omtrent en 50 meter høy, hvit vegg av is, og den var lenger enn det øyet kunne se, sier Krafft.

PÅ JOBB: Forsker Bjørn Krafft. Foto: Oda Linnea Brekke Iden

Det enorme isberget skal ha løsnet fra Antarktis.

Lag på lag med ren is som gjennom tusenvis av år har blitt presset sammen, driver nå fra kontinentet lengre sør.

Han forklarer at isberget flyttes av vind og havstrømmer, og beveger seg med noen knops fart.

Bare toppen av isberget

Krafft sier at isberget strekker seg omtrent 60 nautiske mil i hver retning. Han ble fascinert, og sier det ikke er ofte man ser sånne dimensjoner.

– Det er veldig gøy. Vi er jo på et stort skip, men likevel føler man seg veldig liten i forhold. Det følte vi på.

Krafft har deltatt på slike tokt siden 2011, men aldri opplevd noe lignende. Det tok skipet seks timer å komme seg rundt isberget.

– Vi ser jo bare ti prosent av størrelsen. 90 prosent av isberget er under havoverflaten, forklarer Krafft.

MEKTIG: Isberget steg fram igjennom tåken etter stormen. Foto: Bjørn Krafft / Havforskningsintituttet Les mer MEKTIG: Isberget steg fram etter den sterke stormen. Foto: Bjørn Krafft / Havforskningsintituttet Les mer MEKTIG: Isberget steg fram etter den sterke stormen. Foto: Bjørn Krafft / Havforskningsintituttet Les mer MEKTIG: Isberget steg fram etter den sterke stormen. Foto: Bjørn Krafft / Havforskningsintituttet Les mer

Skjer naturlig hele tiden

Forskeren legger til at det ikke er helt uvanlig at så store flak brytes av.

– Det ser vi hele tiden, men akkurat dette var veldig svært. Dette er ikke en del av klimaendringene, men noe som skjer naturlig, sier Krafft.

Også professor ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen, Lars H. Smedsrud, forklarer at slike avbrekk av isberg ofte skjer av naturlige årsaker.

– Det er naturlig at isberg knekker av, det har alltid skjedd. Men det er klart at det også er global oppvarming nå, og vi forventer at det skjer mer og mer, sier Smedsrud.

Professoren legger til at det ikke er vanlig at så store isberg knekker av.