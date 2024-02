Forskere har talt: Slik kan du måle din biologiske alder

I Norge er det forventet at kvinner i gjennomsnitt lever til de er 84,4 år, og at menn lever til de er 80,9 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Men hvor «gammel» er kroppen vår akkurat nå? Er man eldre eller yngre enn det fødselsdatoen tilsier?

Det har den danske forskeren, Karina Louise Skov Husted, forsket på. Hun har vært spesielt opptatt av helseforebyggende tiltak som gjør at man kan leve så lenge som mulig.

Ni målemetoder

Med stadig nye og avanserte pulsklokker og teknologiske målemetoder som gir forbrukeren sin «biologiske alder», har interessen rundt feltet vært stor.

FORSKER: I dag forsker Karina Louise Skov Husted på persontilpasset helse ved NFF Center for Basic Metabolic Research ved Universitetet i København. Foto: Privat

Til tross for dette, har det lenge manglet en vitenskapelig modell som kan definere sunnhet på en mer konkret måte. I sin doktorgradsavhandling har Skov Husted funnet ni såkalte biomarkører som til sammen kan regne ut din biologiske alder.

To av disse markørene kan du måle selv.

Målet med å finne ut av dette er, ifølge forskeren, å forebygge sykdom.

– Man har høyere risiko for aldersrelaterte sykdommer hvis ens biologiske alder overstiger fødselsdato, forklarer hun.

Dette måles

Sammen med en rekke forskere fra Danmarks Tekniske Universitet publiserte Karina Louise Skov Husted sin doktorgradsavhandling i tidsskriftet JMIR Publications i 2022.

Hundre friske forsøkspersoner mellom 18 og 65 år var med i prosjektet.



Under testingen kunne forskerne regne ut at det var ni spesifikke biomarkører som hadde størst betydning for aldersrelaterte sykdommer.

Blodtrykk

Langtidsblodtrykk (glykert hemoglobin)

Midjemål

Maksimalt luftvolum pustet ut i ett sekund

Maksimalt oksygenopptak

To markører for å måle kolesterolet

To markører for å måle betennelse i kroppen

– Formålet med modeller for biologisk alder er å gi en mer presis vurdering av personlig helse og risikoen for sykdom. Biologisk alder kan være et av verktøyene for å skape et helsevesen som kan gi mer presis rådgivning og behandling, sier Skov Husted.

Slik kan du måle din biologiske alder

– Den enkleste å måle, er omkretsen rundt midjen. Når man først har funnet ut hvor på magen man skal måle, så kreves det ikke mer enn et målebånd og et godt utpust, sier Skov Husted til TV 2.

MIDJEMÅL: Antall centimeter rundt magen er en av indikatorene som er med i modellen som regner din biologiske alder. Foto: NTB

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) og Verdens helseorganisasjon (WHO) bør ikke midjemålet ligge på over 80 centimeter hos kvinner eller over 94 centimeter hos menn.

Det er kjent at midjemål, sammen med andre indikatorer, kan si mye om en persons helse. Sammen med målt BMI kan man, ifølge FHI, vurdere helserisikoen for bukfedme.

I tillegg til midjemål peker forskeren på at maksimalt oksygenopptak (VO2 maks) også er en markør man kan måle selv.

– En klassiker er en Cooper-test, hvor det gjelder å løpe så langt man klarer på 12 minutter, sier Skov Husted.



Jo lenger du klarer å løpe, jo bedre står det til med kondisjonen.

– Hvis man vil bli klokere på sin egen kondisjon, kan man høre med sitt lokale treningssenter om de tilbyr en såkalt topunktstest, legger forskeren til.

Hun refererer til en test hvor man måler kondisjonstallet basert på to forskjellige arbeidsbelastninger med moderat puls. Det vanligste er å gjøre testen på sykkel.



Krever spesielt utstyr

Karina Louise Skov Husted understreker at de andre biomarkørene på listen krever klinisk utstyr, blodprøver og biokjemiske analyser for å fullføre. Hun mener at det likevel vil være mulig for helsepersonell å ta i bruk modellen for å forebygge sykdom.

KONDIS: En Cooper-test kan være en god måte å måle kondisjonen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Da jeg jeg begynte på denne doktorgradsavhandlingen, var det viktig for oss å utvikle en modell som inneholdt biomarkører som var mulige å måle i klinisk praksis og som dermed hadde et reelt potensial til bruk i forebyggende arbeid, sier dansken.

Håpet til forskerne er at modellen for biologisk alder skal bli brukt til forebyggende arbeid hos leger og i kommuner fremover.