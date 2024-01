Forsker svarer: Derfor blir det mer snøkaos nå enn før

Onsdag førte snøværet på Østlandet til at transportsystemet i hovedstaden kollapset totalt.

Det er ifølge transportforsker Kjell Werner Johansen svært sjeldent.

– Det tror jeg ikke at vi har opplevd i moderne tid. At fly, tog, buss og bane stanser samtidig er nytt. Det var nok en rekke uheldige omstendigheter som inntraff samtidig, sier han til TV 2.

FORBEDRINGSPOTENSIALE: Assisterende direktør Kjell Werner Johansen, ved Transportøkonomisk institutt, mener at vi kan ikke gardere oss 100 prosent mot det transportkaoset vi opplevde på onsdag. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Sårbart kollektivsystem

Johansen er forsker og assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI). Han peker på en rekke faktorer som gjør Oslo mindre robust til å takle store snømengder.

Oslo har vokst og blitt en storby. På 40 år har befolkningen vokst med 250.000. En større andel av befolkningen reiser kollektivt. Han peker på bussene som et eksempel på at transportsystemene er sårbare,

– For bare 10 til 15 år siden kjørte bussene med piggdekk og gikk på diesel. Det er klart at de har en helt annen evne til å kjøre i snø og kulde. I tillegg var det enklere å brøyte. Både fordi det var færre biler i veiene og fordi det fantes mange plasser å legge snøen.

Bedre før?

Og om du trodde det var annerledes før, at hovedstaden klarte seg fint gjennom all slags snøvær før i tiden, viser faktisk forskningen at det stemmer.

1973: I 1973 så gatene i Oslo slik ut. Da var det lettere for brøytemannskapet å håndtere snøen. Foto: Norsk Dokumentarfilm AS

Johansen mener mye av dagens problemer skyldes byfortetningen. Før fantes det mange åpne plasser i byrommet man kunne bruke som snødeponier.



I tillegg var det færre biler i byrommet. Det gjorde det mulig med datoparkering slik at ryddemannskapene kontinuerlig kunne holde veier og fortau ryddet for snø.

– Det vi så denne runden med snø var at Oslo kommune ikke klarte å få unna den gamle snøen før det kom mer. Og selv om man får unna en del av snøen, så må man kjøre lengre for å kvitte seg med den. Og så går det heller ikke an å dumpe den i sjøen.

Kommer til å skje oftere

Ifølge Johansen ville det blitt altfor dyrt om Oslo skulle oppgradere beredskapen for å tåle ekstremvær uten at det får konsekvenser.

Det forklarer han med at vi vil få mer ekstremvær fremover som betyr at dette vil skje igjen.

Likevel peker han på to områder som gjør det lettere å takle slike situasjoner enn tidligere.

– For det første har vi fått fleksible arbeidsordninger, for eksempel hjemmekontor. Det betyr at samfunnskostnadene på slike dager blir langt mindre. Det andre området er at vi har teknologi som kan gi oss sanntidsinformasjon rett inn på telefonene våre.

Videre forteller Johansen at han tror lærdommen vi må trekke med oss videre er å utvikle bedre systemer for å få informasjon raskt og presist ut til befolkningen.

ANNERLEDES: Snøryddingen i 1973 så litt annerledes ut enn hvordan det ser ut i dag. Foto: Norsk Dokumentarfilm AS

– Må akseptere

Marit Kristine Vea er byråd for miljø og samferdsel for Venstre, og forteller til TV 2 at det ikke er så lett å gjøre noe for å håndtere snøværet på en bedre måte.

– Med så mye vind og snø klarer ikke brøytemannskapet og de andre som jobber på spreng for å holde byen åpen å håndtere været. Så noen ganger er vi nødt til akseptere at slike ting skjer, sier hun.