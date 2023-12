Forsker: Dette bør stå på bordet i juleselskapene

Akevitt til ribba eller juleøl til pinnekjøttet er en selvfølge for mange i juletiden.

Det merker også Vinmonopolet. Desember er den måneden de selger mest i løpet av året.

Men kan det bli for mye av det gode?

Det siste året har en ny trend vokst fram: Å kutte ut eller redusere alkoholforbruket.

Dette er også noe polet ser. Det selges mer alkoholfrie varer.

Noen liker ikke rusen, andre vil passe vekten. Noen gjør det for den mentale helsen, andre for lommeboken.

SELGER MER: Alkoholfrie varer har blitt mer populært hos Vinmonopolet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kjærlighet til vin og …

Dette er også noe man bør tenke på når man arrangerer juleselskaper, mener forskningsleder og lege Torgeir Gilje Lid ved Stavanger universitetssykehus.

FORSKER: Torgeir Gilje Lid. Foto: Universitetet i Stavanger

– Vi legger mye tid og kjærlighet i valg av vin for eksempel, men jeg mener man bør legge like mye omtanke i valget av alkoholfrie alternativer, sier han.

Gilje Lid tror at noen også kan kvie seg for å spørre etter alkoholfrie alternativer i juleselskaper, fordi man kanskje ikke vil fremstå som «kjip».



Han mener det kan oppleves som at det trengs en god grunn for å velge alkoholfritt, for eksempel at en kjører eller er gravid.

Derfor mener legen alkoholfritt bør stå på bordet når gjestene kommer, og ikke noe man må spørre etter.

– Står det allerede på bordet, er det lettere å forsyne seg, sier han.

Gilje Lid mener hvite perioder-trenden bidrar til en åpnere samtale om hvor mye plass alkoholen får i livene våre og hvordan eget forbruk påvirker en selv og andre.

POPLÆR DUO: Akevitt til ribba er en selvfølge for mange i juletiden. Foto: Aage Aune / TV 2

Han sier at alkoholen fikk mer plass i samfunnet etter at folk flest fikk mer å rutte med på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet. Tidligere var det først og fremst samfunnseliten som drakk vin, for eksempel.

– Det er blitt mer normalisert at man skal drikke ved mange anledninger. Det tror jeg gjør at man ikke har vært så bevisst på egne vaner, frem til nå, sier forskeren.

Hvor mye er greit foran barn?

I juleselskap kan det også være barn til stede.

Da kan det være en ekstra god grunn til å sette frem gode alkoholfrie varer på bordet, som ikke bare skal gå til barna, mener Gilje Lid.

– Jeg mener man bør tenke gjennom det skal serveres alkohol i det hele tatt i juleselskap med barn til stede, sier forskeren.

EN LITEN EN: Dette er et vanlig syn i juleselskaper. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Legen sier at de fleste er nok fornuftige, men barn merker fort endringer i stemning og hvordan voksne snakker.

– Hvor mye mener du det er greit å drikke foran barn?



– Når det er barn til stede, mener jeg det er viktig å være særlig bevisst på inntaket, sier Gilje Lid.

Så mye drikker vi i Norge Ifølge Helsedirektoratets rapport om utviklingen i norsk kosthold, er omsetningen av alkohol i Norge høyere nå enn før pandemien. Alkoholomsetningen var rekordstor i 2021, trolig som følge av redusert grensehandel. Det er dermed ikke sikkert at vi drakk mer, men at vi kjøpe langt mer i Norge. I november ble også nye referanseverdier for energi og næringsstoffer publisert. Der kommer det fram at det ikke er mulig å fastsette en helsemessig trygg endre grense for inntak av alkohol. Helsedirektoratet presiserer at de ikke har kommet med noen nye anbefalinger om inntak av alkohol. Referanseverdiene er et mer teknisk grunnlag som sier noe om stoffene kroppen trenger, og alkohol er ikke noe kroppen trenger.

Her går grensa

Organisasjonen Av-og-til mener grensen bør være på maks to enheter sammen med barn.

– Barn påvirkes før du gjør det, og det kan være vanskelig for oss voksne å få med oss når det går fra trivelig til ubehagelig for barna, sier generalsekretær Ragnhild Kaski.

TO ENHETER: Ragnhild Elisabeth Kaski er generalsekretær i organisasjonen Av-og-Til grensen på antall alkoholenheter er to i selskap med barn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det som voksne kan oppleve som positive endringer når man har drukket alkohol, som at man ler mer eller snakker litt høyere, kan gjøre barn usikre og utrygge, sier hun videre.



Kaski sier at barn er ulike, og alderen til barnet også har noe å si for hvordan de opplever voksnes drikking.

– Mindre barn kan kanskje bli utrygge og forvirret av de voksne endrer seg, mens større barn vet hva alkohol er. Men felles for de fleste barn er nok at de ønsker seg foreldre som oppfører seg akkurat slik de pleier. Også i julen, sier Kaski.