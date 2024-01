Forsker advarer om innstramming: – Må ha is i magen

70.000: Over 70.000 ukrainere har søkt om kollektiv beskyttelse i Norge siden februar 2022. Bildet er fra Nasjonalt ankomstsenter for flyktninger i Råde, fra tidlig 2022. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Flere tar til orde for å revurdere automatisk opphold for ukrainere i Norge. Forsker advarer om at det kan få motsatt effekt.

Norge kan bli det første landet i Europa til å gjøre helt om på regelverket for ukrainske flyktninger.

Flere politiske partier har tatt til orde for at regjeringen bør vurdere hvorvidt alle ukrainere skal få «automatisk» opphold i Norge, slik det er i dag.

UDI jobber nå med en slik vurdering. Altså hvordan kunne skille mellom ukrainere som skal kunne få beskytte, og hvem som ikke skal det.

Det bekrefter også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) overfor TV 2.

– UDI vurderer for tiden hvilken asylpraksis de skal føre for ukrainere som ikke omfattes av ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse. Når denne avklaringen er på plass vil det være enklere å endre ordningen slik at endringene primært treffer de som ikke har et beskyttelsesbehov, sier Mehl.

Vil gjøre Norge mindre attraktivt

Å endre på dette er fullt mulig, sier migrasjonsforsker i Fafo, Guri Tyldum, til TV 2. Det blir også mer aktuelt jo lengre krigen i Ukraina pågår.

Samtidig er forskeren tydelig på at dette kan være krevende.

– Norge må ha litt is i magen, slår forskeren fast.

Tyldum mener også at en endring fra kollektiv til individuell beskyttelse kan få motsatt effekt enn å redusere ankomsten til Norge.

– Grunnen til at dette er et tema, er man ønsker å sende et signal om at man ikke ønsker at så mange kommer hit, sier Tyldum.

Les mer om hvorfor det kan ha motsatt effekt, lenger ned i saken.

Høye ankomster og stort press

I høst har det kommet langt flere ukrainere til Norge enn til våre naboland. Dette har fått ordførere til å slå alarm om kapasiteten i sine tjenester, og har gjort at flere har tatt til orde for innramminger.

Regjeringen har også tatt grep, senest med de svært strenge og kritiserte utreisereglene, som kom like før jul.

PRESS: Bømlo kommune i Vestland er blant kommunene som forteller om økt press som følge av flyktningsituasjonen. Foto: Elias Engevik / TV 2

KrF-ordfører Morten Helland i Bømlo kommune har overfor TV 2 tidligere uttalt at han mener at man kanskje må se på ordningen rundt beskyttelse på nytt, for at kommunene ikke skal havne helt på bristepunktet.

Onsdag tok også Høyre-leder Erna Solberg til orde for at det kan være behov for å stramme inn på hvilke ukrainere som får beskyttelse i Norge.

– Jeg mener at det er et vilkår vi skal se på, og det er spørsmålet om vi skal definere hele Ukraina som et område for kollektiv beskyttelse, eller om det er deler av Ukraina som er roligere, og derfor ikke nødvendigvis trenger kollektiv beskyttelse, sa hun på spørsmål om flyktningstrømmen i Politisk kvarter på NRK.

Ber om grundig vurdering

Innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Mari Holm Lønseth, sier til TV 2 at dette ikke er noe de vil fremme i Stortinget, men spiller ballen videre til regjeringen.

– Vi mener regjeringen bør vurdere om ordningen med kollektiv beskyttelse trenger å justeres, slik at det eventuelt blir en individuell behandling av søknader fra områder i Ukraina hvor det ikke er kamphandlinger. Om det er trygt i andre områder i landet, er noe som ofte vurderes for andre asylsøkere.

IKKE TATT STILLING: Høyres Mari Holm Lønseth. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen / Høyre

Partiet har ikke tatt stilling til om dette bør innføres.

– Dette er noe som bør utredes og vurderes grundig for å eventuelt kunne innføres i en situasjon hvor ankomstene er ekstraordinært høye, sier Holm Lønseth.

Ber regjeringen komme på banen

Frp støtter også en ny vurdering av beskyttelsen.

– Når det gjelder kollektiv beskyttelse, så er antallet så høyt at også her må man nå vurdere innstramminger. Det er naturlig at man skiller mellom de som kommer fra de områdene der krigen er mest intens, og de områdene i Ukraina som er mer trygge, sier innvandringspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg.

BER OM FLERE GREP: Frps Erlend Wiborg har lenge vært tydelig på at flere grep må til for å få ned flyktningstrømmen fra Ukraina. Foto: Erik Edland / TV 2

Han ber regjeringen komme til Stortinget med et forslag for dette.

Regjeringen vurderer flere grep

Justisministeren sier til TV 2 at det er for tidlig å si noe om hvilke endringer som er aktuelle.

– Men både geografisk avgrensning og varighet på ordningen, er spørsmål regjeringen har vurdert, og kommer til å vurdere i tiden fremover, sier Mehl, og legger til:

– Over tid er ikke ankomstnivået vi har sett det siste halve året bærekraftig. Derfor tar regjeringen grep for å håndtere de høye ankomstene.

Hun viser også til at det er viktig for regjeringspartiene å ha kontroll på ankomstene til Norge.

– Regjeringen vurderer derfor kontinuerlig om det skal gjøres endringer i innretningen på dagens ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina

– Vi er ikke der nå

Migrasjonsforsker Tyldum er enig i at en endring i dette, kan være hensiktsmessig.

– Hvis det fortsetter å komme uforholdsmessig mange flyktninger til Norge, og man vurderer det nødvendig å sette begrensninger, så er det bedre at man sikrer beskyttelse for de som trenger det mest, enn at man begynner å behandle alle dårlig, for å få de til å ikke ville komme hit i utgangspunktet, sier Tyldum, og konstaterer:

– Vi er ikke der nå.

Hun viser samtidig til at de fleste ukrainerne som kommer fra områder som er eller har vært svært utrygge.

I et ferskt notat fra forskningsstiftelsen kommer det fram at hele 79 prosent av de ukrainske flyktningene i Norge kommer fra områder som er eller har vært okkupert, eller er nær frontlinjen.

57 prosent kommer fra områder som i dag er okkupert eller nær frontlinjen.

Kan få motsatt effekt

Dagens ordning innebærer at samtlige ukrainere, som var i Ukraina i tiden rundt den russiske invasjonen i februar i fjor, har krav på midlertidig beskyttelse. Intensjonen er at flyktningene skal returnere til hjemlandet når krigen på et tidspunkt tar slutt.

Tillatelsen må fornyes for ett år om gangen.

Personer som får innvilget beskyttelse etter individuell behandling, får vanligvis tre års opphold. Etter tre år kan man søke om permanent oppholdstillatelse.

Det er her Tyldum mener en endring for ukrainere kan få uønsket effekt.

– Dette kan gjøre at flere tiltrekkes Norge. Mange av flyktningene ønsker tryggheten i å kunne tenke mer langsiktig, og kunne satse på en fremtid her.

Norge kan bli strengest i Europa

Samtlige land i Europa opererer i dag med kollektiv midlertidig beskyttelse. Alle EU-land bundet av Temporary Collective Directive, altså en felles politikk. EU-landene ble i september også enige om å forlenge ordningen til 4. mars 2025.

Norge har valgt å følge den samme linjen, men står altså fritt til å gjøre endringer.

Tyldum tror samtidig at Norge kan sette en presedens for andre, dersom man strammer inn regelverket, ved for eksempel å returnere ukrainere til såkalt «internflukt». Altså å sende ukrainere fra utrygge områder til mer trygge områder.

– Situasjonen for internt fordrevne i Ukraina er allerede krevende. Setter man en presedens her, og hele Europa «slutter» å ta imot flyktninger, vil det legge et enormt press på de tryggere områdene, og på arbeidsmarkedet.



UDI opplyser til TV 2 at spørsmålet om internflukt også er noe de vurderer.