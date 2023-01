Forsker advarer om feilmedisinering: – Et økende problem

Søndag fortalte TV 2 om 85 år gamle Tove Skari som døde av en overdose av det potente legemiddelet Metotreksat mens hun var innlagt på Radiumhospitalet.

Farmasøyt Alma Mulac har skrevet doktorgrad om feilmedisinering ved norske sykehus.

I hennes forskning kommer det frem at nesten 200 pasienter ble alvorlig skadet etter feilmedisinering på norske sykehus i 2016 og 2017.

– Dette er et stort problem, ut fra funnene våre, sier Alma Mulac til TV 2.

– Kunne vært unngått

Ifølge hennes forskning er det dårlige kvalitetssystemer og mangel på sikkerhetsbarrierer som er årsaken til de fleste tilfellene av feilmedisinering.

Hun mener bedre forebygging kunne sørget for at tilfellet med Tove Skari ble unngått.

– Den feilen kunne vært unngått om man hadde en kvalitetssikring av alle forskrivningene da pasienten ble lagt inn på sykehuset.

POTENT: Metoreksat er et svært potent legemiddel. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Dette vil bli et økende problem, mener forskeren. Hun peker blant annet på at nordmenn blir eldre og eldre.

– Vi har flere medisiner på markedet, vi lever med mange kroniske sykdommer som vi behandler med mange legemidler samtidig. Og på toppen av dette implementeres det mye ny teknologi. Alt dette kommer til gjøre pasientsikkerhet til en økende utfordring i tiden som kommer, sier Mulac.

FORSKER: Alma Mulak har skrevet doktorgrad om feilmedisineringer på norske sykehus. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Hun mener det kan skje mye bra for sikkerheten med ny teknologi, men at endrede arbeidsmetoder også kan føre til nye problemer man ikke har vært kjent med tidligere.

Legemiddelrelatert skade er den vanligste årsaken til pasientskade. Tallet for 2021 er det høyeste siden 2015. Det kommer frem i Helsedirektorats nyeste rapport om pasientskader.

Ingen nasjonal oversikt

Fra 2012 til 2019 ble de fleste feilmedisineringer meldt fra om i meldeordningssystemet. I tiden før og etter dette har det vært vanskelig å kartlegge omfanget av disse hendelsene.

– Det er synd at meldeordningen ble lagt ned. Nå har vi ikke en samlet nasjonal oversikt over feilmedisinering ved sykehusene. Men alle avvik og feil blir meldt inn på regionalt nivå, og det vil si at man kan jobbe med avvik under hvert sykehus eller helseforetakene, sier forskeren.

Alma Mulac håper nå at feilmedisinering i helsesektoren får mer oppmerksomhet i tiden fremover.

– Det er helt tydelig at det trengs systematisk arbeid med avvikshåndtering og dette burde man jobbe mer med, sier forskeren.