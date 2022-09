Forsinkelser og innstillinger på Oslo S

– Vi jobber med å rette feilen, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor i en oppdatering i 04.30-tiden torsdag.

Til sammen 15 toglinjer er berørte.

Jordfeilen skapte store problemer for togtrafikken tirsdag, men så ut til å være rettet onsdag ettermiddag. Siden opplyste Bane Nor om at det var på'n igjen, og det ble innstillinger og forsinkelser i togtrafikken også onsdag ettermiddag og kveld.