Forsikringsselskap: Denne elsparkesykkel-feilen kan koste deg millioner

Det er estimert rundt 500.000 privateide elsparkesykler i Norge, men det er i underkant av 10.000 personer som har ansvarsforsikring - til tross for at det er lovpålagt.

ELSPARKESYKKEL: Daglig leder Vegard Leksen for E-Wheels i Bergen sier det er en elsparkesykkel-bonanza i Norge. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vi selger elsparkesykler som aldri før. Siden i sommer har vi solgt elsparkesykler for over tolv millioner kroner, så dette blir tatt godt imot av folk, forteller daglig leder Vegard Leksen for E-Wheels i Bergen.

I den store butikken i Bergen står det elsparkesykler på rekke og rad. Leksen opplever at kunder flest ikke er klare over at det nå er lovpålagt med ansvarsforsikring på privateide elsparkesykler.

FORSIKRING: Det er flere hundre tusen elsparkesykler i privat eie i Norge. De fleste av disse kan nå være ulovlige å bruke fordi eierne ikke har tegnet forsikring. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Fra 1. januar 2023 ble det ulovlig å bruke privateide elsparkesykler og ståbrett uten å ha tegnet egen ansvarsforsikring. Det skjedde etter at elsparkesykler ble omklassifisert til «liten motorvogn» og det ble innført forsikringsplikt etter bilansvarsloven.

Elektronikkbransjen estimerer at det eksisterer rundt 500.000 private elsparkesykler i Norge i dag.

En kartlegging som TV 2 har gjort blant de største forsikringsselskapene, viser imidlertid at i underkant av 10.000 personer har forsikring på elsparkesyklene sine.

Venter til sesong

– Jeg tror flere velger å vente med forsikring til det er sesong for elsparkesykler, men det kan i verste fall koste deg dyrt, forteller direktør for personmarked, Robin Østby, i KLP skadeforsikring.

OPPFORDRING: Robin Østby oppfordrer til å tegne ansvarsforsikring, men også sjekke om du har en lovlig elsparkesykkel. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Én ting er om man kommer i en ulykke når man er ute og kjører, men det kan også oppstå situasjoner der en elsparkesykkel står stille parkert i en felles garasje.

Østby legger til at dersom det oppstår en brann som er forårsaket av elsparkesykkelen, kan man i verste fall stå til ansvar for skader til millioner dersom brannen sprer seg.

– Det er en sumbegrensning i bilansvarsloven på hundre millioner kroner på skader på gjenstand, men det er ingen begrensninger på personskader. Da kan man jo tenke seg til hvor dyrt det kan bli, forteller han.

– Bør følge loven

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener derimot at et slikt brannansvar, som forsikringsselskapet nevner, er en overdrivelse.

IKKE ENIG: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen er ikke enig i at kunder vil stå ansvarlig dersom det oppstår brann, men oppfordrer likevel til å tegne ansvarsforsikring på elsparkesykkel. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vanligvis er både hus og bygårder forsikret fra før av, og produsenten er ansvarlig dersom elsparkesykkelen skulle ta fyr, så jeg tror det er å strekke det for langt. Det er lite sannsynlig at du vil se en sak der en eier av en elsparkesykkel vil stå ansvarlig for kostnader av en brann, forteller han.

Marthinussen presiserer imidlertid at det er viktig å ha en ansvarsforsikring på elsparkesykkelen nå som det er lovpålagt.

– Det er forståelig at folk venter med forsikringen når man har kjøpt en elsparkesykkel før det ble lovpålagt å ha ansvarsforsikring, men man bør følge loven og kjøpe forsikring når man tenker å bruke den igjen.

– Noen forstår ikke poenget

Tilbake hos E-Wheels opplever Vegard Leksen at ikke alle skjønner hvorfor det er lovpålagt med ansvarsforsikring på privateide elsparkesykler.

E-WHEELS: Daglig leder viser frem elsparkesykkel. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Noen skjønner poenget med det, mens andre ikke helt forstår hvorfor du skal ha forsikring på et så lite kjøretøy. Vi pleier i hvert fall å anbefale forsikring til alle som kjøper elsparkesykler hos oss, sier Leksen.

– Det har jo vært noen tilfeller med ulykker, så da er det viktig å ha forsikring på plass.