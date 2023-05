Fornærmet i Frosta-saken: – Bra man omtaler det som det det er

Til sammen har 89 kvinner anmeldt den tidligere kommuneoverlegen i Frosta kommune.

Frem til nå har han vært siktet for å ha misbrukt sin stilling til å oppnå seksuell omgang med pasienter.

Tirsdag opplyser politiet om at de har utvidet siktelsen.

Den utvidede siktelsen omfatter 34 forhold hvor siktede skal ha hatt seksuell omgang med pasienter som politiet mener har vært ute av stand til å motsette seg handlingen, skriver politiet i en pressemelding tirsdag.

– På bakgrunn av det som er fremkommet i etterforskningen så langt, har påtalemyndigheten funnet grunn til å utvide siktelsen mot tidligere kommuneoverlege til voldtekt i 34 saker, sier Eivind Guldseth, politifaglig etterforskningsleder i saken ved Trøndelag politidistrikt.

UTVIDER: Politifaglig etterforskningsleder i Trøndelag, Eivind Guldseth. Foto: Frank Lervik / TV 2

Selv nekter 53-åringen straffskyld.

Mange varsler

I mange år varslet kvinner om hendelser som skjedde på legens kontor.

På forsommeren i fjor besluttet Statens helsetilsyn å suspendere ham, i kjølvannet av en tilsynssak.



I august 2022 ble han siktet av politiet.

Etter at etterforskningen ble iverksatt har saken gradvis økt i omfang.

HOLDT TIL HER: Legekontoret og kommunehuset i Frosta ligger vegg i vegg. Foto: Frode Sunde / TV 2

– En merbelastning

Den siktede har ikke erkjent straffskyld, opplyser hans forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen til TV 2.

– Det er ingen endring i status rundt det, sier advokaten.

– Hvordan ser dere på det at siktelsen nå er utvidet?

– Det var ventet, basert på etterforskningsdokumentene.

FORSVARER: Advokat Erlend Hjulstad Nilsen representerer Byes interesser. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Hvordan opplever din klient denne utviklingen?

– Det medfører en merbelastning.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede: Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke. Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling. Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle. Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet. Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.

Vurderer ytterligere utvidelse

I pressemeldingen skriver politiet at den seksuelle omgangen skal ha «vært masturbasjon eller bevegelser på en masturbasjonslignende måte i strid med straffelovens paragraf 292, jevnfør paragraf 291 om voldtekt».

– Det gjenstår fremdeles en god del etterforskning i saken og påtalemyndigheten vil vurdere fortløpende om siktelsen skal ytterligere utvides, skriver politidistriktet.



De opplyser også om at personer som er berørt i saken kan kontakte paraplyorganisasjonen NOK, som er for personer utsatt for seksuelle overgrep, eller Støttesenter for kriminalitetsutsatte for råd og veiledning.

– Bra det omtales som voldtekt

TV 2 har fått innsyn i en rekke varsler og har møtt flere av kvinnene som har gått til anmeldelse.

Kvinnene beskriver ubehagelige opplevelser i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

Blant annet skal han ha utført «underlivsmassasje» på flere av pasientene.

FORNÆRMET: TV 2 har snakket med flere av varslerne. Kvinnen på bildet er en av dem. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 har tirsdag snakket med én av de fornærmede, som sier hun mener det er «bra at saken nå omtales på den måten som den oppleves».

– At man bruker ordet voldtekt. Det er bra at man kaller det for det det er, sier hun.

– Minst 6000 timer med video

Varslene viser også at han mistenkes for å ha filmet kvinner i smug.



Dette er også en stor del av etterforskningen mot 53-åringen, fordi politiet har beslaglagt store mengder videomateriale.

– Det er minimum 6000 timer, men politiet har ikke gjennomgått alt. Hva som er på de 6000 timene, det vil etterforskningen vise, sier etterforskningsleder Guldseth til TV 2.

Det er satt av egne spesialister som jobber mer eller mindre fulltid med å gå gjennom opptakene. Gjennomgangen har resultert i at politiet har identifisert kvinner som de ikke kjente til fra før.

– Noen av hendelsene er filmet, men det er også noen forhold utenom dette. Vi ser at antall fornærmede øker, og vi forventer at tallet kan øke enda mer i tiden fremover. Det er en veldig omfattende sak, sier Guldseth til Adressavisen.

Ifølge politiet er det dette som er mest ressurskrevende ved etterforskningen.

LEGEKONTOR: Her drev den tidligere kommuneoverlegen sitt virke. Foto: Frode Sunde / TV 2

Varsler granskning

Det eldste varselet TV 2 er kjent med, er datert tilbake til 2006. Likevel skulle det altså gå svært mange år før det ble tatt affære.

Etter at saken sprakk i offentligheten, har Frosta kommune besluttet å heve Byes ansettelsesforhold og fastlegehjemmel.

Det er varslet at det vil komme en granskning av saken, for å avdekke eventuelle svakheter i kommunikasjonen mellom de ulike forvaltningsnivåene.

– Det er flere som har en rolle i dette. Jeg ser gjerne at saken ettergås når den tid kommer, sa kommunens ordfører, Frode Revhaug, i forbindelse med en pressekonferanse i slutten av januar.