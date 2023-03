Fornærmede om tiltalt artist: – Han er en hyggelig fyr

Fornærmede, som nå har blitt 18 år gammel, sitter i vitneboksen i Oslo tingrett.

Halvannet år har gått siden han ble skutt i setemuskelen i en undergang på Stovner i Oslo. Kula gikk gjennom kroppen hans og kom ut på fremsiden av hoftekammen.

– Han hadde, for å si det mildt, englevakt, sier statsadvokat Peter André Johansen i retten.

Så våpen og løp

Den tiltalte artisten har hele tiden nektet straffskyld og ikke ønsket å forklare seg for politiet. Heller ikke i retten vil han forklare seg.

Mannen han er tiltalt for å ha skutt, som i oktober 2021 var 17 år gammel, forteller i retten om en helt vanlig kveld der han og kameratene sto utenfor Stovner senter og pratet.

Han husker at han og en kamerat møtte den tiltalte artisten utenfor senteret, men han kan ikke huske hva de pratet om. Få minutter senere gikk han og kompisgjengen ned i undergangen.

– Plutselig så jeg et par mennesker som sto i mørke klær. Jeg så en refleksjon i noe sølv. Da snudde jeg meg og løp, forteller han.

KLAPPJAKT: Politiet satte i gang en stor aksjon etter skytingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hva tenkte du at det kunne være, siden du snudde deg og løp? spør statsadvokaten.

– Noe våpen i hvert fall, svarer 18-åringen.

Hørte smell

Fornærmede sier at mannen med pistolen var der sammen med fire-fem andre. Han vet ikke hvem de var, men han mener alle var maskerte.

– Hørte du noe da du løp? spør aktor.

– Ja, jeg hørte smell, svarer han.

I politiforklaringer har han sagt at han hørte to smell, men i retten mener han det bare var ett. Spørsmålet om antall skudd kan bli helt sentralt i saken.

DOKUMENTERER: Politiet har tatt mange bilder fra åstedet som blir vist i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fornærmede sier han løp noen hundre meter før han la seg ned på en stein. Han hadde vondt og klarte ikke å løpe lenger.

– Da jeg stoppet, skjønte jeg at jeg hadde blitt skutt.

– Hvordan gikk det med deg? spør aktor.

– Det gikk bra, sier han.

– Har ikke sånne fiender

Aktor lurer på hvordan saken har preget ham i ettertid.

– Det går bra. Jeg har noen drømmer og sånt, men jeg klarer meg fint, sier han.

Statsadvokat Johansen stiller flere spørsmål om fornærmedes forhold til den populære artisten. Svarene han får, er at de kjenner hverandre litt, men at de ikke har hatt en konflikt.

– Han er en hyggelig fyr, jeg kjenner ham ikke så godt, sier han.

– Hvis retten finner det bevist at det var N.N. (tiltalte) som skjøt deg, synes du ikke det er litt spesielt at dere møttes fem minutter tidligere, og at du ikke husker hva dere pratet om?

– Jo, enig. Men jeg kan ikke tro at personen som skjøt meg, ville drepe meg. Jeg har ikke sånne fiender, skjønner du? Jeg driver ikke med sånt, sier han.

BEVÆPNET: Det var mye bevæpnet politi på åstedet etter skytingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Aktor vil vite om noen av vennene hans kan ha hatt en konflikt med artisten, eller om han har andre tanker om hvorfor det ble avfyrt skudd.

– Jeg kan ikke vite hva de andre gjør. Kanskje de holdt det skjult i så fall, svarer fornærmede.

Ubehagelig forklaring

Statsadvokaten spør til slutt rett ut om fornærmede forteller sannheten om hva som skjedde, eller om han forsøker å skjule noe for å få det til å fremstå som en mindre alvorlig sak.

Fornærmede avviser at han forsøker å skjule noe.

– Det var jeg som ble skutt, ikke du. Jeg prøver å komme meg videre og ikke tenke masse på dette.

– Hvis det var jeg som satt og forklarte meg som fornærmet i en så alvorlig sak, og tiltalte var en av naboene mine, så hadde jeg tenkt at det var veldig ubehagelig. Synes du at det er det? spør aktor.

– Ja, selvfølgelig, svarer 18-åringen.

Internasjonalt etterlyst

Politiet mener at artisten etter skytingen ble plukket opp av en kamerat som kom kjørende i en bil. Dette bygger politiet på teledata innhentet fra de to mennenes telefoner.

Kameraten står også tiltalt i saken. Påtalemyndigheten mener han skjulte artisten for politiet i en periode på ukjent sted. De mener også at han har slettet bevismateriale på telefonen sin.

Han nekter straffskyld, men heller ikke han har forklart seg for politiet. Hans forsvarer, advokat Fisnik Baki, ønsker ikke å kommentere saken.

I RETTEN: Advokat Fisnik Baki (t.v.), her sammen med kollega Øyvind Bratlien, har rådet sin klient til ikke å forklare seg i saken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Artisten var internasjonalt etterlyst i tre dager før han selv meldte seg for politiet og ble pågrepet.

Avslått telefon

Et lite stykke fra åstedet fant politiet en veske. I veska lå det blant annet Smith & Wesson-pistolen og et klesplagg som kan knyttes til den tiltalte artisten.

Artistens DNA er funnet på flere av gjenstandene i veska, og politiet har også en video av tiltalte i området før skytingen, der han synlig bærer veska.

Forsvareren hans ønsker ikke å svare på hvordan han forklarer funnet av pistolen i veska.

Fordi hendelsen skjedde i en undergang, er den ikke fanget av overvåkningskameraer.

SENTRALT: Åstedet ligger rett i nærheten av Stovner senter og ikke langt unna politistasjonen på Stovner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Videoer som politiet har beslaglagt, viser imidlertid både fornærmede og gjerningsmannen når de går ned i undergangen. Videoene vil bli spilt av i retten.

Påtalemyndigheten vil også bruke de tiltaltes teledata i retten. Teledataene viser blant annet at artistens telefon skrur seg av på et tidspunkt etter hendelsen, får TV 2 opplyst.

Millioner av avspillinger

Statsadvokat Johansen forteller at etterforskningen ikke har avdekket noen åpenbar konflikt mellom fornærmede og de tiltalte i saken.

– Om vi ikke skal spekulere, er det helt uklart for oss hva som er motivet her, sier Johansen til TV 2.

Han vil dokumentere hyppig kontakt mellom de to tiltalte. Det er godt kjent at de to er gode venner fra barndommen.

MØTER HER: Oslo tingrett har satt av seks dager til rettssaken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Artisten som står tiltalt, har de siste årene etablert seg som en populær artist. Flere av sangene hans har millioner av avspillinger, og han har høstet gode anmeldelser for musikken sin.

Flere av tekstene handler om vold og narkotikasalg. Forsvarer Usama Ahmad har tidligere avvist at dette er relevant for straffesaken.

Ifølge TV 2s opplysninger er ikke artisten tidligere domfelt, men han er av politiet tidligere omtalt som en «kjenning».

To rettssaker

Statsadvokat Johansen røper overfor TV 2 at han bruker statistikk når han skal argumentere for hva som er riktig straffutmåling i saken.

– Det er en statistisk økning i kroppsskader forårsaket av skytevåpen i Oslo siden 2019. Den statistikken vil jeg legge frem, og det vil jeg legge litt vekt på i saken. Sånn skal det jo ikke være, sier Johansen.

Etter at han ble løslatt fra varetekt i forbindelse med drapsforsøk-etterforskningen, mener påtalemyndigheten at artisten igjen brøt loven.

Derfor skal han kort tid etter den nå pågående rettssaken møte i retten på nytt. Der står han tiltalt for flere brudd på veitrafikkloven.