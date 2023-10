Forlagsdirektør: – Ble tatt litt på senga

Den norske forfatteren Jon Fosse vant torsdag Nobelprisen i litteratur. I løpet av sine mange år som forfatter har han skrevet over 70 verk, inkludert romaner, fortellinger og dikt.

Fosse har i mange år vært en favoritt til å bli tildelt prisen, men det skulle bli år 2023 før han fikk prisen.

– Høyere enn Nobelprisen kommer du ikke. Alt blir nedtur heretter, sier Fosse til TV 2 og ler.

Fosse sier han er glad og beskriver det som en stor ære - og han føler seg matt.



Les mer om Fosses reaksjoner her.

Forlagsdirektør Edmund Austigard i Samlaget sier at det er fantastisk at prisen gikk til Fosse.

– Vi har rigget oss til og ventet på dette i 10-12 år. Vi ble tatt på senga selv om han lå an på andreplass på betting-listene. Vi trodde mer på dette tidligere, så det kom som et sjokk, et gledessjokk. Vi ble tatt litt på senga, sier Austigard til TV 2.



GLAD: Forlagsdirektør Edmund Austigard i Det Norske Samlaget. Foto: NTB/Vegard Wivestad Grøtt

Favoritt i mange år

Også kulturredaktøren i Bergens Tidende sier Kihl har vært en favoritt i mange år.

– Han har vært en favoritt hvert eneste år siden 2021, det er over 20 år. Han har skrevet noen utrolige romaner, sier kulturredaktør i Bergens Tidende, Jens Kihl.



Sist prisen gikk til en norsk forfatter var i 1928, til Sigrid Undset. Før det Knut Hamsun i 1920 og Bjørnstjerne Bjørnson i 1903.

– Dette er helt enormt. Aller mest for Jon og hans forfatterskap, men også for Samlaget og nynorsk som skriftspråk, sier Austigard i Samlaget.



– Hele Norge burde være stolte i dag! At han skulle få den nå, det er så fortjent, sier Kihl.



– En unik stemme

Jan H. Landro sier han føler en stor glede over at prisen gikk til Fosse.

Landro er journalist og forfatter av bokem «Jon Fosse - enkelt og djupt - om romanane og forteljingane hans».

– Dette riket med mangfoldige forfatterskap fortjener virkelig den hedersprisen som Nobelprisen er. Han har skapt et helt originalt forfatterskap gjennom de 40 årene han har utgitt bøker.



Landro sier at det spesielle med Fosse er at han har funnet fullt og helt sin egen stemme.

– Det finnes saktens eksempler på folk som har prøvd å kopiere. Han har en unik stemme. Det er en klar sammenheng i alt han har gjort. I tilfelle Jon Fosse kan du ikke snakke om ulike faser. Det er en sammenheng i tid og tematikk. På den annen side er det i alt han skriver en dybde og eksistensiell dybde som ikke er til å ta feil av. Han utforsker tilværelsen og døden, sier Landro.

– Han har aldri vært annet enn nynorsk forfatter. Han er nord-norskens mann i Norge, og det er og prises ved, sier Landro også.