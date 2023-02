Foreslår Tonje Brenna som ny nestleder: – Stiller meg til disposisjon

Akershus Ap har tirsdag kveld vedtatt at de vil ha Tonje Brenna som nestleder i Arbeiderpartiet. Dermed er det duket for åpen kamp om toppvervet mellom Brenna og eks-nestleder Hadia Tajik.

Vedtaket ble gjort enstemmig på et styremøte i fylkeslaget tirsdag kveld, opplyser fylkeslaget i en pressemelding tirsdag kveld.

– Tonje er en politisk nytenker, dyktig lagbygger, flink til å forene folk med ulike meninger, og har evne til å lede under krevende omstendigheter. Men viktigst av alt: Tonje er glad i mennesker. Det gjør at folk blir motivert av å bli ledet av henne, sier leder av Akershus Arbeiderparti, Anniken Huitfeldt.

Fylkesleder Anniken Huitfeldt ledet møtet fra London.



Akershus Ap er fylkeslaget Brenna selv tilhører, og et av Arbeiderpartiets største.

– Jeg er veldig glad i Arbeiderpartiet, og stiller meg til disposisjon som nestleder for partiet dersom landsmøtet i mai ønsker det. Tusen takk for tilliten Akershus Ap viser meg, sier Brenna.

Åpen kamp

Den offisiell lanseringen av Brenna som nestleder skjer uken etter Rogaland Ap valgte å spille inn Hadia Tajik som sin nestlederkandidat.

Troms Ap, AUF, Agder Ap og Arbeiderpartiets sametingsgruppe har allerede bestemt at Brenna er deres foretrukne nestlederkandidat.

Brenna er i dag kunnskapsminister i Støre-regjeringen. Hun har tidligere vært fylkesrådsleder i Viken og generalsekretær i AUF.

TV 2 kunne allerede forrige uke erfare at Brenna har bestemt seg for å stille som nestlederkandidat.

Støre ønsker fornyelse

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han gjerne vil gjerne se fornyelse i ledelsen.

– Jeg ønsker at vi skal få et godt lag som fornyer representasjonen i de ledende organene i Arbeiderpartiet. Et lag som både løser oppgavene som er her nå, men også løfter blikket og ser framover mot de spennende, men også krevende årene som ligger foran oss, sier Støre til TV 2.

– Nå har ulike fylkeslag i Arbeiderpartiet lansert to forskjellige navn til nestledervervet allerede. Er du bekymret for at det kan bli en ny runde med splid framover?

– Nei, jeg er ikke det. At det er flere kandidater er bare veldig bra. Vi skal velge både ledelse og sentralstyre. Det nye siden sist er at vi har kommet i regjering, så vi må tenke på hvordan vi setter sammen mannskapet vårt, sier Ap-lederen, og legger til:

– Jeg ønsker at en ny generasjon blir synlig i Arbeiderpartiet. Det kan den nå fordi vi har mange dyktige kandidater.

Velges i mai

Hele Arbeiderpartiets ledelse er på valg til våren. Både partisekretær Kjersti Stenseng, nestleder Bjørnar Skjæran og Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjort det klart at de ønsker gjenvalg i ledelsen.

– Jeg kan lette på sløret og si at jeg er klar for å fortsette som leder. Jeg har tro på det vi jobber med i en krevende tid, sier Støre.

Valget av partiledelse og sentralstyre skjer på Arbeiderpartiets landsmøte 4.-6. mai.

Saken oppdateres!