Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) anbefaler stans av adopsjoner til Norge frem til granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner leverer sin rapport.

Anbefalingen er sendt til Barne- og familiedepartementet.

– Jeg vil understreke at dette er Bufdirs anbefaling blant flere alternativer, og at det er Barne- og familiedepartementet som vurderer hvordan dette skal følges opp videre, sier direktør i Bufdir Hege Nilssen i en pressemelding.

Anbefalingen innebærer derfor ingen endringer i dagens system på nåværende tidspunkt.

VIL UTREDE: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)

Ber om utredning

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil ikke stoppe adopsjoner ennå, ifølge NTB. Hun ber Bufdir om en utredning før hun tar stilling til rådet om å stoppe alle adopsjoner fra utlandet.



– Departementet har bedt Bufdir komme tilbake med en ytterligere utredning så snart som mulig, sier Toppe.

Bufdir anbefaler også at familier som har fått tildelt et barn, kan få fullført adopsjonsprosessen etter en vurdering. Dette gjelder 23 familier per 6. desember 2023.



– Vår vurdering er at risikoen for ulovligheter er reell, og at den er på et nivå som gjør at vi anbefaler midlertidig stans fram til utvalget leverer sin rapport og gir anbefalinger om hvordan et eventuelt framtidig adopsjonssystem bør se ut.

Stanset fra tre land

Tidligere tirsdag ble det kjent at Bufdir før jul fattet vedtak i fire saker om formidlingstillatelser.

– Vedtakene innebærer at Bufdir stanser adopsjoner fra Thailand, Taiwan og Filippinene, sier avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem i Bufdir til TV 2.



Adoptivsøkere som har fått tildelt et barn fra de tre landene det er snakk om kan søke om å få fullføre prosessen, men da kun etter særskilt vurdering fra Bufdir.

STANSER ADOPSJON: Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem i Bufdir

I tillegg til de tre landandene der adopsjon stanses, vil ingen nye par få godkjent adopsjon fra Sør-Korea.

De som allerede er godkjent for å adoptere derfra, vil imidlertid få gjennomføre adopsjonen.

Formidlingstillatelser gis fra Bufdir og er tillatelser adopsjons­organisasjonene har til å formidle adopsjoner fra et konkret land. Det var VG som meldte om stansen.

– Det minste vi har krevd

Angelica Bråten er styreleder i interesse­organisasjonen for utenlandsadopterte, Utad.

Hun er glad for at myndighetene nå begynner å ta varslene på alvor.

– Den avgjørelsen som kommer nå, er det minste vi har krevd. Altså at rettsikkerheten til barna og familiene blir tatt på alvor.

KRAV: Angelica Bråten i organisasjonen Utad

Hun skulle ønske at avgjørelsen om å stanse adopsjon fra landene, kom allerede da det ble besluttet å gjennomføre en uavhengig granskning.

Bråten mener imidlertid at det er bedre sent, enn aldri.

– Det viktigste nå er at vi får en oversikt over hva det er som har gjort systemet så sårbart, og hva det er som har gjort det mulig at dette kan skje.

– Også er det viktig at Norge i større grad nå sikrer seg mot å bidra til menneskehandel.

Adopsjonsskandale

Beslutningen kommer etter at en omfattende adopsjonsskandale har rystet Europa og Norge de siste årene.



Et ukjent antall barn er tatt fra foreldre i hjemlandet og adoptert bort ulovlig.

Det er samtidig avdekket historier om kidnapping, korrupsjon og forfalskning av dokumenter.

TV 2 og «Norge bak fasaden» og har tidligere fortalt flere historier om adopsjoner til Norge – blant annet om Adriana Esmeralda Lid, som ble tatt fra foreldrene sine i Costa Rica og sendt til Norge.

Etter en rekke medieoppslag og politisk press satt regjeringen ned et eksternt utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner.



Formålet er å få svar på om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge.