Foreslår å sende Niño til Afrika: – En tragisk sak

Den ulovlige servalen Niño risikerer å bli avlivet i Norge. Flere jobber nå for å redde kattedyret. Et redningssenter i Sør-Afrika kan bli løsningen.

– Vi kan ha funnet et nytt hjem til servalen, sier leder i NOAH - for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

Hun forteller at NOAH er i kontakt med et redningssenter for store kattedyr i Sør-Afrika som kan ta imot Niño.

Ingenting er avklart ennå, men eieren sier hun vil gjøre alt hun kan for å holde kjæledyret i live.

Fikk avslag fra dyrepark

Servalen, Niño ble rikskjendis da den var på rømmen i Os utenfor Bergen. Siden har det vært stor interesse for hva som vil skje videre for det ulovlige kjæledyret.

Torsdag forrige uke anmeldte Miljødirektoratet dyrets eier for ulovlig innførsel og hold av serval.

Kvinnen som eier Niño har vært i kontakt med ulike dyreparker for å få hjelp, men fikk senest søndag det siste avslaget.

PÅ RØMMEN: Her ble Niño fotografert da den tok seg en luftetur. Foto: TV 2-tipser

– Veldig takknemlig

Martinsen forteller at redningssenteret i Sør-Afrika har reddet mange eksotiske dyr fra lignende situasjoner som Niños.

NOAH-lederen anbefaler kvinnen å ta imot tilbud om plass der, dersom myndighetene godkjenner det.

– Vi hadde et møte med Miljødirektoratet mandag, og saken er ikke avklart ennå. De trenger en skriftlig søknad som vi skal sende inn i løpet av dagen, sier Martinsen.



Niños eier sier hun er villig til å gjøre det som skal til for å unngå avlivning.



– Jeg er selvfølgelig veldig takknemlig. Hvis dette kan gi Niño et langt og godt liv, er det alt jeg kunne ønske for han, sier kvinnen.

USIKKER FRAMTID: Niño slapper av hjemme i sofaen med eieren sin. Foto: Privat

Flytter med kjæledyret

Dersom Niño får plass på redningssenteret, sier kvinnen at hun vil flytte dit med den i en avvendingsperiode på ett år.

Hun er redd for at Niño ikke vil klare seg bra uten henne.

– Vi skjønner godt at man er bekymret, men det viktigste er at dyret får leve og ikke lide av en feil som mennesker har begått, sier Martinsen.

Martinsen sier dyr som har vært i privat eie klarer å omstille seg når de får mer naturlige omgivelser som redningssenteret tilbyr.

USIKKER FREMTID: Niños skjebne ligger i myndighetenes hender. Foto: Privat

– Veldig tragisk sak



Martinsen mener saken om Niño illustrerer et veldig stort problem.

– Handel med ville dyr er et globalt og alvorlig problem. Jeg tror det kan bli et voksende problem dersom det ikke blir mer bevissthet rundt dette.



Hun forstår at man kan bli sjarmert av videoer på sosiale medier, men påpeker at man ikke må bidra til denne industrien.

– Dette er en veldig tragisk sak. Vi håper at vi nå kan få en lykkelig slutt, ved at Niño får muligheten til et godt liv, og ikke dør, fordi den har vært offer for ulovlig handel.



HOS OPPDRETTER: Unge Niño hos oppdretterne sine i et land i Øst-Europa. Foto: Privat

Niños skjebne er ikke bestemt



Fungerende seksjonsleder i land- og friluftsavdelingen i Miljødirektoratet, Erik Lund, bekrefter at de har levert en anmeldelse på forholdet til politiet.

Han forteller videre at de ikke har tatt en avgjørelse på servalens skjebne ennå.

– Det er stor oppmerksomhet rundt dette dyret, men det er foreløpig ikke tatt noen endelig beslutning, verken hos Miljødirektoratet eller Mattilsynet, om hva som skjer videre, sier Lund.

Fakta om servalen Servalen tilhører kattefamilien, og er utbredt i Afrika, sør for Sahara. Arten forekommer på savanner, helst i tilknytning til vann. Kroppslengden er 70-100 cm, halen 35-40 cm og vekten er på 13,4-18 kg. Den har slank kropp med lange ben, lite hode, forholdsvis lang hals og store, avrundede ører. Øynene er gulaktige med spoleformede pupiller. Pelsen er oransjebrun med mønster av svarte flekker. Kilde: snl.no

Brudd på viltloven

Påtaleansvarlig i Vest politidistrikt, André Jacobsen, sier det kommer en avgjørelse om hvorvidt de vil starte en etterforskning eller ikke, i løpet av denne uken.

Han bekreftet fredag forrige uke at politiet hadde mottatt Miljødirektoratets anmeldelse av kvinnen.

– Det er ikke avgjort hva vi velger å gjøre, men dette er naturligvis en sak vi prioriterer.

Jacobsen sier slike brudd på viltloven kan gi fengselsstraff i «nedre sjikt».

– Det er veldig lite rettspraksis rundt dette. Saker som denne kan på generelt grunnlag gi fengsel imellom 14 til 30 dager, sier han.