Foreløpig TV 2-kartlegging: Så mange meldinger har forsvunnet

Mandag morgen kalte Bergen kommune inn til en pressekonferanse for å fortelle at kommunen har avdekket alvorlige tekniske feil, som gjelder overføring av bekymringsmeldinger.

Flere bekymringsmeldinger til barnevernet har blitt slettet uten at disse har fått feilmelding eller at det har blitt mottatt av barnevernstjenesten.

– Dette er ekstremt alvorlig, sa byrådsleder Rune Bakervik mandag formiddag.

Programleverandøren Visma opplyser at det er 244 kommuner som bruker dette systemet til selskapet. Det kan gå dager før det blir avklart hvor mange kommuner som er rammet av den tekniske svikten i barnevernet, ifølge Visma.

TV 2 har spurt over 50 kommuner i Norge om de er rammet av denne tekniske feilen – og hvor mange meldinger som har blitt slettet.

Denne kartleggingen viser at over 68 meldinger har forsvunnet. Det gjelder følgende kommuner:

Her er kommunene som har slettede meldinger: Bergen kommune Kristiansand kommune Tromsø kommune Oslo kommune Sarpsborg kommune Drammen kommune Fredrikstad kommune Sandefjord kommune Vestnes kommune Asker kommune Sandnes kommune Moss kommune Larvik kommune Alver kommune Åmli kommune

Ut ifra TV 2s undersøkelser er det kun et fåtall bekymringsmeldinger som er mulig å gjenopprette.



Jobbet på spreng

Oslo kommune er en av kommunene som har vært rammet av den tekniske feilen hos Visma Familia. Kommunen skriver i en epost til TV 2 at de har jobbet på spreng med å kartlegge omfanget i Oslo.

– Det er funnet totalt tre tilfeller av meldinger som ikke har kommet frem dit de skulle. To av disse er mulig å gjenopprette. De aktuelle bydelene jobber med å følge opp sakene videre, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.



– Jeg er lettet over at omfanget av tapte meldinger i Oslo ikke er større. Det er likevel meget alvorlig at slike feil kan oppstå og ikke blir oppdaget med en gang, og jeg er glad for at regjeringen nå varsler en nasjonal granskning.



Tallene har gått ned

Tall fra SSB og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at norske barneverntjenester mottok 56 802 bekymringsmeldinger i 2020.

Av disse ble 11 300 meldinger henlagt, mens de resterende utløste undersøkelse fra barnevernet. De fleste meldingene kom fra skole, politi og fra barneverntjenestene selv.

Fra 2008 til 2020 økte antall gjennomgåtte bekymringsmeldinger med 52 prosent, og flere familier opplever dermed å komme i kontakt med barnevernet.



Antall meldinger de siste årene: