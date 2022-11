Foreldrene møttes i retten: – Jeg tenker på dere hver dag

HAUGESUND (TV 2): Johny Vassbakk (52) er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) og formelt siktet for drapet på Tina Jørgensen (20). I retten ga de drepte jentenes foreldre hverandre en trøstende klem.

LANG OG GOD KLEM: Torunn Austdal Rasmussen og Torger Tengs har begge opplevd å miste datteren sin uten at noen er dømt for drapet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg synes veldig synd på dem og tenker mye på dem. Jeg håper de får noen gode svar, sier Torunn Austdal Rasmussen.

Hun er moren til Tina Jørgensen, som ble drept i Stavanger i 2000. Fremdeles er den mye omtalte drapssaken uoppklart.

Derfor er Rasmussen én av svært få som kan forstå hvor vanskelig livet har vært for foreldrene til Birgitte Tengs, som ble drept på Karmøy i 1995.

FORTSATT UOPPKLART: Ingen er så langt stilt til ansvar for drapet på Tina Jørgensen. Foto: NTB

Denne uka begynte rettssaken mot Johny Vassbakk (52), som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.

Hørte forklaring: – Tøft

Da Vassbakk ble pågrepet i september i fjor, fikk han status som mistenkt også i Tina Jørgensen-saken. Nylig ble det imidlertid kjent at saken etter alt å dømme vil bli henlagt.

Tina Jørgensens mor ønsker foreløpig ikke å uttale seg noe mer om saken. Hun var likevel til stede i rettssalen i Haugesund da Vassbakk begynte på sin forklaring onsdag.

– Det var tøft å være i retten, sier Rasmussen til TV 2.

STØTTENDE ORD: Torunn Austdal Rasmussen håper at Karin og Torger Tengs får svar på hva som skjedde med datteren deres. – Jeg tenker på dere hver dag, sa hun til dem. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter at Vassbakk hadde forklart seg i omkring fem timer, ble retten hevet for dagen. På vei ut av rettslokalet møtte Rasmussen på Karin og Torger Tengs.

Hun fortalte dem at hun tenker på dem hver dag. Karin Tengs svarte at de tenker mye på Rasmussen også.

Med seg i retten hadde Rasmussen også journalist og forfatter Hans Petter Aas. Sammen med Novemberfilm jobber de med en dokumentarserie som skal gå på TV 2.

– Har det jævlig

Torger Tengs vitnet selv i retten tirsdag.

– Jeg har det jævlig. Det er ikke godt å forklare, men kortversjonen er at jeg har det jævlig, sa han.

Han og kona Karin er, gjennom sine bistandsadvokater, åpne om at de går inn i rettssaken mot Vassbakk med et likt ulikt utgangspunkt.

TILTALT: Johny Vassbakk ble tegnet da han satt i vitneboksen i rettssalen i dag. Rettstegning: Ane Hem Foto: Frode Sunde / TV 2

I alle år ble de fortalt at det var fetteren til Birgitte som drepte henne. Etter at Vassbakk ble tiltalt i saken, beklaget både Riksadvokaten og politiet til fetteren. Han er nå renvasket i saken.

Likevel mener Karin Tengs fremdeles at fetteren er skyldig, mens Torger Tengs er åpen for at de kan ha tatt feil.

– De vil gjøre seg opp en egen mening om dette når de har sett bevisene i saken, har bistandsadvokat Erik Lea uttalt til TV 2.

Da Torger Tengs avsluttet sitt vitnemål, så han rett bort på tiltalte Johny Vassbakk.

– Tenk på hva han hadde spart oss. Spart seg selv, sa Tengs og understreket at man ennå ikke vet om Vassbakk er skyldig.

– Jeg håper de har gjort rett nå, sa han.