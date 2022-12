– Foreldrene har flere ubesvarte spørsmål nå enn før etterforskningen

BORGARTING LAGMANNSRETT (TV 2): De etterlatte foreldrene i Baneheia-saken mener politiets etterforskning har vært mislykket. De har flere spørsmål nå enn før saken ble gjenåpnet for snart to år siden.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen, her fotografert under en båttur i 1998, kom aldri hjem fra badeturen i Baneheia i mai 2000. Foto: Privat

Det forteller deres bistandsadvokat Håkon Brækhus i retten.

Han påpeker at det nå, når Viggo Kristiansen (43) endelig frifinnes, vil oppstå en situasjon der ingen er dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Andersen ble frifunnet for dette drapet i retten.

Foreldrene og deres bistandsadvokater reagerer på at man avslutter Baneheia-saken for Kristiansens del før påtalemyndigheten har avgjort om Jan Helge Andersen (41) skal straffeforfølges for begge drapene.

– Vi er av den oppfatning at man ikke kan beskrive etterforskningen av drap og overgrep mot en jente på ti år, som ender med at begge de to mistenkte blir frifunnet, ikke kan beskrives som noe annet enn mislykket, sier Brækhus.

– Mental belastning

Tirsdag har statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg redegjort for hvorfor påtalemyndigheten mener at Viggo Kristiansen (43) skal frifinnes for drapene i Baneheia.

Torsdag vil Borgarting lagmannsrett avsi en frifinnende dom i saken. Da er et av norgeshistoriens mest omtalte justismord formelt omgjort.

I RETTEN: Advokatene Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus representerer de etterlatte foreldrene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Gjennom høsten har Riksadvokaten, statsadvokatene i Agder, politimesteren i Agder og en rekke andre beklaget til Kristiansen.

– Men det uklart er hva beklagelsene fra myndighetene gjelder for. For de etterlatte er det vanskelig at de ikke får noen gode svar. Så lenge man står igjen med et uoppklart drap, vil det alltid være en usikkerhet, sier Brækhus.

Nå mener bistandsadvokatene at Andersen må straffeforfølges for begge drapene.

– Det er en mental belastning at man ikke vet hvem som drepte Lena og at man ikke vet når Stine Sofie døde. Foreldrene har hatt en viss ro tidligere, men nå er det vanskelig å vite helt hva man skal tro. De har hvert fall ikke blitt tilbudt noe klart svar, sier han.

Reagerer på pressen

Videre har foreldrene hatt flere ubehagelige opplevelser med pressen.

– De etterlatte har fått meldinger fra ulike personer som sier at de lenge har forstått at Viggo Kristiansen er uskyldig. På chattesider er det spunnet videre på disse sakene.

HILSTE: Viggo Kristiansens advokater, Bjørn André Gulstad og Arvid Sjødin, hilste på bistandsadvokatene før retten ble satt. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Foreldrene har også reagert på lekkasjene av politidokumenter i saken.

Han mener også at pressen har laget konspirasjonsteorier om hvordan Ada Sofie Austegard, moren til Stine Sofie Sørstrønen (8), har knyttet til seg profilerte personer i forbindelse med sin rolle Stine Sofies Stiftelse.

– Det ble sagt at pressen jaget i flokk i 2000. Vi har opplevd at de gjør det også nå, sier Brækhus.

Forteller om jentene

Han bruker noe tid på å fortelle om Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen slik de er beskrevet i avhør med foreldrene.

Kort tid før drapene hadde Lena blitt ti år gammel.

– Hun spilte håndball i Start og var en god svømmer. Lena er beskrevet som fysisk sterk for alderen. Foreldrene beskrev henne som en glad og sosial jente.

AKTORATET: Statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg la som ventet ned påstand om at Viggo Kristiansen (43) frifinnes i Baneheia-saken. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Også Stine blir beskrevet som snill og utadvendt.

– Hun var en som taklet det meste og som var veldig glad for alt hun fikk. Foreldrene har tenkt mye på hvordan livet til jentene kunne ha blitt fremover, sier Brækhus.

På vei inn i retten onsdag svarte Brækhus på noen få spørsmål fra TV 2. Han forteller de fire etterlatte foreldrene opplever denne ukens rettssak forskjellig.

– Det er selvfølgelig tøft på mange måter, og det er sikkert blandede følelser rundt det, sier Brækhus.

– Hvordan følger dine klienter det som skjer i retten?

– Forskjellig. Noen følger med, mens andre distanserer seg litt, sier han.