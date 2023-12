Foreldre raser: – Jeg beklager ikke for dette

SOSIALE MEDIER: Rampenissen-debatten førte til at Gjelsvik bestemte seg for å ta tak i en problematikk som står henne nært. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er full debatt om rampenissen og sosiale medier for Kristin Gjelsvik om dagen.

Hun fikk nemlig et par sinte følgere i innboksen da hun tirsdag delte videoer om at rampenissen sjokkerende nok ikke finnes.

– Dette kommer jeg ikke til å beklage, sa influenseren på Snapchat.

Vil skåne barna

Etter å ha lagt ut videoen, fikk Kristin Gjelsvik flere meldinger fra forbannede rampenisse-fans på Snapchat etter at hun delte hva slags knep rampenissen gjør hjemme hos dem.



– Det var flere som ble forbannet, forteller Gjelsvik til TV 2.

Etter tilbakemeldingene bestemte hun seg for å dele meningene sine om barn som bruker sosiale medier, spesielt Snapchat.

DEBATT: Kristin Gjelsvik tok debatten for alvor opp da hun delte meningene sine på den offentlige Snapchat-storyen. Foto: Skjermdump fra Snapchat

– Jeg mener det er viktig å skåne barna fra sosiale medier. At det er mye morsomt innhold å finne -og til og med noe lærerikt, er det ingen tvil om, men det er også mye innhold som deles som barn ikke bør eksponeres for.

Gjelsvik, som er småbarnsforelder selv, mener at det er foreldrenes oppgave å ta problematikken med sosiale medier på alvor.

– Vi som foreldre må tørre å være litt «kjipe» mot barna våre, sette tydelige grenser, og gå sammen om et felles ansvar.

I dag er det er det aldersgrense 13 år på sosiale medier som Snapchat og Instagram. Gjelsvik mener denne grensen er for lav.

– Hvis du er gammel nok til å tro på rampenissen, er ikke Snapchat stedet for deg, mener Gjelsvik.



RAMPENISSE: Rampenissen er en nisse som, gjennom foreldre, finner på ulike knep og rampestreker gjennom adventstiden. Foto: Privat

Helt uenig

Ungdoms- og teknologiforsker ved Universitetet i Bergen, John Magnus Dahl, er helt uenig i hva Gjelsvik mener om aldersgrense.



– Jeg tenker at 13 år absolutt ikke er for ungt til å være på Snapchat.

Dahl mener man som 13-åring har behov for sosialt liv og venner i sosiale medier, som ikke er hundre prosent kontrollert av foreldrene.

– De har både behov og rettigheter til privatliv, forteller han.

Gjelsvik mener mye av problematikken rundt barns bruk av sosiale medier ligger i bildedeling og mobbing.

– Jeg har lest om barn under 10-år som selger kroppen sin på nett med «kodespråk». Barn tar nakenbilder og selger dem via hemmelige Snapchatkontoer de holder skjult for foreldrene. Dette er så ufattelig trist og skremmende, og her blir uskyldige barn utnyttet på det groveste.

I tillegg sier Gjelsvik at hun har fått respons fra både foreldre og lærere som opplever at det skjer mobbing og utestenging i Snap-grupper.

SOSIALE MEDIER: John Magnus Dahl mener det ikke bør være en strengere aldersgrense på sosiale medier enn det det er i dag. Foto: Zulfikar Fahmy

Ifølge John Magnus Dahl finnes det lite forskning som tyder på at det har blitt mer mobbing etter at barn begynte å bruke sosiale medier. I tillegg mener han det heller ikke er forskning som viser at det finnes flere «creeps» på internett, enn hva det fantes før.

– Det er dessverre like mye mobbing og den skumle mannen på busstoppet eksisterte også før sosiale medier. Man kan jo tenke seg at det faktisk er bedre å sende bilder over Snapchat, enn å møte mannen på busstoppet – selv om ingen av delene er bra.

Silje Steinsbekk er professor og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun mener det er hensiktsmessig med aldersgrense blant annet fordi foreldrene kan ha noe å lene seg på.

– Selv om mange barn bruker sosiale medier før de er 13 år, er det en fordel for foreldrene at det er en aldersgrense.

Steinsbekk peker samtidig på at ungdom er veldig forskjellige. En aldersgrense er hjelpsomt, men sjelden nok.

UMODEN: – En moden 13-åring kan være bedre rustet for sosiale medier enn en umoden 15-åring, sier Steinsbekk. Foto: NTNU

Dialog med foreldrene

– Det er viktig at foreldrene har tett dialog med ungene sine. Sosiale medier er en ny arena for barn som foreldre må tørre å gå inn i, sier Steinsbekk.

Hun forteller at forskning viser at hvis foreldre involverer seg i barnas bruk av sosiale medier, lager retningslinjer og snakker med barna om deres sosiale mediebruk kan det beskytte mot problematisk bruk av sosiale medier.

Steinsbekk forteller at Snapchat er en av plattformene barn bruker mest. I studien opplyste omtrent 40 prosent at de brukte Snapchat og Instagram da de var ti år.

Både Kristin Gjelsvik og John Magnus Dahl er enige om at foreldrene bør ha en viss kontroll på hva barna bruker sosiale medier til.

Dahl mener dette er individuelt og bør skje gradvis.

– Jeg tenker man godt kan fortelle hvem man snakker med i de tidlig ungdomsårene. Men når man blir 15 og 16 år bør man få fred fra innblanding, forteller Dahl.

Gjelsvik på sin side mener foreldrene bør ha strengere regler. Hun mener også det kan også være lurt å sjekke chatgrupper og vipps-innbetalinger for å få et enda tydeligere bilde av hva som foregår når foreldrene ikke er der.

DEBATT: Kristin Gjelsvik har også vært engasjert i debatten om foreldres deling av egne barn i sosiale medier lenge. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Har noen fordeler



Silje Steinsbekk er blant forskerne bak Tidlig Trygg i Trondheim-studien som undersøker barn og unges psykologiske og sosiale utvikling. Undersøkelsen har samlet informasjon fra tusen barn og deres foreldre annethvert år fra deltakerne var fire år. Nå er de 20 år.

Studien deres finner ikke støtte for at sosial mediebruk henger sammen med psykisk helse.

– Ungdom som bruker sosiale medier mer over tid har ikke økt risiko for symptomer på depresjon og angst ifølge våre funn, forteller professoren.

Steinsbekk peker på at sosiale medier virker på sitt beste når det bringer folk sammen. Ungdom rapporterer at sosial mediebruk fører til flere og nærere vennskap.

Likevel peker Steinsbekk på at sosiale medier kan ha en negativ påvirkning.

– Hvis man stadig eksponeres for idealiserte, retusjerte kropper kan det bidra til at man blir mer misfornøyd med egen kropp. Vi fant at jenter som «liker» og kommenterer mer over tid har økt risiko for dårligere fysisk selvbilde.