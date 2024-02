Foreldre raser: – De skal ikke bestemme over mine barn

«Nå kvesser dere knivene på nytt» skriver en bergensbarnehage til Kunnskapsdepartementet.



Mot slutten av 2023 la departementet nemlig frem forslag til endringer i barnehageloven. Disse innebærer blant annet at kommunene får større styringsrett over private barnehager.

Forslaget har skapt furore.

Rekordhøyt antall

Kunnskapsdepartementet mottok over 3600 høringssvar: et rekordhøyt antall. Svarene er innsendt av barnehager, kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner.

Bekymringene er store. Flertallet av svarene er kritiske.

ENDRINGER: Marianne Borgenvik Kveseth frykter at lovendringene vil føre til at barnehagene blir bare et sted å «oppbevare» barn. Foto: Olav Wold / TV 2

«År etter år skal vi kjempe for vår eksistens, år etter år kommer det nye trusler for vår fremtidige drift, ser dere ikke det?» skriver en daglig leder i en privat barnehage.



«Med dette forslaget føles det som om alt er bortkastet og at kommunen kan dra oss ned på kompetanse, økonomi, trygghet og engasjement» skriver en forelder.

– Bommer grovt

Kunnskapsdepartementet sitt forslag innebærer blant annet at kommunene selv skal kunne redusere antall barnehageplasser i de private barnehagene.

Det fødes færre barn i Norge, og barnehageplasser står dermed tomme flere steder i landet.

– Det er behov for å gi kommunen større handlingsrom til å stille krav til de private barnehagene og for å kunne tilpasse finansieringen ut fra barnehagenes behov, heter det i forslaget.

Dette får Jørn-Tommy Schjeldrup til å reagere.

Han er administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund.

– Regjeringen bommer grovt når det gjelder avvikling av likebehandling og dagens prinsipper rundt finansieringen, sier han.

– Tomme, private barnehageplasser utløser ingen risiko eller økonomiske forpliktelser i kommunen som barnehagemyndighet.

BEKYMRET: Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Jørn-Tommy Schjeldrup, er bekymret. – Det er på bakgrunn av tilbakemeldingene fra våre 1900 medlemsbarnehager. Foto: PBL

Han mener dette er radikale endringer selv ikke kommunene ønsker.

«Vi kan ikke se at det følger økte ressurser med en slik ansvars- og oppgaveforskyving, kun mer arbeid og økt risiko for kommunen», skriver en kommune på Østlandet i sitt høringssvar.

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) forklarer at regelverket som gjelder i dag er utdatert:

– Skal vi sørge for at vi både tar vare på kvaliteten, og at barnehagene er en trygg og attraktiv arbeidsplass, kan vi ikke bare vente og se hvilke barnehager som klarer seg, sier hun.

Les hva Kunnskapsdepartementet svarer på kritikken lenger ned i saken.

– Jeg kommer til å bli fly forbannet

Denne forklaringen lander ikke godt hos Marianne Borgenvik Kveseth. Hun er mor til barnehagebarna Lucas (5) og Odin (3), og reagerer sterkt på det nye forslaget:

– Jeg blir irritert fordi kommunen skal bestemme over mine barn, forteller hun.

ENGASJERT: Marianne Borgenvik Kveseth startet en underskriftskampanje og samlet inn 11. 000 underskrifter før høringen. De ble overlevert til kunnskapsdepartementet i oktober. Foto: Olav Wold / TV 2

Hun tror det vil bety kroken på døra for flere private barnehager.

I tillegg mener hun at det vil bli vanskeligere å kunne tilpasse behovene til hvert enkelt barn.

– Jeg tror ikke kommunen kommer til å legge ned egne barnehager. Vi kommer til å gå tilbake til at barnehagene blir mer «oppbevaring» av barn, sier hun med en bekymret stemme.

– Hva tror du skjer om lovendringsforslagene går gjennom?

– Jeg kommer til å bli fly forbannet! Det kan føre til at flere barnehager får en usikker fremtid og må legge ned, og da vil kommunene sitte igjen med altfor mange barn og for få plasser, igjen, avslutter Kveseth.

Går hardt ut

Også tidligere barne- og familieminister for Ap, Karita Bekkemellem, går hardt ut mot forslaget:

– Dette er en reversering av barnehageforliket, sier Bekkemellem, som nå er administrerende direktør i NHO Geneo (landsforeningen for helsenæring, velferds og oppvekstbedrifter).

Bekkemellem refererer til barnehageforliket i 2003, som skulle møte den store etterspørselen etter barnehageplasser, og sikre likebehandling av offentlige og private barnehager.

ETT STEG TILBAKE: Administrerende direktør i NHO Geneo, Karita Bekkemellem. Hun mener en konsekvens av dette blir svekket valgfrihet for foreldre, mindre mangfold og dårligere kvalitet. Foto: NHO Geneo

Hun er nå bekymret for at forslaget kan føre til et økt press på kommunen.

– Kommunen har allerede så mye ansvar, og så skal de ta barnehagesektoren i tillegg? Den er jo velfungerende, sier hun.

Vil fortsatt ta hensyn

Statssekretæren erkjenner at det er en del misforståelser knyttet til den nye barnehageloven.

Hun påpeker at regjeringen fremdeles ønsker at det skal være likebehandling av kommunale og private barnehager dersom antall barnehageplasser må reduseres.

UENIG: Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) mener det er en del misforståelser rundt det nye lovforslaget. Foto: Kunnskapsdepartementet.

– I private barnehager kan de kun redusere antall plasser hvert tiende år, i kommunale barnehager vil det fortsatt kunne justeres ned hvert år, utdyper hun.

De ønsker å gi alle et likeverdig tilbud og foreslår at kommunen fortsatt skal legge vekt på foreldre sine ønsker og behov.

– Vi ønsker også bedre tilrettelegge for ideelle og enkeltstående private barnehager, som kommer dårlig ut med dagens system, avslutter statssekretæren.