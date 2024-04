Foreldre frykter storsenter: – Det er med livet som innsats

ADVARER: Sandvika Storsenter er et av Norges største kjøpesentre. Foreldre i Bærum advarer nå mot å la unge gå dit alene. Kommunen sier det gjør inntrykk, men at det stort sett er trygt i Bærum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bærum kommune er blant kommunene som har hatt størst vekst. Ifølge politiet er voldskriminaliteten blant unge firdoblet siden før pandemien.

Lokalavisa Budstikka skrev søndag at foreldre frykter at Sandvika storsenter brukes som en base for å identifisere og lokke ut ofre.

Inntrykket som ble tegnet av Sandvika er bekmørkt:

– Vårt råd til alle mellom 10 og 15 år er å ikke være i Sandvika, for det er med livet som innsats. Foreldre må få øynene opp for det som skjer rundt oss. Det må også noen høyt i politiet gjøre, for dette kan ikke fortsette.

Det sa foreldrene til to tenåringer som nylig ble ranet av andre ungdommer utendørs i Sandvika til Budstikka. Ifølge guttene ble de blinket ut inne på senteret og tatt utenfor. Guttene skal ha blitt utsatt for psykisk og fysisk vold. Foreldrene er kritiske til politiets arbeid og mener noen må våkne.

MILLIONER: Det er åtte millioner kunder innom Sandvika Storsenter i året. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Knøt seg i magen

– Jeg må si at den saken gjorde et stort inntrykk på meg. Det knøt seg i magen, sier varaordfører Haakon Veum (H) i Bærum til TV 2.

Han er fungerende ordfører nå, fordi ordfører Lisbeth Hammer Krog er på reise.

– Jeg tenkte på hvordan jeg selv hang mye på senteret som tenåring, så jeg håper det går bra med guttene, sier Veum.

– Hva vil du si til de av deres innbyggere som er redde nå?

– Man blir alltid bekymret når det skjer hendelser som dette. Bærum er en kommune med relativt lite kriminalitet når man sammenligner med andre kommuner rundt oss. Men det hjelper ikke alltid på trygghetsfølelsen. Alle hendelser som er alvorlige, gjør inntrykk, sier Veum.

REAGERER: Varaordfører Haakon Veum i Bærum sier det knøt seg i magen hans da han leste om ungdommene som ble ranet. Foto: Per Haugen / TV 2

– Trygt

Senterdirektør Kathrine Ingerø ved Sandvika storsenter sier at senteret tar volds- og ranshendelser veldig alvorlig.

TRYGT: Senterdirektør Kathrine Ingerø sier det er viktig å få fram at det er trygt å besøke Sandvika Storsenter. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det gjør et veldig inntrykk å høre denne historien. Det er veldig trist at hendelsen startet hos oss, og det er forståelig at det er en skremmende opplevelse for dem som ble rammet, sier Ingerø til TV 2.

– Det er viktig for meg å si at det er trygt på Sandvika Storsenter. Vi har vektere på plass, har god kameradekning og har få hendelser av denne typen, sier hun.

Senterdirektøren legger til at de har nesten åtte millioner kundebesøk i året. Senteret samarbeider med politiet når alvorlige hendelser skjer, sier hun.

– Regjeringen må på banen

Varaordføreren sier det viktige nå er at politiet etterforsker saken og at kommunen jobber videre med det forebyggende arbeidet. Det er en innsats de har styrket de siste årene.

– Men ungdomskriminaliteten er økende i hele Norge. Da må regjeringen på banen. Eldre kriminelle rekrutterer yngre, og politiet trenger mer ressurser, sier Veum.

Senterdirektør Ingerø er enig og sier at mer synlig politi i gatene, på sentrene og der ungdom ferdes, er forebyggende.

Politifolk landet rundt har slått alarm om at de ikke har nok folk til å nå kravene. Etter flere drap i år, har politiet blant annet måttet la andre alvorlige saker ligge.

Veum tok opp Bærums ønsker i et møte med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) nylig. Da ba han blant annet om bedre rammevilkår for kommunene, flere politifolk (også i forebyggende roller), bedre undervisningsopplegg og veiledning av kommunene.

– Det er mange kommuner som jobber med det samme, men som får lite veiledning fra nasjonalt hold, sier han.

Veum sier at kommunen selv har styrket oppveksttjenestene, barnevernsvakten, utekontakten og fritids- og aktivitetstilbudet. De har også satset på deltid- og sommerjobber for unge.

Firedobling i voldssaker

– Noe av det de kriminelle gjengene lokker med, er jo penger i tillegg til samhold og tilhørighet. Da må vi vise at man kan tjene penger på legalt vis, sier Veum.

Politiet har advart mot at antall voldssaker med ungdom er firedoblet i Bærum på fem år.

– Vi ser at tallene peker feil vei. Da ruster vi opp. Men det er viktig at det møtes med nasjonale tiltak, sier varaordføreren.

ØKNING: Voldskriminaliteten blant unge i Bærum kommune er firdoblet siden før pandemien, ifølge politiet. Her fra Sandvika sentrum. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Gjør en god jobb

Foreldrene som ble intervjuet av Budstikka rettet kritikk mot politiet. Veum sier at samarbeidet mellom kommunen og politiet er godt, og at de evaluerer hendelser fortløpende.

– Det vi ser lokalt er at politiet gjør en god jobb, men at de kunne trenge mer ressurser, sier han.

Advarselen fra foreldrene er noe han skal ta med seg videre.

– Det er et eksempel på en sak jeg tar med meg i mine møter med politiet. Det er viktig å hente læringspunkter så man kan se hvor både kommunen og politiet kan gjøre mer, sier han.

Gry Lene Sem, som leder Enhet Vest i Oslo politidistrikt, sier til Budstikka at den aktuelle ranssaken har prioritet hos politiet.

– Ungdomskriminalitet er vår hovedprioritet og vi skal følge opp disse sakene på en god måte, sier Sem.

Mer vold

I hele Norge var det 21.770 straffesaker mot mindreårige som ble avgjort i fjor. Det er en økning på 24,1 prosent siden 2019.

ØKNING I HELE LANDET: Siden før pandemien er det blitt 25 prosent flere avgjorte straffesaker mot mindreårige i Norge. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Det er klart flest saker som handler om vinningslovbrudd – altså forbrytelser der målet var å få tak i penger eller eiendeler.

Men det er antall voldssaker som skaper mest bekymring. Etter 3684 slike saker i 2019, var det 5435 i fjor. Det er en økning på 47,5 prosent.

Bare fra 2022 til 2023 var økningen på 37 prosent.

− Økt voldsbruk blant unge er noe politiet ser svært alvorlig på. Utviklingen er bekymringsfull, sa politidirektør Benedicte Bjørnland da tallene ble lagt fram.

Stabilt i Oslo

Det er en økning i ungdomskriminaliteten i alle politidistrikt, unntatt Oslo. I hovedstaden har antallet saker politiet har håndtert gått ned siden 2019.

Det er blant annet fordi det er politiet der den mindreårige bor, som får ansvar for å straffeforfølge saken. Når man ser på hvor forbrytelsene har skjedd, er det en liten økning i Oslo.

Mest bekymringsfullt i Oslo er at antallet voldssaker med gjerningspersoner mellom 10 og 14 år, fordoblet fra 237 til 513.