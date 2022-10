Fordømmer angrep på sivile

Finlands president har mandag vært på et offisielt besøk i Norge. Sammen med Støre har Niinistö blant annet deltatt på en debatt om nordisk sikkerhet, hatt politiske samtaler i statsministerboligen og møtt forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Mandag ettermiddag møtte Støre og Niinistö pressen.

– Norge har ingen bedre venner enn Finland. Dette besøket har vi sett frem til, sa Støre innledningsvis.

– Ikke en direkte trussel

Norges statsminister understreker at de har svært tett kontakt, særlig etter at krigen i Ukraina brøt ut i februar.

– Vi står begge overfor en nabo som har gått til en fullskala krig mot en annen nabo. Men vi opplever ikke en direkte trussel mot våre territorier, sier Støre.

Statsministeren sier at Norge må fortsette med sin støtte til Ukraina.

MØTTE PRESSEN: Pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Jonas Gahr Støre etter et møte i statsministerboligen. Foto: Terje Pedersen / POOL / NTB

– Vi fordømmer de siste angrepene på sivile i Ukraina. Det er uakseptabelt, sier Støre.

Hevnangrep

Mandag bekreftet Russlands president Putin at de har utført en rekke hevnangrep mot flere ukrainske byer. Minst elleve personer ble drept, og 64 såret.

Ifølge presidenten skal 41 raketter ha blitt skutt ned av det ukrainske luftvernet.

NEDSLAG: Brannfolk ved utbrente biler etter russiske rakettangrep mot Kyiv mandag morgen. Foto: AP Photo/Adam Schreck

Angrepet kommer et døgn etter at Russlands president Vladimir Putin ga ukrainske hemmelige tjenester skylden for lørdagens angrep mot Krim-brua, som knytter den annekterte Krim-halvøya til det russiske fastlandet.

– Responsen vil være hard

I en TV-sendt tale i forbindelse med et møte i Russlands nasjonale sikkerhetsråd mandag langet Putin ut mot Ukraina.

– Om angrep mot Russland fortsetter, vil responsen være hard, sier Putin i talen.

Støre og Niinistö sier at mandagens angrep føyer seg inn i rekken av terrorisering av det ukrainske folk.

– Det er en seriøs eskalering. Hva vi ser fra den russiske siden er bekymringsverdig, ikke minst for ukrainerne, sier Støre.