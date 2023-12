Forbyr brenning av Koranen – frykter smitteeffekt

Det danske Folketinget har vedtatt en lov som forbyr brenning av Koranen og andre religiøse skrifter på offentlige steder.

Straffen for å bryte loven, blir opp til to års fengsel.



Nestleder Mustafa Mahmood i Islamsk Råd Norge hyller det danske lovvedtaket.

– At Danmark har valgt å forby koranbrenning, sender et viktig signal om at den type hatretorikk er uakseptabelt og samfunnsskadelig, sier han til TV 2.

DEMONSTRERER: En mann gjør seg klar for å brenne en koran utenfor Folketinget før vedtaket ble gjort torsdag. Foto: Elias Engevik / TV 2

Avgjørelsen har gitt Mahmood håp om at en lignende lov kan bli vedtatt i Norge.

Det ville fått store konsekvenser, mener kritikerne.

Kan hindre mobbing

Mahmood mener det er ytterliggående grupper, som er fiendtlige mot muslimer, som står bak koranbrenninger i Norge.

FOR: Nestleder Mustafa Mahmood i Islamsk Råd Norge mener det hadde hatt positiv virkning å innføre en lignende lov her. Foto: Privat

– Hvis man ser på koranbrenningene som har vært, er det de samme gruppene som ønsker å deportere, internere eller utrydde muslimer. De bruker ytringsfriheten til å nå frem med sitt budskap, sier han.

I praksis blir det forbudt å brenne, rive i stykker eller på andre måter besudle hellige skrifter i det offentlige rom eller på videoklipp som er ment for stor spredning på nett.



Mahmood ønsker ikke kun en lignende lov i Norge for å verne om Koranen, men for alle religiøse tekster.

– Vi ønsker absolutt en slik lov i Norge for å hindre at man bruker ytringsfriheten til å mobbe religiøse grupper, sier Mahmood.

Vebjørn Selbekk, som er redaktør i den kristne avisen Dagen, er svært kritisk.

– Jeg mener at det som har skjedd i dag, er en mørk dag for ytringsfriheten i Skandinavia, sier han til TV 2.

BRENNER KORANEN: Salwan Momika brenner en koran i Stockholm i slutten av august. Han er irakisk flyktning, aktivist og islamkritiker, kjent for å ha brent Koranen offentlig ved en rekke anledninger. Foto: Anders Wiklund / NTB Scanpix

– Ikke verdig

Hovedbekymringen til Selbekk er at en slik lov i praksis vil være en sterk innskrenkning av ytringsfriheten.

– De fleste, inkludert meg selv, ville aldri brent en hellig skrift. Samtidig mener jeg at de som ønsker å bedrive en slik religionskritikk, må få lov til det, sier han.

KRITISK: Vebjørn Selbekk argumenterer for at vi trenger mer ytringsfrihet, ikke mindre. Foto: Per Haugen / TV 2

Han etterlyser et samfunn som i større grad tåler å bli krenket, også når det kommer til tro og religion.

– Jeg mener at vi trenger en større aksept for å tåle andre menneskers ytringer, også de som kan virke krenkende på tro, ideologi og det vi holder kjært, sier han.

Å vedta en slik lov, mener han er å gå baklengs inn i fremtiden.

– Å begrense anledningen til å utøve religionskritikk, er ikke et fritt, vestlig demokrati verdig. Dette har vi forlatt for flere generasjoner siden, sier han.

Mahmood er sterkt uenig, og mener koranbrenning er stikk i strid med hensikten til ytringsfrihet.

– Ytringsfriheten skal ikke brukes til å trakassere eller mobbe, men bør brukes til å skape et bedre samfunn, sier han.

LOVLIG: Lederen for Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Lars Thorsen, da han brant koranen på tøyen i april 2022. Det er fortsatt en lovlig politisk ytring i Norge. Foto: Lars Nyland / TV 2

Kan fengsles i to år

Etter en flere timer lang debatt, ble forslaget vedtatt med 94 stemmer for og 77 stemmer mot, skriver danske TV 2.

En nesten samlet opposisjon gikk på talerstolen i Folketinget og protesterte mot lovforslaget og framholdt at det ville undergrave ytringsfriheten.

Regjeringen mener på sin side at loven bare vil ha marginale følger for retten til å ytre seg.

I vår, sommer og høst har det vært en rekke koronabrenninger som har utløst rasende reaksjoner i muslimske land.

FIKK FLERTALL: Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen og statsminister Mette Frederiksen under voteringen torsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Mellom 21. juli og 24. oktober i år ble det registrert 483 brenninger av bøker og flagg i Danmark, ifølge tall fra politiet.

– Sender et signal

Selbekk er urolig for signalet den danske avgjørelsen sender.

– Det sender et signal til ekstremister over hele verden om at det er mulig å tvinge vestlige regjeringer i kne. Man kan true med terror og økonomisk boikott, for da vil vi gi etter og innføre denne typen lovverk, sier han.

Han er svært bekymret for at loven skal få en smitteeffekt, og advarer Norge mot å følge etter.

– Jeg har håp om at norske politikere er så ansvarlige at de beskytter ytringsfriheten. Det gjelder også ytringer som det store flertallet tar avstand fra.