Forbrukertilsynet varsler rekordstor milliongebyr til Tinde Energi

Onsdag kveld fikk flere kunder brev fra strømselskapet Tinde Energi om at selskapet vil kreve å få utbetalt den statlige strømstøtten som kunder med fastprisavtale måtte få fra nyttår.

Endringene i vilkårene har skapt store reaksjoner.

En fastprisavtale er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet selv kan ikke endre en fastprisavtale som allerede er inngått, skriver Forbrukertilsynet.

– Det er viktig at grove lovbrudd sanksjoneres, fordi det ikke skal lønne seg å begå lovbrudd. Det er også viktig å hindre lovbrudd fram i tid, og derfor har vi i tillegg varslet forbudsvedtak, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Daglig leder Raymond Henriksen i Tinde Energi forteller til TV 2 at han akkurat har fått beskjed om at selskapet ilegges gebyr på tre millioner kroner fra Forbrukertilsynet - og at han personlig får et gebyr på 400.000 kroner.

– Jeg har ikke fått sett nøye på begrunnelsen, men i utgangspunktet så tenker jeg at tilsynet har vært litt for raske på labben, sier Henriksen til TV 2.

Mottatt mange klager

Endringene i vilkårene vil si at kunder med fastprisavtale på under 70 øre per kilowattime - og som får utbetalt strømstøtte fra staten via nettselskapene i måneder spotprisen i gjennomsnitt er over 70 øre - må betale denne støtten til strømselskapet.

I tillegg til dette har selskapet endret slik at kundene med fastprisavtaler må betale full spotpris/markedspris for forbruk over 20.000 kWh/år for enebolig og 8.000 kWh/år for leilighet.

– Forbudsvedtakene forbyr Tinde Energi å håndheve vilkårene de nå har varslet til fastpriskundene. Overtrer selskapet forbudene, er det varslet tvangsmulkt for hvert lovbrudd, sier Rønningen.

Forbrukertilsynet har mottatt svært mange klager det siste døgnet.

På sosiale medier har flere kunder med fastprisavtaler vurdert å engasjere advokat etter Tinde Energi bestemte seg for å endre vilkårene.

Flere saker på seg

Det er ikke første gangen strømselskapet Tinde Energi har endret på vilkårene for ulike avtaler.

Tinde Energi, som eies av Raymond Henriksen gjennom Henriksen gruppen, har denne høsten fått fire dommer mot seg i tingretten og lagmannsretten der kunder har mistet gunstige maksprisavtaler, ifølge Dagens Næringsliv.

Men i alle disse sakene om midlertidig forføyning har kundene vunnet frem, skriver avisen.