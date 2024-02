Forbrukertilsynet om bittesmå priskutt: – Kan anses som villedende

Forrige uke skrev TV 2 og andre medier om Rema 1000 sitt siste priskutt, som har skapt reaksjoner.

Dagligvarekjeden har lansert sin nye priskutt-kampanje, og reklamerer for at de har kuttet prisen på 200 varer.

Men flere av varene er kuttet med kun 10, 20 og 30 øre og har liten betydning for sluttsummen.

– Det virker som Rema har drevet noe dårlig håndverk. Det er neppe prisendringer på en halv prosent de har tenkt å kommunisere som bevis for forbrukervennlig prispolitikk, sier matforsker og dagligvare-ekspert Ivar Pettersen i ALO analyse.

Noen eksempler Rema 1000 penne fullkorn til 22,80 kroner – førpris 22,90 kr. Rema 1000 fusilli fullkorn til 24,70 kr – førpris 24,90 kr. Santa Maria egg noodles wok til 21,80 kr – førpris 21,90 kr. Santa Maria rice noodles til 26,30 kr – førpris 26,40 kr. Salatmesteren gyrosdressing til 29,50 kr – førpris 29,70 kr. Rema 1000 vingummi til 24,70 kr – førpris 24,90 kr. Rema 1000 fløtegratinerte poteter til 51,10 kr – førpris 51,40 kr. Rema 1000 asparges hele til 27,50 kr – førpris 27,70 kr. Rema 1000 minimais til 23,70 kr – før 24,00 kr. Kilde: Rema.no, 07.02.2024

– Det viktigste spørsmålet ut fra forbrukerhensyn tror jeg er hvorvidt budskapet om priskutt med innslag av bittesmå prisendringer, kan villede forbrukerne.

Han sikter til at markedsføringsloven definerer hva som kan betegnes som villedende handelspraksis. Loven håndheves av Forbrukertilsynet.

MATFORSKER: Ivar Pettersen vil vite hva Forbrukertilsynet, som håndhever markedsføringsloven, mener. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det kan være interessant å vite i det minste om Forbrukertilsynet følger med på denne typen markedsbudskap, mener Pettersen.

– Ingen krav til størrelsen på prisnedsettelsen

Underdirektør i Forbrukertilsynets tilsynsavdeling, Marit Evensen, sier de ikke saksbehandler konkrete saker i media, og at tilbakemelding blir på generelt grunnlag.

Hun skriver i en e-post til TV 2:

– Regelverket oppstiller i utgangspunktet ingen krav til størrelsen på prisnedsettelsen.

Men legger til:

– Etter en konkret vurdering kan det likevel anses villedende etter markedsføringsloven dersom næringsdrivende annonserer en prisreduksjon, som i realiteten viser å være ubetydelig, skriver Evensen.

SMÅKUTT: Det er påbudt å oppgi førpris, men flere av priskuttene er marginale. Foto: Skjermdump/ Rema.no

Forbrukertilsynet fører tilsyn med ulovlig markedsføring, urimelig handelspraksis og urimelig avtalevilkår overfor alle næringsdrivende.

Evensen skriver at de velger hvilke saker de tar opp ut ifra hva som har størst økonomisk, praktisk og samfunnsmessig betydning for forbrukerne.

– Når det benyttes budskap som priskutt og lignende skaper dette en forventning hos forbruker at prisen er satt ned.



Derfor må den laveste prisen varen har hatt de siste 30 dagene oppgis, etter at det ble lovpålagt i fjor høst. Rema 1000 er har oppgitt førpris og er innenfor lovverket.



– Transparente

TV 2 har spurt Rema 1000 om hva de tenker om Forbrukertilsynets kommentar.

– Etter vi gikk ut av prisvinduene forhandler vi kontinuerlig med våre leverandører, og når vi får lavere priser inn så tar vi de rett ut til kundene, enten det er ett kutt på 19 prosent eller 0,1 prosent.

Det skriver salgs- og markedsdirektør Pia Mellbye i Rema 1000 i en e-post.

– Vi er pålagt gjennom nye regler om førpriser til å oppgi både førpris og nåpris for alle priskutt uansett størrelse, og i tråd med dette er vi transparente om hvilke over 200 varer vi har fått kutt i innkjøpsprisen på, i stedet for å pakke det inn som ett tilbud.

Hun legger til:

– Derfor har førprisen på alle varene vært godt synlig på våre nettsider og i vårt markedsmateriell slik reglene dessuten pålegger oss å gjøre. Rema 1000 vil alltid følge gjeldende lover og regler.