Forbrukerrådet: Strømkunder blir lurt

Forbrukerrådet mener strømselskapene tjener grovt på tilslørte strømavtaler og uvitende kunder som fremdeles fortsetter å betale overpris for strøm.

– I dag er det kunder som betaler 5,9 kroner per kilowattime (kWh) for strømmen hver eneste time, samtidig som strømprisen så langt i januar vært 1,5 kroner per kilowattime (kWh) uten strømstøtte, og 94 øre med støtte, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Et ukjent antall strømkunder har i dag rådyre strømavtaler, noen betaler opptil fire ganger mer enn de behøver.

Ifølge Forbrukerrådet er forklaringen enkel:

– Bransjen tilslører bevisst. Flere av avtalene er ikke omtalt som variable avtaler når de selges og tilsløres med navn som «Forutsigbar», «Trygg» og «Lavpris», sier Iversen til TV 2.

TILSLØRER: Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener strømselskapene bevist tilslører avtaler og der fører til at strømkundene betaler mye mer enn de burde for strømmen. Foto: Forbrukerrådet

Dessuten mener Forbrukerrådet at mange kunder mangler kunnskap om strømmarkedet.

– Og en del vet ikke hvilken avtale de faktisk har. Vår klare anbefaling til alle kunder er derfor å sjekke fakturaen sin og bytte hvis de finner avtalen på lista.

Iversen mener kunder kan spare mange tusenlapper med få tastetrykk. Han anbefaler å logge inn på strømpris.no.

Lever godt

– Aktørene har langt på vei sluttet å selge variable avtaler i Sør-Norge etter prissjokkene i høst, men samtidig lever de greit med å ha en rekke kunder stående på samme type avtaler, forklarer Iversen.

Forbrukere har ofte liten eller ingen forutsetning for å løpende vurdere priser og ulike avtaler.

– Her spekulerer selskapene åpenbart i folks ønske om trygghet og forutsigbarhet, sier Iversen.

– Hvor mange kunder kan det være som har variable avtaler i dag?

– Rundt 15 prosent av norske husholdninger oppgir at de har variable strømavtaler i 3. kvartal i 2022, noe som er en nedgang fra 22 prosent på samme tid i 2021, ifølge SSB.

– Hvorfor er variable avtaler lite fornuftig?

– Prisen på disse avtalene settes minst 30 dager på forhånd, og har en tendens til å stige kjapt når det er økninger på kraftbørsen, men settes sakte ned når spotprisen synker, forklarer Iversen.

Stoppet salg

– Fortum stoppet salget av disse avtalene allerede i august 2022 da vi så at de ikke var spesielt godt designet for det helt ekstraordinære og uforutsigbare kraftmarkedet Norge og Europa har fått nå i høst, sier presseansvarlig Kristian Myrseth i Fortum.

Selv om Fortum ikke aktivt selger variable avtaler i dag, har de fortsatt kunder stående på gamle variable avtaler, fremholder Forbrukerrådet.

– Disse kundene risikerer nok en måned med sjokkregninger. Her burde selskapene rett og slett avslutte avtalene og overføre kundene på fornuftig prisede spotprisavtaler, sier Iversen.

Sendt anbefalinger

Fortum har ifølge Myrseth siden august, ved sju anledninger, sendt skriftlige anbefalinger til samtlige variabelkunder hvor alle kundene er oppfordret til å bytte til spotprisavtale.

– Dette har medført antallet kunder som har en variabel avtale hos oss er halvert. Det er ingen bindingstid på variabelavtalene, så vi ønsket å anbefale kundene å bytte før prisøkningene ville tre i kraft, sier Myrseth.