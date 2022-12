Forbrukerrådet oppfordrer Tibber-kunder til å bytte «så fort som mulig»

Tibber-kunder betaler nå for strøm de ikke har brukt.

I oktober endret nemlig selskapet faktureringen slik at kundene nå - på forhånd - betaler for to uker inn i neste måned.

Det betyr at Tibber estimerer hva de tror strømmen vil koste og hva de tror kundene kommer til å bruke - basert på kundens historikk.

Men Tibbers estimat for desember har ført til at mange kunder har mottatt skyhøye regninger.

Det har fått kunder til å rase.

Reagerte med vantro

Hege Andreassen Busch (43) fra Oppdal er Tibber-kunde og betalte 2700 kroner for oktober måned.

Hun reagerte med vantro da den estimerte regningen for de tre første ukene i desember var på 9000 kroner. I tillegg kom regningen på i underkant av 2500 kroner for ukene før.

STRØMSJOKK: Hege Andreassen Busch kunne ikke tro regningen hun fikk fra Tibber. Foto: Privat

– Vi var forberedt på at det ville bli dyrere strøm i vinterhalvåret, og prøver å spare strøm. Men da vi fikk regningen på tirsdag, føltes det som at julen ble kjørt i grøften, sier Busch.

– Bytt hvis du kan

At strømkunder nå reagerer på de skyhøye strømregningene, har seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, full forståelse for.

– En av utfordringene med forskuddsbetaling er at du kan risikerer at den estimerte prisen blir uforholdsmessig høy. Derfor anbefaler vi å betale på etterskudd, sier Iversen.

ADVARER: Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener kunder bør unngå avtaler som krever betaling på forhånd . Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

For kunder som har mottatt svært høy regning for desember er rådet til Iversen klart:

– Dersom du mulighet til å bytte strømavtale raskt, kan du kanskje slippe å betale for strømmen du ennå ikke har brukt. Hvis ikke må man ta lærdom, og heller forsøke å bytte så fort som mulig, sier han.

«Låner» av kundene

Årsaken bak denne faktureringen er at strømselskapet selv må betale kraftselskapene for strømmen opp til 45 dager før de får penger fra egne kunder.

Siden dette milliardbeløpet er penger Tibber må låne, og rentene nå er høye, løser selskapet dette ved at kundene må betale litt på «forhånd».

Enkelt forklart låner Tibber penger av sine egne kunder.

Hva om de går konkurs?

I kommentarfeltene i Facebook-grupper som «Tibber kunder - Facebook gruppe» og «Vi som krever billigere strøm», uttrykker flere Tibber-kunder bekymring rundt hva som vil skje dersom selskapet skulle gå konkurs.

OPPRØRTE: Den siste uken har flere Tibber-kunder vært opprørte over faktureringen til strømselskapet. Foto: Skjermdump Facebook

Flere bekrefter også at de har sagt opp abonnementet sitt.

Iversen i Forbrukerrådet understreker at han ikke kan uttale seg om Tibbers økonomiske helse, men fraråder på generell basis alle å betale for et produkt på forhånd.

– Har man forhåndsbetalt noe og selskapet går konkurs, er man en usikret kreditor, og stiller langt bak i køen. Erfaringsmessig vil man få lite eller ingenting av kravet sitt dekket, sier han.

– Dette er grunnen til at vi i Forbrukerrådet er skeptiske til forhåndsbetaling generelt, da det ikke gir et vern mot konkurs. Det er naturlig å være bekymret når du har betalt mye på forskudd.

Byttet strømselskap etter en time

For familien Andreassen Busch kan forhåndsbetalingen til Tibber få konsekvenser.

– Vi hadde planlagt en førjulstur med ungene som de har gledet seg lenge til. Etter denne regningen, henger turen i en tynn tråd. Men vi skal gjøre det vi kan for å fremdeles få det til, sier Busch.

Et av grepene hun gjorde var å bytte strømselskap.

– Det var gjort en knapp time etter vi mottok regningen, sier hun.

DYRT: Kunder som har gått for Tibbers løsning med forhåndsbetaling, kan regningen for desember vist seg å ha blitt dyrere enn ventet. Foto: Erik Edland / TV 2

Siden Busch var rask med å bytte strømleverandør, håper hun at hun slipper å betale den fulle estimerte summen fra Tibber.

– Det er det som berger julen. Alle snakker om hvor krise det er i Norge nå, og da føles ikke dette greit.

Lei seg

Tibber på sin side mener de ikke opererer med forhåndsbetaling, og kan forsikre kundene sine om at de heller ikke vil gå konkurs.

– Vi tar betalt for dagene kunder bruker strøm frem til og med den datoen regningen forfaller. Bruker du mindre strøm enn estimert, eller bruker strøm når prisene er lavere, vil du få et beløp til gode på neste faktura.

Det sier Gaute Haaversen-Westhassel, PR og kommunikasjonssjef i Tibber.

På spørsmål om hva Tibber mener om at et strømselskap «låner» penger av kundene sine, sier de at de er lei seg for at noen oppfatter det slik.

RISIKO: Kundene som har forhåndsbetalt strømmen risikerer å stå tomhendt igjen, skulle Tibber gå konkurs. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Legger ut for kunden

– I praksis kjøper Tibber inn og betaler for strøm kunden bruker hver dag, og vi har frem til nå lagt ut for kundene i opptil 45 dager, sier Haaversen-Westhassel.

Han forteller at siden det nå er dyrere å kjøpe strøm, hadde Tibber valget om å øke påslaget på strømprisen eller korte ned antall dager hvor Tibber legger ut for strømkjøpet.

– Har dere vurdert å løse dette på en annen måte?

– Vi jobber kontinuerlig med nye løsninger som skal gi kundene våre mer fleksibilitet, og kundene vil være de første som får vite om dette når de er klare.