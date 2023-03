Forbrukerrådet: – Ikke kjøp dette!

Jakker, skuffer og lommebøker over det ganske land gjemmer tapte verdier til milliarder av kroner. Et politisk forslag kan gi deg bedre tid til å huske på gaven, før det er for sent.

– Jevnlig hører vi økonomieksperter anslå at det ligger ubrukte gavekort for milliardverdier i de norske hjem. Bransjen vil ikke si hvilke beløp det egentlig er snakk om.

Det sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen. I løpet av det siste året har de fått flere henvendelser fra fortvilte kunder, som oppdager at gavekortene de har kjøpt går ned i verdi mens de ligger ubrukt. Enkelte aktører tar også ekstra gebyrer for transaksjoner.



En av økonomiekspertene Forbrukerrådet viser til er Ola Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole. Han anslår, basert på tidligere tall at nordmenn sløser bort opp mot 3,5 milliarder kroner på ubrukte gavekort.

Vil ha forbud

Dette har flere sett seg lei av, deriblant Stortingsrepresentant og forbrukerpolitisk talsperson i SV, Kathy Lie. Hun mener de som gir ut gavekortene har altfor frie tøyler.



I et komitèforslag til Stortinget ber SV regjeringen om å standardisere gyldigheten for alle gavekort, og sette den til minst tre år. I tillegg foreslår partiet et forbud mot gebyrer, og at vilkårene skal stå tydelig merket på kortene.





I dag er hovedregelen slik at om det ikke står noe om utløpstiden på kortet, så er det gyldig i tre år. Men mange av utstederne opererer med kortere utløpstider, oftest for ett år. Om ikke mottakeren drar kortet innen utløpsfristen, er pengene tapt - for alltid.



– Det er et spesielt forbrukerpolitisk aspekt her, ved at det ikke er den som kjøper gavekortet som skal bruke det. Hvis jeg gir bort et gavekort på 1000 kroner så er det fordi jeg vil gi bort 1000 kroner, ikke mindre, forklarer hun.



Lie sier at det ikke er et mål i seg selv at kortene skal være gyldig i tre år, men hun mener minstetiden vil være enklere for folk å forholde seg til.

– Et merkelig forslag

Om forslaget stemmes gjennom i Stortinget eller ei, gjenstår enda å se. Høringsfristen er satt til 9. mars, og innstillingen fra komiteen kommer først 24. mars. Men FrP-politiker og komitèrepresentant Silje Hjemdal er allerede skeptisk.

– Når SV kommer med forbudsforslag som griper inn i avtalefriheten, er det selvsagt min jobb å være vaktbikkje. Det er en uting at staten skal sy puter under armene på alle og enhver i alle sammenhenger.



Hjemdal presiserer at partiet ikke har konkludert i saken enda, og at hun forstår bakgrunnen for forslaget.



– Det er fryktelig kjipt å finne et gavekort i skuffen som har gått ut, men det er faktisk hver enkeltes ansvar å påse at det blir brukt. Mitt beste råd er å styre unna aktører som tar gebyrer, og eventuelt bruke sin forbrukermakt til å kreve endring hos disse, sier hun.

Anbefaler ikke gavekort

Men Forbrukerrådet er ikke i tvil; de støtter SVs forslag helhjertet.



– Den foreslåtte reguleringen bryter ikke inn i avtalefriheten på en skadelig måte, siden de avtalevilkårene som finnes i dag ofte er forbrukerfientlige og kommer overraskende på mange forbrukere, forklarer Iversen.

Forbrukerrådet kommer med et tydelig råd til de som tenker at kortene er en enkel og treffsikker gave å gi bort.



– Vi anbefaler ikke gavekort slik det er nå. Hvis du skal gi en pengegave er det mye bedre å overføre penger, samt skrive et kort selv.