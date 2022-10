Forbrukerøkonom advarer: – Det kan bli kritisk

Det siste året har strømprisene skutt i været, renten blitt høyere og priser på varer og tjenester økt.

Selv om økonomien har blitt trangere, har ikke alle strammet inn på pengebruken.

I rapporten «Dyrtid under oppseiling» fra SIFO kommer det frem at rundt én av tre ikke har tatt grep for å håndtere de økte levekostnadene.

– Først og fremst tar det noe tid før vi ser full effekt av økt rentenivå. I tillegg tar det tid for mange å omstille seg, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank til TV 2.

ØKONOM: Thea Olsen er forbrukerøkonom i Danske bank. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun sier det tidligere ikke har vært behov for å bekymre seg for høye strømpriser, samt at renten lenge har vært lav og inflasjonen har vært normal.

– Etter to år med pandemi ønsker man å unne seg litt ekstra og føler man fortjener det. Det forstår jeg godt, men det betyr også at det trolig tar tid å redusere forbruket og endre vanene man tidligere har hatt.

– I lang tid har nordmenn hatt et svært høyt forbruk. Det tar tid å omstille seg.

KORTBRUK: Nordmenn brukte bankkortet mindre i september. Likevel går den rentebærende gjelden opp, ifølge Gjeldsregisteret. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Bekymringsfullt

Kortomsetningen i september gikk ned cirka seks prosent sammenlignet med september i fjor, viser tall fra BankAxept.

Til tross for nedgang i bruken av bankkort har den rentebærende gjelden økt, ifølge Gjeldsregisteret.

– Det kan tyde på at nordmenn nå bruker mindre penger, men at de som har det trangt økonomisk har problemer med å tilbakebetale kredittkortgjelden, sier Olsen.

Hun viser til tall fra Gjeldsregisteret som forteller at mange nordmenn som brukte kredittkort i sommer ikke har tilbakebetalt gjelden sin.

– Det er bekymringsfullt, sier Olsen.

Rekordtrafikk etter reiser

Økonomene har lenge oppfordret til å ta økonomiske grep. To av dem er å kutte ned på restaurantbesøk og ferieturer.

I serveringsbransjen økte likevel kortbruken med fire prosent i september sammenlignet med august, ifølge BankAxept.

Samtidig viser tilbakemeldinger fra de største restaurantgruppene i NHO at situasjonen for restaurantene snarere er god enn dårlig akkurat nå.

Flertallet av bedriftene melder at situasjonen er «tilfredsstillende eller god».

Kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise sier trykket på turer særlig til Spania og Norge i juleferien er like høyt som tidligere år.

– Vi ser at det er rekordtrafikk av folk som søker etter billetter. Vi ser også at bestillingene ikke henger med på trafikken. Det kan bety at folk søker veldig mye for å finne de beste prisene.

SERVERING: Kortomsetningen økte med fire prosent i serveringsbransjen i september. Forbrukerøkonomen peker på én faktor som gjør at du trolig bør bruke pengene annerledes. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også reisebyrået Tui har merket nordmenns reiselyst. Desember er nå deres bestselgende måned, ifølge kommunikasjonssjef Nora Aspengren.

– Det er ingen tvil om at nordmenn vil til utlandet i julen, og vi ligger nå på linje med 2019 i antall bookinger for juleferien, sier Aspengren.

Majoriteten av deres reisende i julen velger Gran Canaria, etterfulgt av Kapp Verde og Thailand.

– Bør være sikker

Olsen i Danske Bank sier det ikke er et problem at det er økt trykk på reise og restaurantbesøk. Dersom de som bruker penger på dette har råd til det.

– Du kan fint bestille en utenlandstur i juleferien. Men du bør være sikker på at du faktisk har penger til det, og vurdere om du heller burde sette denne summen med penger på en bufferkonto.

Hun understreker at det er mange nordmenn som lever uten en bufferkonto, og kommer derfor med en oppfordring.

– De som har råd til en utenlandsferie i julen, men ikke har bufferkonto, burde trolig revurdere om disse pengene heller burde blitt satt på en bufferkonto, fremfor det å reise.

Et faresignal

I rapporten til SIFO kommer det frem at én av ti bruker kredittkort til å få endene til å møtes. Olsen sier det først og fremst er når man ikke betaler tilbake kredittkortgjelden at det blir problematisk.

– At én av ti bruker kredittkortet til å få endene til å møtes kan tyde på at mange nå har økonomiske problemer. Vanligvis ser vi bruk av kredittkort til kjøp av reiser, ved netthandel og så videre.

Hun tolker det «å få endene til å møtes» som at denne gruppen ikke har nok penger utgifter man har til det å leve.

– Ergo tyder dette på at de har høyere utgifter enn inntekter. Det er et faresignal, sier Olsen.

– Kan bli kritisk

Forbrukerøkonomen sier det er ventet å kunne bli enda tøffere økonomisk for folk flest i tiden som kommer.

– Renten er ventet at skal øke ytterligere, inflasjonen er fortsatt høy, og vinteren står i anmarsj hvor det da forventes at strømprisene vil øke ytterligere, sier hun, og legger til:

– Så de som allerede har havnet i minus nå, vil etter all sannsynlighet få det verre i tiden som kommer.

I perioden fremover bruker nordmenn tradisjonelt mer penger enn ellers. Både Black Friday og julehandelen er nemlig like rundt hjørnet.

– Jeg håper at nordmenn vil holde tilbake og knipe igjen lommeboken i større grad enn tidligere denne julen. Pengebruken, altså forbruket vårt, bør gå ned.

Dersom det er trangt økonomisk, mener Olsen du skal styre unna årets julegavehandel.

– Hvis nordmenn med dårlig råd begynner å ta i bruk kredittkort ved julehandelen, kan det bli kritisk.