Forbikjørende hopper til: – Vi ønsker å overraske

Skjærtorsdag reiste et to meter, grønt beist seg ved hyttene på Sjusjøen i Innlandet.

– Vi måtte gå for noe helt annerledes i år, sier Katja Dyvesether (22) og ler.

Dette er fjerde året på rad hun og familien har pønsket ut kreative prosjekt i påsken.

FØRST UT: – Legomannen syns vi ble dødskul, sier byggermester Katja. Foto: Privat

Det hele startet med en diger legomann i 2021, etter litt kjedsommelighet på hytta.

Kreativ tradisjon

Legomannen fikk mye oppmerksomhet i påskefjellet.

Da vokste ideen fram om at dette måtte bli et årlig prosjekt.

Året etter materialiserte en diger snøorm seg mellom hyttene på Sjusjøen.

Mens i fjor tryllet de fram et kunstverk som mange i området kommer til å huske lenge: en lysende gul og diger boble.

– Det skal mye til for at vi klarer å toppe den, sier Dyvesether.

BLIKKFANG: Katja Dyvesether poserer ved den påskegule snøbobla i fjor. . Foto: Privat

Øreidé

Ideen til årets påskeprosjekt ble faktisk født under påsken i fjor.

– Sidespeilene på bobla vi bygget, minnet oss om ørene til Shrek. Så da måtte det bli en grønn, høyreist en på over to meter, sier 22-åringen og humrer.

Familien fra Bærum feirer alltid påsken på hytta på Sjusjøen.

Og med seg på byggelaget har Katja søsteren Therese (28), faren Vidar (53), onkelen Svein Grøtness (61) og kusinen Elisabeth Jacobsen (31).

IVRIGE: Familien syns dette er en veldig fin måte å komme seg ut på. Foto: Privat

– Noen av oss er best på å hente kram snø fra hele området, mens andre er bedre på detaljene. Så vi er et veldig godt team.

Forventningspress

Bevæpnet med murerskjeer, kniver, sager og en stor dose tålmodighet gikk de løs på snømassene.

Tre og en halv time senere kunne de sette seg ned og nyte synet av sin 2,2 meter, grønne einstøing plassert i sitt riktige element – langt inne i skogens ro.

Og her er ingenting overlatt til tilfeldighetene, til og med fargekoden på den kjente tegneseriefiguren er korrekt.

GRØNT GLIS: Før regnet rakk å ta han, kunne skuelystne bivåne familiens mesterverk. Foto: Privat

– Hva sier hyttefolket i området om skulpturene deres?

– Folk er imponert og syns vi er kreative. Mens det kryr av gule påskekyllinger rundt i påskefjellheimen, ønsker vi å overraske og gjøre noe annet. Men nå føler vi jo allerede et visst press, for å levere like bra neste år også, sier Dyvesether.

Og er du i området Sjusjøen og ønsker å iaktta den grønne vesenet, må du kjappe deg.

– Vi bygget så raskt vi kunne, før regnet kom. Men nedbøren har ført til at hele Shrek henger på halv tolv her.