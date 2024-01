Forbereder seg på sprengkulde: – Farlig

Ved inngangsdøren til det store kirkerommet ligger ullteppene klare til bruk.

På dagtid blir rommet brukt til gudstjenester, konserter og aktiviteter for barn og ungdom. Men når gradestokken bikker minus ti grader, får Tempelet i Oslo sentrum en helt annen funksjon.

– Dette skal være et lunt og varmt sted hvor de som trenger det kan få ly fra den kalde vinteren utenfor, sier Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.



RIGGES OPP: Flere titalls feltsenger står klare til bruk i Frelsesarmeens lokale Tempelet. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Tilbudet er en del av Oslo kommunes beredskap for å sikre at alle borgere har et varmt sted å være i sprengkulden.

Nå forbereder de seg på hektiske dager etter hvert som temperaturene fortsetter å synke.

– Vi ruster oss for økt pågang, sier Smith-Solevåg.



– Rett og slett farlig

Hittil i år har 264 personer valgt å benytte seg av Frelsesarmeens tilbud.

– Det finnes også andre permanente overnattingstilbud rundt i byen, men dette skal være en siste nødhavn når det er ekstra kaldt, sier Smith-Solevåg.



FARLIG: Kommunikasjonssjefen understreker at det kan være livsfarlig for de bostedsløse å sove ute i sprengkulden. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Det er kommuneoverlegen som bestemmer når Frelsesarmeens nødtilbud skal holdes åpent. Dette blir gjort når det er fare for liv og helse ved å sove ute.

– Det er klart at når det kryper ned til den type temperaturer, så er det rett og slett farlig å måtte oppholde seg ute, sier Smith-Solevåg.



Oslo kommune har denne uken satt inn ekstra tiltak for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet. Kommunen utvider nattpatruljen og uteseksjonens tilstedeværelse i Oslo natt til fredag og gjennom helgen.

Frykter strømbrudd

Flere steder i landet jobber man nå for å være forberedt på kulden som er ventet de neste dagene. DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther mener Norge i utgangspunktet er godt forberedt på å takle kulden.

– Vi er tross alt langt mot nord, og det er januar. Men det kommer ganske ekstrem kulde over store deler av Norge, og det kommer rett etter et ekstremt snøvær på Sørlandet, sier Aarsæther.

Hun sitter selv innesnødd i Arendal etter det kraftige snøværet.

Hennes største bekymring nå er at ekstremværet skal føre til at strømledninger ryker og at man får strømbrudd, i tillegg til sprengkulde.

STRØMBRUDD: DSB-direktøren ber nordmenn være forberedt på strømbrudd i sprengkulda. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det ville vært en svært krevende situasjon, sier hun.

Direktøren mener nordmenn må være forberedt på noen dager uten strøm, noe hun mener er et vanskelig scenario i januar måned.

– Uten strøm vil ting fryse, både systemer og mennesker. Derfor er det lurt å gjøre en liten beredskapsanalyse for seg selv, sier Aarsæther.

Bruk alternativ varmekilde

For de som ikke har vedfyring som alternativ varmekilde, anbefaler DSB-direktøren å gå til innkjøp av en liten ovn som ikke krever strøm. Et eksempel kan være en parafinovn.

VARMEKILDE: DSB råder folk til å ha alternative varmekilder tilgjengelig. Som for eksempel et stormkjøkken. Foto: Sverre Saabye

– Mange nye boliger er godt isolert, og dermed vil det ta en stund før det blir kaldt. Da handler det om å trekke inn til kjernen av boligen og varme opp noen deler av husstanden, råder Aarsæther.

Hun legger også til at man bør ha telefonen godt oppladet, slik at man kan ringe etter hjelp om man trenger det.