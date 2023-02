Forbereder seg på krig i rommet

HØYT NIVÅ: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (i midten) og general Bradley Chance Saltzman (t.v) diskuterte militærstrategi i verdensrommet. Saltzman er sjef for US Space Force. Foto: Santiago Vergara / TV 2

I München møtte han sjefen for US Space Force, militærstyrken for verdensrommet.



– Vi diskuterte hvordan vi kan samarbeide om oppskyting av satelitter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

SOUTH CAROLINA: En mistenkelig ballong ble observert over staten South Carolina i USA for noen dager siden. Foto: Travis Hufstetler/Reuters

De siste dagene har nedskytingen av flyvende objekter over USA vært i nyhetsbildet. Mange land har «spionballonger», for å drive overvåking og etterretning. Over 70 land har aktiviteter i verdensrommet. Etterhvert begynner det å bli både trangt og stadig flere våpen i rommet.

– Blir Norge også utsatt for «spionballonger» ?

– Det er enormt med ballonger som sendes opp hver dag. Jeg tror de aller fleste er for sivile formål, men de kan også brukes til overvåking og etterretning. Så det er viktig at vi følger med i lufta vår og er oppmerksom på at andre også kan bruke denne type kapasiteter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til TV2.

SAMARBEID: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mener Norge kan bidra internasjonalt med oppskyting av satelitter. Det fortalte han general Bradley Chance Saltzman under München Security Conference. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Inn i verdensrommet

Under München Security Conference møtte han general Bradley Chance Saltzman. Han er sjef for United States Space Force, de amerikanske militære operasjonene i verdensrommet.



Denne grenen av det amerikanske forsvaret ble opprettet i desember 2019. Den første utvidelsen av militære grener på 73 år. Saltzman er den andre toppsjefen for US Space Force.



Herredømme over verdensrommet blir viktig under eventuell fremtidig krigføring.



– Hvor militarisert er verdensrommet i ferd med å bli?



– Satelitter brukes jo til både sivile og militære formål. Vi trenger å kommunisere bedre og ha bedre overvåkingsmuligheter, og da er det viktig at et moderne framtidsretta forsvar har tilgang på god satelittkommunikasjon.

– Norge kan bidra

NATO-STRATEGI: Generalsekretær Jens Stoltenberg og NATO vedtok i 2019 en militærstrategi for verdensrommet. Foto: Santiago Vergara / TV 2

NATO-sjef Jens Stoltenberg har flere ganger understreket hvor viktig forsvar i verdensrommet har blitt. I 2019 erklærte NATO verdensrommet for et operativt område. Både Russland og Kina har utviklet og testet våpenteknologi beregnet for verdensrommet. Kina har bevist at de kan taue fremmede satelitter.

Under møtet diskuterte Gram og general Saltzman hvordan samarbeidet om militær aktivitet i verdensrommet kan utvides, mellom Norge og USA.

– Kan Norge bidra på dette området internasjonalt?

– Absolutt, for vi har viktige kompetansemiljøer og anlegg i Norge. Ikke minst med Andøya Space. Det er en unik kapasitet for satelittoppskyting i nord-områdene. Her har Norge noe å bidra med i et alliert samarbeid om verdensrommet framover.

UKRAINA: På årets München-konferanse på Hotel Bayerische Hof var hovedtemaet krigen i Ukraina. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Gram sier amerikanerne er interessert i utvikle et videre samarbeid med Norge, for hvordan det kan legges til rette for satelitt-oppskyting fra Andøya.

– Med amerikanske satelitter?

– Andøya vil være en veldig fin lokasjon for internasjonal oppskyting av satelitter.

Ny strategi for kunstig intelligens

Forsvarsminister Gram har hatt en travel uke. Først to dager på NATO-møte i Brussel. En rekke forsvarsministere reiste videre til Nederland for å diskutere kunstig intelligens, og hvordan det kan brukes militært.

– Kunstig intelligens kommer til å endre hele samfunnet vårt på grunnleggende vis. Det er er en teknologisk utvikling som også Forsvaret blir berørt av. Vi vil ha et heldigitalisert forsvar etterhvert og da kan kunstig intelligens hjelpe oss til å ta bedre beslutninger, samle store datamengder og gjøre at vi får bedre forsvarsevne.

KUNSTIG INTELLIGENS: En rekke forsvarsministere møttes i Amsterdam denne uka for å diskutere bruk av kunstig intelligens til militære formål. Foto: Nato

Det finnes kritiske stemmer, blant dem Amnesty International, mot å ta i bruk kunstig intelligens til militære formål.

– Jeg tror ikke vi kan forby det, men det er veldig viktig at kunstig intelligens tas i bruk i forsvarssektoren på ansvarlig vis.

Gram vil ha regler og retningslinjer, også internasjonalt. Departementet er i ferd med å gjøre ferdig en strategi for kunstig intelligens.

MØTEPLASS: München-konferansen samler topper fra politikk og forsvar og er sikkerhetspolitikkens svar på World Economic Forum i Davos. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Nært tysk samarbeid

I München skrev også Norge og Tyskland under en ny samarbeidsavtale.

– Tyskland er et viktig samarbeidspartner og blir enda viktigere. Vi har kjøpt stridsvogner av Tyskland og har undertegnet en avtale i Munchen. Den følger opp det kjøpet med nærmere samarbeid om landstyrker mellom Norge og Tyskland,