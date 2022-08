For to år siden tok Odd Arne (38) et valg – det angrer han ikke på i dag

Mens andre må betale dyre dommer for strømmen, har Odd Arne Selmer tjent penger på å leie solcellepanel gjennom sommeren.

FORBRUK: For to år siden valgte Odd Arne Selmer å si opp strømavtalen sin. Det skulle vise seg å bli gunstig. Foto: Marte Christensen / TV 2

Det hele startet med en feil faktura, en rotete opplevelse med et strømselskap og en kanskje litt over gjennomsnittet interesse for teknologi.

Sommeren 2020 fikk Odd Arne Selmer (38) plutselig beskjed om at strømmåleren hans hadde rapportert feil til strømselskapet i et halvt år.

– I stedet for en regning på 2000 kroner, fikk jeg en på 6000 og et enormt vedlegg med avregninger.

Selmer reiv seg i håret, satte seg foran dataen og begynte å lete alternativer.

Da han kom over en løsning, som heller ikke var så ille som regnestykke, bestemte han seg for å slå til.

– Det har jeg ikke angret på i dag, sier Selmer.

OPPGRADERTE: Odd Arne Selmer og familien bor i en enebolig på Åros i Asker. Etter at han energioppgraderte boligen har han blitt mer bevisst på eget forbruk. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Kjempegunstig

For ett år siden skilte boligen til Selmer seg ut i nabolaget. Nå har tre, fire andre hus i boligfeltet også skaffet seg de svarte plater på takene.

– Å være bevisst på strøm er uten tvil i vinden om dagen, sier han.

For to år siden signerte Selmer en avtale med solcelleleverandøren Otovo, som lovet gratis installering av paneler mot en månedlig leiekostnad på rett i overkant av 1000 kroner i måneden.

– Da var strømmen langt billigere enn i dag, og jeg regnet meg frem til at jeg ville gå 100 eller 200 kroner i minus i måneden. Til gjengjeld ble boligen fremtidsrettet og forbruket grønnere, sier han.

FØLGER MED: Odd Arne Selmer følger nøye med på hvor mye strøm som blir generert og hvor mye strøm familien bruker. Foto: Marte Christensen / TV 2

Det siste året har strømprisrekord etter strømprisrekord blitt slått.

Tirsdag sa kraftekspert Gert Ove Mollestad til TV 2 at han ikke lenger mener det er utenkelig med en strømpris på ti kroner per kWt i vinter.

Derfor er Selmer litt ekstra glad for avgjørelsen han tok i dag.

– Fra å ha gått litt i minus, har investeringen i solenergi i år plutselig blitt et kjempegunstig regnestykke, sier han.

POSITIVE: Selv om solceller er et stort inngrep på huset, opplever Odd Arne Selmer at naboene er positive. – Folk er veldig interesserte, spesielt i år, sier han. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Fremtiden

– Det er jo dette som er fremtiden, sier forskningssjef Erik Stensrud Marstein ved Institutt for energiteknikk (IFE).

– Sol og vind er i ferd med å vinne. Dette vil fremprovosere mange gode kommersielle løsninger for hvordan vi finansierer, installerer, produserer og bruker solstrøm på en smart måte, sier han.

POSITIV: Forskningssjef Erik Stensrud Marstein heier på alle gode løsninger som utnytter solenergi. Foto: Privat

Marstein tror absolutt å lease solceller kan være en slik løsning.

Han viser til at å installere solceller på taket for privatpersoner i dag krever en betydelig investering når man kjøper anlegget. Selv med støtte fra Enova, er det mange som kvier seg for å gjøre en såpass stor investering.

– Beslutningen om å installere solcellepanel er til syvende og sist et spørsmål om hvilken risiko man er villig til å ta. Hvis du får selskaper som er villig til å ta ned terskelen for beslutningen ved å fordele investeringen over tid og som samtidig deler risikoen, kan være en fin måte å øke farten i utbygging av solcelleanlegg ytterligere.

Og nå går det veldig fort, ifølge Marstein. Mer om det senere.

NEDBETALES: Installerer man solcellepanel i en enebolig eller et småhus, er nedbetalingstiden vanligvis anslått å være på 15 år. Nå, med de høye strømprisene, vil det gå mye raskere. Foto: Marte Christensen / TV 2

Kan selge overskuddet

– Hei, Google. Åpne persiennene.

Odd Arne Selmer bruker talestyring til alt fra solskjerming til lys og temperaturregulering inne i huset i Asker.

Utendørs viser han stolt frem de 29 panelene som ligger på rekke og rad på taket til huset, som ble bygd i 2019.

– Jeg glad i smarthus og alt som har med teknologi å gjøre.

TEKONOLOGIGLAD: Boligen er oppgradert med mye av det siste på teknologifronten. Selmer jobber med IT og driver også et lyd- og bildeselskap. Foto: Marte Christensen / TV 2

I sommer har panelene produsert nok strøm til å forsyne huset og lade elbilen på dagtid. Ofte ender det med overproduksjon av strøm, som han selger tilbake til markedspris til strømselskapet Tibber.

– Jeg kan følge med på hva jeg bruker og hvor mye jeg selger gjennom en app. Gjennom sommeren har jeg spart cirka 2000 kroner i måneden på strøm, sier han.

Når det er mørkt på kvelden eller under vintermånedene, er produksjonen nærmest null. Da er Selmer tilknyttet strømnettet og kjøper strøm til markedspris som folk flest.

– I desember og januar er det bare å betale strømregningen. Fra februar begynner som regel produksjonen å tilta, sier Selmer.

HAR BLITT EN SPORT: — Det går litt sport i å få huset til å bruke minst mulig strøm, forteller Selmer. Foto: Marte Christensen / TV 2

Så mye kan man produsere

Hvor mye strøm solcellepanel kan produsere, avhenger av hvor de er i landet og lokale forhold. Typisk vil de produsere mellom 600 og 1000 kWh per kW installert produksjonskapasitet, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Et anlegg på 10 kW kan produsere mellom 6000 og 10.000 kWh, som i runde tall er mellom 25 og 50 prosent av strømforbruket til en bolig, sier Jarand Hole, overingeniør i Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Selv om Selmer må betale strøm i de dyreste månedene, mener han at han tjener såpass godt på å selge solenergi om sommeren at han ender i pluss.

– Jeg ser egentlig ikke noen ulemper ved å ha solcellepanel, spesielt ikke med dagens strømpriser. I år går det mot et greit overskudd, men ikke noe voldsomt. Dessuten liker jeg at jeg kan bruke egenprodusert og lokal strøm, så jeg bidrar til en grønnere verden, sier han.

LITE JOBB: Å produsere egen strøm ved hjelp av solcellepanel, krever ikke noe ekstra jobb i hverdagens, ifølge Selmer. Foto: Marte Christensen / TV 2

I fremtiden drømmer han om gode løsninger som gjør at han kan lagre overskuddstrømmen han produserer.

– Batteriteknologi er for dyr til at det lønner seg nå, men utviklingen går fort. Løsninger hvor elbilene kan brukes som batteri er rett rundt hjørnet, så det skjer mye kult i denne verdenen her, sier han.

– Eksplodert

NVE anslår at det nå er mellom 10.000 og 11.000 husholdninger som har solcelleanlegg på taket i Norge, som er tilknyttet strømnettet. I tillegg kommer cirka 2000 private og offentlige yrkesbygg.

Ifølge forskningssjef Erik Stensrud Marstein ved IFE ligger vi fortsatt langt bak andre land når det kommer til å utnytte solenergi.

Det siste året viser imidlertid tallene en ny trend: Langt flere har fått opp øyene for teknologien som følge av de høye kraftprisene.

– I år har bransjen eksplodert. Allerede i mai hadde Norge installert like mange paneler som det vi gjorde i hele fjor, sier Marstein.

TREND: I nabolaget i Asker har flere hus valgt å installere solcellepanel på taket. Foto: Marte Christensen / TV 2

NVE bekrefter også at det er veldig høy aktivitet i solkraftmarkedet nå.

– Det er bra for kraftsituasjonen at flere installerer solcelleanlegg. Det bidrar med mer strøm, som akkurat nå er en mangelvare, og som har en veldig høy verdi, sier Jarand Hole i NVE.

Kan kjøpe ut anlegget

Solcellepanelleverandøren Otovo forteller at de opplever veldig stor interesse for sine abonnement om dagen.

– Våre kunder forteller at de ikke har vært forberedt på dagens sjokkstore strømregninger, og at de vil beskytte seg mot dette i fremtiden. Da er solcellepaneler en god løsning, sier kommunikasjonsdirektør Mathilde Hellenes.

Selv om prisen på å lease et anlegg gjennom 20 år er dyrere enn å kjøpe et anlegg, mener hun at leieavtalen gjør teknologien økonomisk tilgjengelig for flere.

– Hvis man vil ha solcellepaneler på taket nå, men må spare noen år før man har det fulle beløpet, kan man bestille abonnement og så kjøpe ut anlegget når det måtte passe, sier Hellenes.

SOLCELLEBOOM: Ved inngangen til august var det allerede installert langt flere solcellepanel enn det var i hele fjor, ifølge NVE. Foto: Foto: Robert Schlesinger / NTB

– Som et mellomstort kraftverk

Strømselskapet Tibber opplyser at de har over 4000 kunder som har installert egne solcellepaneler i Norge.

I 2021 produserte kundene i overkant av 12.000 MWh, hvorav halvparten gikk til eget forbruk, mens den andre halvparten ble solgt videre.

Hittil i år er det allerede produsert 10.000 MWh.

– Dette er en positiv utvikling, både for forbrukerne som har mulighet til å redusere sine strømutgifter og for kraftsystemet som får økt produksjon av lokal fornybar energi, sier Elisabet Kjerstad Bøe, norgessjef i Tibber.

Ifølge henne produserer Tibber-brukerne like mye solenergi i årsproduksjon som et mellomstort kraftverk.

– Dette trenger vi mer av fremover, mener Bøe.