Bestemor Liv Grethe gir barnebarnet Eline en god klem. De har tilbakelagt nok en lang dagsmarsj i fjellet for å få sauene ned fra beite. Alt for å sikre julematen.

– For meg er dette livets eventyr!

Denne septemberdagen har velsignet sauesankerne med perfekte arbeidsforhold. Vinden har dreid mot øst. Sola sørger for å sende ekstra varme farger ned i lyngen og får naturens eget fargekart til å eksplodere i høstfarger.

– Nå ser du rett inn i saligheten! Da tenker jeg ikke på verken antall meter eller svette og slit. Da er det bare glede og gyllne øyeblikk. Kanskje vi finner noen sauer som skal toppe det hele, er den euforiske meldingen fra sauesankerveteran Liv Grethe Oftedal (70).

LIVETS EVENTYR: 70-åringen refererer til sauesankingen som livets eventyr. Foto: Arne Rovick / TV 2

Sanket i 40 år

Først 500 bratte høydemeter opp til Brevikskaret og videre innover fjellet mot Ingridsetra, voktet av majestetiske Såta som reiser seg 1131 meter over havet. Det er saueflokkens enorme spiskammer som saumfares av sankere med et våknet blikk. De er på jakt etter dyr i det mektige landskapet.

– Jeg får et ekstra gear og blir lett på foten når jeg ser dyr! Da glemmer jeg at jeg er andpusten og varm, sier den spreke 70-åringen.

I 40 år har hun sanket sau i området. I dag er hun på tur med sin faste følgesvenn, barnebarnet Eline (14). Familien slapp 300 dyr på beite i sommer. Alle skal hjem fra et område hvor det ikke er rovdyrproblematikk.

– Vi mister bare et og annet dyr som dør av naturlige årsaker.

ERFAREN: Liv Grethe Oftedal har drevet med dette i hele 40 år. Foto: Arne Rovick / TV 2

For Liv Grethe er det å finne sauene og få de hjem på gården den ultimate opplevelsen.

– Jeg kjenner en brusende følelse. Jeg er lykkelig i ordets rette forstand når jeg får gå ute i naturen sammen med Eline og hunden. Se hvor flott det er, sier Liv Grethe og nyter utsikten med fjellsider kledt i den flotteste høstdrakt.

Makta bak

Via GPS-sporing har Eline lokalisert et dyr bak fjellet Såta. Besto og barnebarnet legger i vei opp nok ei bratt li på jakt etter dagens fangst. Eline har bestemt at denne sauemora og hennes to lam skal hjem.

BARNEBARN: 14-åringen Eline er fast med når bestemor skal på sauesanking. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Lammene er litt små, men ellers ser de fine ut. De var sikkert på leit etter mat oppe i fjellsida der, mener Liv Grethe.

HJEM: Sauene går selv i front på tur hjem til gården. Foto: Arne Rovick /TV 2

Over hele landet er det ifølge Matprat 1,2 millioner lam som skal ned fra beite i løpet av høsten og bli til fårikål, lammesteik og pinnekjøtt. Produksjonen i Norge tilsvarer cirka fem kilo lammekjøtt per person, og 80 prosent slaktes om høsten.

Tre dyr ble dagens «fangst». Nå skal de loses langs stien i det maleriske landskapet, videre ned den bratta lia og hjem til gården.

– De synes det er greit å komme hjem nå. Det er rart dette med sauene, men de vet nøyaktig hvor de skal når beitesesongen er over. De bare følger på hverandre og vet at makta går bak dem, forklarer sauesankerne.

OVER ELVA: Sauene finner sjøl veien over elva i Ljåsådalen. Foto: Arne Rovick / TV 2

Sju timer senere er sauene trygt nede i innhengningen.

– Nå skal det bli godt å komme hjem, ta av seg skoa og sette meg på kjøkkenstolen. Da tenker jeg på alt det fine gjennom dagen og sorterer de gode følelsene. Tenk at jeg fortsatt klarer dette. Det er bare herlig.

SJU TIMER: Det tar sju timer å lose sauene hjem til gården. Foto: Arne Rovick / TV 2

Oppe i fjellet går det fortsatt 27 dyr som skal hjem før det blir vinter. En av disse blir julemat hjemme på gården.

– Vi serverer selvfølgelig pinnekjøtt med kålrot og potet. Kjøttet vi spiser er vår sau som har beitet der oppe. Den har en helt spesiell smak når de kommer fra Såtaskaret.