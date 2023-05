For første gang på 20 år øver Luftforsvaret på dette

– Det er syv år siden jeg var inne i førstegangstjeneste, og det var litt uvant å gå i grønne klær igjen, sier Jarand Brørvik.

For første gang på 20 år har Luftforsvaret øvd på å reparere rullebaner.

Brørvik var en av reservistene som var innkalt til Rygge flystasjon. Til vanlig jobber han som bergsprenger i et entreprenørfirma.

KONSENTRERT: Jarand Brørvik (med grønn hjelm) var innkalt som anleggsarbeider til øvelsen på Rygge flystasjon. Foto: Fabian Helmersen / Forsvaret

Torsdag morgen var det «eksamen» for de rundt 50 personene som til vanlig er ingeniører eller jobber i anleggsbransjen, og som tidligere har gjennomført førstegangstjeneste.

Hektisk aktivitet

Det var hektisk aktivitet, med gravemaskiner, hjullastere, lastebiler og annet anleggsutstyr.

– Det vi har gjort, er å reparere bombekrater og missilkrater. Hensikten er at vi skal kunne lande og ta av med de toppmoderne flyene vi har anskaffet, sier Brørvik.

BETONG: Etter at krateret er fylt med pukk, legges det betongplater over. Foto: Fabian Helmersen / Forsvaret

I skrivet der Brørvik og de andre fikk beskjed om repetisjonsøvelsen, forklarte sjefen for Luftforsvaret hvorfor de var innkalt.

– Målet med øvelsen er at dere som tropp skal kunne kalles inn hvis fedrelandet har behov for det, for å være klare til å raskt kunne reparere eventuelle skader på rullebane og takseveier på våre flystasjoner, skrev generalmajor Rolf Folland.

– Meningsfylt

Brørvik synes at det har vært meningsfylt å delta i de to uker lange forberedelsene som endte med innsatsen torsdag.

– Det er en situasjon i Europa som er annerledes enn før, og viktig å ha et forsvar som er forberedt, sier han.

HJULLASTER: Anleggsarbeider Jarand Brørvik bak rattet på hjullasteren. Foto: Fabian Helmersen / Forsvaret

Brigader Kristian Lyssand, som er sjef for Våpenskolen i Luftforsvaret, sier at torsdagens anleggsvirksomhet gikk ut på å gjenopprette en flystasjon for å kunne gjennomføre flyoperasjoner etter et angrep.

– Nødvendig

– Det har ligget i brakk i nesten tyve år, så det er første gang vi gjennomfører denne type øvelse. Det er på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier Lyssand.

Brigaderen bekrefter at Ukraina-krigen har gjort det nødvendig å vekke den norske kapasiteten til å reparere rullebaner til live igjen.

NØDVENDIG: Brigader Kristian Lyssand, sjef Våpenskolen i Luftforsvaret, sier at Ukraina-krigen har vist at det er nødvendig for Norge å øve på å reparere rullebaner. Foto: Fabian Helmersen / Forsvaret

– Angrep på flybaser i Ukraina har vært gjennomført siden 24. februar i fjor, sier han.



– Vi er nødt til å ha denne kapasiteten, så vi kan reparere rullebaner og andre operative flater etter at det har vært et angrep. Det er veldig vanlig i alle militære operasjoner at man innledningsvis angriper fiendens evne til å gjennomføre flyoperasjoner, sier Lyssand.