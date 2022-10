Klokken 13.00 ble det klart at Riksadvokaten ber om at Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene i Baneheia.

I 2002 ble han dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Fredag ettermiddag møter bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Bekkstrøm pressen.

De har representert familiene til Sløgedal Paulsen og Sørstrønen i en rekke år.

– For foreldrene er dette en vanskelig dag. De har vært gjennom to lange hovedforhandlinger og fått to påfølgende dommer. Foreldrene har vært forberedt på utfallet, men dette er tungt, sier advokat Bekkstrøm.