For Embla (12) kunne ikkje streiken ha kome på eit verre tidspunkt

Kvardagen blei snudd på hovudet då Embla mista faren i sommar. No blir det lange dagar heime med sorga, når skulen er stengt på grunn av streik.

Det er ein månad sidan 12 år gamle Embla byrja på ny skule i Bergen.

Første skuledag møtte ho opp på Gimle Oppveksttun for å hente skulebøkene sine. Sidan då, har ho berre vore tilbake nokre få gongar.

– Så langt har eg berre hatt samfunnsfag. Det er ein time kvar måndag og tysdag.

Resten av lærarane hennar er tatt ut i streik. Dermed blir det lite skule på den nye ungdomsskuleeleven.

LANGE DAGAR: Embla har to timar undervisning for veka. Det blir lange dagar heime med sorga. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Heime med sorga

For Embla har den siste månaden vore ekstra tung.

Like før skulestart, døydde far hennar av kreft, og kvardagen blei snudd på hovudet.

– Eg tenkjer sjølvsagt på han kvar dag, seier Embla.

No står familien i ein blytung sorgprosess, og dagane er lange.

– Det har vore heilt forferdeleg. Embla har ikkje vore på skulen sidan han døydde. Det er nesten som ting har stoppa opp. Det er ingen rutine, seier Nancy Geraldo Amorim, mor til Embla.

SAKNAR RUTINER: Nancy Geraldo Amorim saknar rutinene ved å gå på jobb og skule, og trur det hadde hjelpt med å ta kvardagen tilbake. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

For ho er sjukemelding blitt einaste løysing. Påkjenninga er blitt for stor.

– Eg vil gjerne at ho skal kunne gå på skulen heile dagen, fem dagar i veka, slik at eg kan gå tilbake på jobb. Eg klarar ikkje konsentrere meg når ho er heime åleine heile dagen, seier mora.

Ho håpar streiken snart er over.

– Eg trur det ville hjelpt oss begge med sorga å få tilbake rutiner og få andre ting å tenke på.

Embla og mora fortalte først historia si til BA.

SAMAN HEIME: Nancy Geraldo Amorim er sjukemeld på grunn av påkjenninga av sorg og bekymring for dottera. Ho kan dermed vere heime med dottera, men saknar å gå på jobb. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Ingen teikn til løysing

Lærarstreiken har no halde på i over 80 dagar, og er med det den lengste lærarstreiken som har vore nokon gong.

Så langt er over 3500 lærarar tatt ut i streik. Tysdag blir streiken trappa ytterlegare opp, når Utdanningsforbundet tar ut nye 3000 lærarar.

– Me er nøydde til å auke trykket mot arbeidsgjevar. Det handlar først og fremst om at KS ikkje kjem oss i møte. Dei insisterer på å oppretthalde si nedvurdering av lærarane. Dei har gjort oss til lønstaparar i seks år, og det må me seie kraftig i mot, seier Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet.

FORSTÅING: Steffen Handal er leiar i Utdanningsforbundet. Han seier at lærarane forstår betre enn nokon kor tungt dette er for elevane. Han meiner KS må forstå alvoret i situasjonen, og kome lærarane i møte. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Lærarorganisasjonane og arbeidsgjevaren KS har no hatt møte med riksmeklaren, utan å kome fram til ei løysing.

Handal seier dei dermed ikkje kan gjere anna enn å halde fram å streike, til KS forstår alvoret.

Han påpeiker også at Utdanningsforbundet har råd til å streike lenge.

– Me kan halde på så lenge det er naudsynt, seier Handal.

Men opptrapping og trugslar om langvarig streik, spelar tilsynelatande ingen rolle for KS.

– Det er ein alvorleg situasjon. Det er ein kraftig opptrapping i streiken, men etter vår vurdering har det ingenting å seie for å få på plass ei løysing, seier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

BEKLAGELEG: Tor Arne Gangsø er direktør for arbeidsliv i KS. Han seier det er beklageleg at lærarane har ei haldning som gjer at dei synest det er greitt å halde på med streiken lenge. Foto: Kristin Grønning / TV 2

KS meiner, i motsetnad til Handal, at lærarane har fått eit godt lønsoppgjer, og seier dei ikkje har meir pengar å gje.

– Lærarane er blant dei best utdanna i vår sektor. Me har eit system som gjer at utdanning gjev betre uttelling i form av løn. I vårt system likebehandlar me alle med likt utdanningsnivå og lik ansiennitet, seier Gangsø.

KONFLIKT: Det er framleis steile frontar mellom partane, og ingenting som tyder på snarleg løysing. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Uroa

Barnepsykolog og direktør for barns rettar og bærekraft i Unicef, Kristin Oudmayer, ser med uro på at streiken nok ein gong blir trappa opp.

– Dette kjem rett etter ein pandemi der elevane har hatt eit redusert skuletilbod i to år. Dei har allereie betalt ein høg pris for ikkje å komme fysisk på skulen og oppleve det skulen kan bety for barn og unge, seier Oudmayer.

UROA: Kristin Oudmayer er Direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF. Ho fryktar streiken vil gå hardt utover barn og unges psykiske helse. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Ho fryktar at ein langvarig streik kan få både kortsiktige og langsiktige konsekvensar for barn og unge.

– I ytste konsekvens, vil dette kunne føre til at mange barn og unge får auka psykiske helseplagar, rett og slett fordi dei ikkje har tilgang på den hjelpa, strukturen og tryggleiken dei treng i kvardagen sin. Det vil gå utover læring og utvikling.

Saknar rutiner

Heime i Bergen, håpar Embla og mora at streiken snart er over.

– Eg håpar partane byrjar å snakke saman, og at streiken snart er over. Det er nok no. Det har vore nok ei stund allereie, seier mora.

SAKN: Embla håpar å snart kome tilbake på skulen, for å få tankane vekk frå sorgen frå faren ho var så glad i, men mista altfor tidleg. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Embla saknar rutinane ved skulekvardagen, og trur det kan hjelpe ho i ein tung sorgprosess.

– På skulen får eg meir å tenke på. Eg har lyst å begynne og jobbe litt. No har eg ingenting å gjere på, seier Embla.