– For dyrt å spise sunt

Fredag kom et ekspertutvalg med anbefalinger til helseministeren for å jevne ut sosiale forskjeller i kosthold. Utfordringen er å få unge til å velge sunnere.

Stikk i strid med Helsedirektoratets anbefaling om å spise 20 prosent mer fisk, viser tallene fra 2015 til 2022 at vi spiser 13 prosent mindre fisk.

Når kokk Kine Johannessen (26) i Compass Group har fisk på menyen, går det unna. Hun sier det ofte er tomt før lunsjen er over.

HUSMANNSKOST: Kine Johannessen får god omsetning når hun lager mat med sunne råvarer. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Jeg elsker mat som bestemor lager. Gravlaks, dill, poteter. Jeg skulle ønske jeg levde på 50-tallet!

Avskrekkende pris

21 år gamle Andrea Oma har frossenpizza under armen og innrømmer at hun ikke vet hvordan hun skal lage mat av fiskefilet.



RASKT OG ENKELT: I en studenthverdag kan rask og billig mat friste de unge. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Hvis jeg skal lage fisk, tar jeg laks eller fiskepinner!

Alle vi møter på fredagshandel mener fisk koster for mye. I fiskedisken på Meny er det kun sei som koster under 200 kroner kiloen.

DYRT: Trygve Jacobsen forstår at unge velger vekk fisk når det koster flere hundre kroner å mette en familie. Foto: Elias Engevik / TV 2

Trygve Jacobsen (74) mener fisk er altfor dyrt. Torskemiddagen han selv har kjøpt, kommer på 234 kroner.

– Det er for dyrt!

Fredag spår Aftenposten at billigere fiskeslag igjen vil komme på bordet og varsler rimeligere fisk som sei, steinbit, lysing og lange.

Gode råd hjelper

Matvareprisene økte med 4,8 prosent fra november 2022 til november 2023 ifølge SSB. Med svak krone har eksporten av laks økt og gjort det dyrere for oss å handle rosa fisk.

FISKEELSKER: Turid Næss (82) handler kryddersild og seifilet for flere middager i uken. Foto: Elias Engevik / TV 2

Turid Næss (82) sier hun spiste fisk seks uker hver sommer da hun var ung, og håper også dagens unge vil lære seg å tilberede mat vi kan hente rett fra havet.

Da butikkjeden Meny reduserte prisene på fersk fisk med 30 prosent på tirsdager, økte salget med 30 prosent, opplyser kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne.

Ser man året under ett, økte deres salg av fisk i løsvekt med seks prosent i 2023.

– Vi bemanner fiskedisken med folk som kan gi tips og oppskrifter. Vi merker også stor interesse for oppskrifter på nett, sier butikksjef på Bergen Storsenter, Marius Aalen.



KUNNSKAPSRIK: Mona Grindheim deler tips med butikksjef Marius Aalen. Foto: Elias Engevik / TV 2

De trofaste fiskekundene er ofte over 60 år.

– Vi må ikke komme dit at barn og unge tror fiskeboller svømmer i havet, sier Nina Gjerdrum. Hun leder prosjektet de kaller Fiskeknappen, hvor barn kan lære om Sofie Sei og Øyvind Ørret, i håp om at de vil spise mer fisk.

Vil utjevne sosiale helseforskjeller

Helsedirektoratets rapport om utviklingen i norsk kosthold kom i fjor, og Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold viser at mye kan bli bedre.

– Forbruket av frukt og bær går ned, det samme gjør forbruket av fisk og sjømat. Da må vi som samfunn legge til rette for å ta sunne valg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun sier usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft.



NYE KOSTHOLDSRÅD: Kostholdsutvalget gav i dag rapport til Ingvild Kjerkol. . Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Pris påvirker vaner

Erik Arnesen, som har master i samfunnsernæring og tar doktorgrad ved Universitetet i Oslo, sier opplysningskampanjer og råd hjelper lite hvis folk ikke har råd.

– Det er dyrt å spise sunt, spesielt for de med lav inntekt. FHI har gjort en studie som viser at de ti prosentene av befolkningen med lavest inntekt i 2022 må bruke nesten 40 prosent av sin disponible inntekt for å spise i tråd med de generelle anbefalingene. Da hjelper det lite med velmente opplysningskampanjer og råd.



Arnesen sier at prisstigning på brus kan virke sosialt utjevnende.

– Det er også personer med lav inntekt som drikker mest brus og som lider mest av fedme og andre kostholdsrelaterte helseproblemer. Økte avgifter kan dermed virke sosialt utjevnende på helse.