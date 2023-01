For 25 millioner kan Ole Kristians (45) utsikt bli din

– Jeg så potensialet straks jeg så leiligheten. Den ligger så å si på kaia, med utsikt til Tromsøsundet, Ishavskatedralen og Tromsdalstinden.

– En skikkelig «postkortutsikt», sier eiendomsutvikler Ole Kristian Mortensen (45) om leiligheten han nå skal selge i Tromsø sentrum.

Prisantydningen på den 176 kvadratmeter store leiligheten er 24,9 millioner kroner.

POSTKORT: Leiligheten med en prisantydning på 24,9 millioner har utsikt til Tromsøsundet, Ishavskatedralen og Tromsdalstinden (bakerst i bildet). Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Et år med renovering

Tromsømannen kjøpte leiligheten i 2020 – samme år som han solgte «Villa Telegrafbukta», som med en salgssum på over 25 millioner ble den dyreste eneboligen som noensinne er blitt solgt i Tromsø.

Etter en lengre periode med renovering av leiligheten, flyttet han og familien inn i femte etasje i det seks etasjer høye boligkomplekset i Tromsø indre havn.

Renoveringen ble gjort i samarbeid med en lokal interiørarkitekt. Hun tok oppdraget med å tegne og planlegge det Mortensen kaller et «konsept», der all innredning er tegnet og plassbygget av lokale håndverkere, og møblene er spesiallaget av en lokal møbelprodusent.

– Ideen nå er å selge en komplett utstyrt leilighet som folk bare kan ta med seg klærne og flytte rett inn i, sier han.

EKSKLUSIVT: Det meste av innredningen er tegnet og bygget på stedet. Foto: Ulrikke Lorentzen (bildet er hentet fra boligannonsen)

Bare to soverom

Boligannonsen lokker ellers med eksklusivitet, sentrumsnær beliggenhet, barområde, to bad og to solrike balkonger.

– Men det er bare to soverom. Er ikke det litt snaut for en bolig på 176 kvadratmeter?

– Det kommer an på øyet som ser, sier eiendomsmegler Kristian Ytreberg i DNB Eiendom i Tromsø til TV 2.

– Men dette er en bolig som er tilrettelagt for et voksent par, med alt på ett plan. Og denne kundegruppen pleier å trenge minimum ett soverom, i tillegg til et gjesterom, sier eiendomsmegleren.

TO SOVEROM: Det ene soverommet har badekar. Foto: Ulrikke Lorentzen (bildet er hentet fra boligannonsen)

Smal kjøpegruppe

– Nærmere 25 millioner; det er en sjeldent høy prisklasse, til Tromsø å være?

– Det er en høy prisklasse, og vi har veldig få av denne type boliger i byen, sier Ytreberg, og legger til at han forventer at det vil ta litt tid å selge en så dyr bolig.

– Kjøpegruppa er smal, og vi må gå bredere ut med markedsføringen enn vanlig. Derfor har vi gått til flere meglerhus i DNB. I tillegg har vi brukt noen kroner på annonsering på en internasjonal luksusmarkedsplass, sier han.

Og luksusannonsen har kastet av seg, skal vi tro megleren.

– Tromsø er blitt en populær by for turister fra mange land, og rett etter at vi la ut annonsen, ble vi kontaktet av seriøse aktører som er interessert. Det er kjøpsmeglere fra europeiske land som kontakter oss på vegne av klientene sine, sier han.

Russisk kjøper?

Hva tror eier Mortensen selv om salget?

– Det må bare ta den tiden den tar. Kanskje han Andrey Yakunin er interessert, sier selgeren.

Han tenker på den russiske oligarksønnen som ble tiltalt for å ha flydd drone på Svalbard i høst, men senere ble frifunnet.

– Han har jo seilbåten sin på kaia her fortsatt. Kanskje han trenger en base i Tromsø?, sier han spøkefullt.

Dyrest i øst og vest

TV 2 har gjort et kjapt Finn-søk på prisantydningen for de mest kostbare boligene i de største byene i Norge.

I Bodø ligger det for tiden ute en villa med prisantydning 29,5 millioner, mens det på Øvre Singsaker i Trondheim ligger en villa ute til 28 millioner.

I vest troner «Villa Charlotte» på Hjellestad utenfor Bergen pristoppen med en prisantydning på om lag det dobbelte av boligene i de tre byene lenger nord, nemlig 59 millioner.

I Stavanger by ligger fire nye leilighetsbygg inne med prisantydning i skalaen 5,95 til 45 millioner kroner.

I Oslo er det en eksklusiv, 100 kvadratmeter stor «penthouse»-leilighet på Tjuvholmen som topper lista med en prisantydning på 45 millioner.

Søket har ikke hensyntatt beliggenhet, eiendommenes tilstand og størrelse og andre forhold i sammenlikningene over.