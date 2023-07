Følte seg maktesløs da datteren ble alvorlig syk

PREGET: Mona Berg Hansen måtte selv sørge for at tenåringsdatteren spiste. Det ble en daglig kamp som preget hele familien. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Fra et barn blir født er det foreldrenes oppgave å gi det mat for å overleve.

Men hva skjer når barnet ditt ikke vil spise lenger?

For Mona Berg Hansen ble det en daglig kamp for at datteren Sunniva skulle få i seg mat.

Ble sjokkert

– Som forelder føler man seg aldeles mislykket. Man er livredd for at barnet skal dø, for man klarer rett og slett ikke få barnet til å spise, sier Hansen.

Sunniva fikk spiseforstyrrelsen anoreksi like før hun skulle konfirmeres.

UNG: Sunniva Berg Hansen fikk anoreksi i ung alder. Bildet er fra før hun ble syk. Foto: Privat

– Hun ble syk kjempefort, og ble veldig sjokkert selv da hun oppdaget hvor vanskelig det ble med mat, forteller Hansen.

Behandlingen virket ikke

Sunniva fikk henvisning fra fastlege til spesialisthelsetjenesten. Hun fikk familiebasert behandling (FBT).

Det er den vanligste formen for behandling av anoreksi, hvor foreldre får stort ansvar for at barna legger på seg.

Det var Hansen som måtte passe på at datteren fikk i seg næring.



Uten tettere oppfølging fra helsevesenet, ble Sunniva sykere og sykere.



Hansen følte seg maktesløs. TV 2 har sett epikrisen.

– På det aller dårligste sto det om livet hennes, forteller Hansen.

75 prosent flere syke

Sunniva er ikke alene om å ha utviklet anoreksi de siste årene.

Under pandemien skjøt antall barn og unge med spiseforstyrrelser i været.

Fra 2018 til 2022 fikk 75 prosent flere under 18 år behandling for spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten.

Gjennom 2018 fikk 1300 barn behandling. Fire år senere var antallet hele 2275.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Økningen var størst blant de yngste barna. Gjennom pandemiårene ble andelen spiseforstyrrede jenter mellom 6–12 år tredoblet, ifølge FHI.

Foreløpige tall fra januar til mai 2023 viser at økningen fortsetter: 1415 barn ble behandlet for spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten, ifølge Norsk Pasientregister.

Til sammenligning var det snitt-tallet i perioden 2015–2020 1264.

Ufullstendig rapportering

Det er ingen som vet eksakt hvor mange norske unge som sliter med spiseforstyrrelser.

Det kan ta lang tid før barn får diagnosen, og de som kun får behandling hos fastlege eller private avtalespesialister blir ikke fanget opp av offisielle tall.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

TV 2 spurte i mai sykehusforetak og behandlingssteder over hele landet om å få så ferske tall som mulig.

Vi fikk svar fra 19, og 13 av disse oppga tall på hvor mange som var under behandling.

Ved disse 13 foretakene alene var det 584 barn under 18 år som fikk behandling for spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten på det tidspunktet.

Det reelle tallet er langt høyere.

KARTLEGGING: TV 2 spurte behandlingssteder over hele landet om oppdaterte tall på syke. Foto: Helge Knudsen/Magnus Torsvoll Midthun

Hundrevis av familier sliter

Fortvilet over datterens sykdom fant Hansen en Facebook-gruppe for pårørende til spiseforstyrrede.



Der deler 400 mødre, fedre og andre pårørende erfaringer rundt behandlingen av spiseforstyrrelser.

Mange forteller om hvor maktesløse de føler seg, og deler sin fortvilelse over helsevesenet.

TV 2 har gjennom våren vært i kontakt med flere av disse familiene.

De forteller at FBT er særdeles krevende for familien som skal behandle barnet hjemme.

SLITER: Mona Berg Hansen har hørt mange historier fra andre foreldre. Mange av dem sliter med å hjelpe de spiseforstyrrede barna sine. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Flere opplever også at BUP er underbemannet flere steder i landet og etterlyser mer kompetanse.

Barn med spiseforstyrrelser kan kjempe imot ved alle måltid, kaste mat og servise, prege hele familien.

– Du har vært ansvarlig for å gi babyen mat for å overleve, men så går årene og ungen nekter all mat som barnet trenger for å leve. Det er utrolig skremmende, sier Hansen.

Intenst krevende for foreldrene

Overlege og forsker Stein Frostad ved Haukeland Universitetssykehus har jobbet med alvorlig syke unge i 30 år. Han forteller at FBT er så krevende at mange foreldre må ta permisjon fra jobben.

– Behandlingsmetoden krever 100 prosent av foreldrene, sier Frostad.

Han sier at det ser ut til kvaliteten av behandlingen varierer, og fortviler over at så få rapporterer til Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) hvor han er i fagrådet.

– Det er et demokratisk problem, du skal ha lik rett til god helsehjelp uavhengig av bosted.

KRITISK: Overlege Stein Frostad er bekymret for de økende antallet barn med spiseforstyrrelse. Han er kritisk til de sprikende behandlingstilbudene som finnes rundt i landet. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Sulten ble altoppslukende

Før hun ble syk var Sunniva en aktiv, sosial og positiv jente.

Men sykdommen gikk ikke bare utover helsen. Det gjorde noe tankene hennes.

– Anoreksi gir ekstremt mye angst, forklarer mor Hansen.



Fjortenåringen som ikke hadde uttrykt angst eller opplevd traume, ble gradvis mer engstelig og sulten ble altoppslukende.

Alt handlet om en ting: Å ikke legge på seg.

SOSIAL: Sunniva (til høyre) var en aktiv og sosial jente. Det endret seg da hun fikk anoreksi. Bildet er fra før sykdommen. Foto: Privat

Drømmen om å bli frisk



Etter å ha forsøkt familiebasert terapi et halvt år, fulgte tre år med forskjellig behandling før Sunniva til slutt var i livsfare og la seg inn til behandling.

Det ble et vendepunkt.

Psykologen ved DPS støttet henne i det Sunniva selv hadde lest om; å trosse spiseforstyrrelsen og gjøre det hun var mest redd for: Å legge på seg.

Når tankene skrek «ikke spis», tvang hun seg selv til ikke lytte.

– Hvis tankene fortalte meg «du skal ikke spise den sjokoladen, spis noe sunnere isteden,» så spiste jeg sjokoladen. Hvis tankene sa; «bestill det med minst kalorier på menyen,» så bestilte jeg det med mest kalorier på menyen, forklarer Sunniva.

BLE FRISK: Sunniva er nå 19 år gammel og går på folkehøgskole. Kampen mot anoreksien er endelig over. Foto: Privat

Hver eneste matbit ble en kamp mot spiseforstyrrede tanker, men Sunniva ville spise seg frisk.

Slik snakker du med barna om spiseforstyrrelser Marianne Clementine Håheim er interessepolitisk rådgiver i Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). Dette er hennes råd til foreldre om hvordan de kan snakke med barn om spiseforstyrrelser: Start samtalen tidlig. Hvis du merker til endring i humør og adferd, ikke vent med å snakke med barnet ditt.

Ikke la fokuset være på kropp og mat. Spør heller om hvordan barnet har det. Det kan avdekke om det ligger noe under spisevegringen.

Vær bevisst på egne holdninger til kropp og mat

Bruk et språk som åpner for samtale



Ikke nøl med å lese deg opp på tematikken eller spørre andre.

Oslo universitetssykehus har også samlet råd fra unge med spiseforstyrrelser. Dette er barnas egne råd til foreldre: Du må være bestemt, men ikke streng og kjeftete.

Vis at dere er større og bestemmer mer enn spiseforstyrrelsen

Vær trygg, stol på deg selv, for usikkerhet kan skape konflikt.

Hør på oss og ikke spiseforstyrrelsen.

Bruk humor.

Vær omsorgsfull og vis at du bryr deg.

Vær oppmuntrende og snakk positivt.

Behold roen.

– Ekstremt krevende

– Jeg spiste nok mat over tid. Jeg gikk nok opp i vekt, samtidig som jeg konsekvent gikk imot tankene mine og konsekvent gjorde det motsatte av det de sa. Jeg gjorde det konsekvent, konstant, over lang tid til tankene forsvant helt, sier Sunniva.

Sunniva vil gi håp og si at det er mulig å bli frisk fra destruktive spiseforstyrrede tanker og spise uten å telle kalorier.

– Det er ekstremt krevende, men fullt mulig. Det går faktisk an å bli helt frisk og ha helt friske tanker. Du kan leve et liv uten tankehelvete. Jeg spiste meg frisk. Jeg var syk i fire år, og det tok åtte måneder fra jeg bestemte meg, og fikk skikkelig hjelp, til jeg var friskmeldt.