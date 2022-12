Folkehøgskoleelever sitter fast på Svalbard

KANSELLERING: Elever fra Svalbard Folkehøgskole måtte plukke opp bagasjen igjen etter at flyturen hjem fredag kveld ble kansellert. Dorthea Førland Solem er en av eleven som hadde gledet seg til juleferie. Foto: Privat

– Det er omtrent tre fjerdedeler av et fly som sitter igjen på Svalbard nå, rundt 25 stykker fra folkehøgskolen, sier Dorthea Førland Solem.

Hun går på Svalbard Folkehøgskole og hadde gledet seg til å komme hjem til fastlandet på juleferie med familien.

Nå har juleferien blitt utsatt i tre dager på grunn av et kansellert Norwegian-fly i Tromsø.

– For min del har jeg gledet meg til å komme hjem og skal plutselig vente i tre dager til. Jeg har heldigvis ikke så store planer for denne uka, men det er verre for andre, sier Førland Solem.

Går glipp av bryllup

For noen av elevene er det kansellerte flyet svært uheldig og noen har fått ferien utsatt i opp til fem dager. Førland Solem forteller at en venn kommer til å gå glipp av brorens bryllup og en annen mister en flyvning til New Zealand.

HJEM TIL JUL: Helle Andreassen er elev ved Svalbard Folkehøgskole og har fikk fredag starten på juleferien ødelagt. Foto: Privat

– De har booket oss om på et fly på søndag så jeg er hjemme mandag. De seneste kommer hjem på tirsdag, men jeg mener de burde tatt ansvar og fått opp et fly i morgen, sier hun.

Norwegian sier til TV 2 at det er en teknisk årsak som er grunnen til at flyet er kansellert.

– Der er vi veldig nøye og sikkerheten går alltid først når det ikke er forsvarlig å ta flyet opp i lufta. Da blir flyvningen kansellert, sier Anna-Lena Nordling som er pressevakt i Norwegian.

– Beklagelig

Frøland Solem forteller at hun og vennene fikk beskjed om at det var en feil med turbinene og fikk en tekstmelding om flyvningen de hadde blitt ombooket på.

– Vi har prøvd å kontakte Norwegian og måtte vente en time i kø for å få svar. De sa at de ikke vet noe mer og skal kontakte oss når de vet, sier hun.

Svalbard-elevene har sjekket alle andre flyvninger fra Svalbard som nå er fullbooket både hos SAS og Norwegian.

– Det er så klart veldig beklagelig. De får dekket hotell og mat og har krav på kompensasjon, da må passasjerene søke om dette gjennom Norwegian sine hjemmesider, sier Nordling.

Svalbard Folkehøgskole er nå stengt for juleferie og elevene har måttet sjekke inn på hotell.

– Vi har fått overnattingsplass og måltider dekket av Norwegian. Samtidig er det planer som har gått i vasken og det er utrolig frustrerende å måtte vente flere dager, sier Førland Solem.