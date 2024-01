Folkeaksjon jakter plagiat i Kjerkol-oppgaven: – Føles viktig

GIKK IKKE AV: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, her på vei inn til statsråd på Slottet tirsdag formiddag. Foto: Cornelius Poppe/NTB

På nettstedet Reddit har brukerne startet en nettdugnad for å avsløre tekstlikheter i helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave. Så langt har over hundre tekstutdrag blitt markert.

– Jeg er overrasket over hvor mange markeringer som allerede er gjort. Jeg har ikke kunnet kontrollere markeringene og om det er seriøst plagiat eller ikke. Det betyr at det er ikke sikkert vi har over hundre eksempler på plagiat, sier Børge A. Roum alias «forteller» på nettstedet Reddit til TV 2

Han er en av flere brukere på nettstedet Reddit som har engasjert seg i å avdekke tekstlikheter i helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave.

– Det føles viktig og bra å kunne bidra. Det er en enkel ting å bidra med når det finnes gode verktøy på internett som man kan bruke. Det er bedre enn å vente og se på, men heller gjøre noe, sier Roum.

Flere hundre kommentarer

På Reddit finnes flere tråder der Kjerkol-saken diskuteres – med mange hundre kommentarer under flere av de.

– Jeg tror det en vekst i politikerforakten, og det er veldig skadelig. Ikke forakten i seg selv, men saker som gir grunn til å ha det. Saker som denne gir grunn til å ha politikerforakt. Jeg blir frustrert når det er stadig nye saker, hvor politikere er på eller over kanten, sier Roum.

Folkeaksjon

Nå har brukerne tatt i bruk verktøyet Hypothes.is der alle kan gå inn og markere der de mener Kjerkol og medstudenten har kopiert og limt inn tekst fra andre kilder – uten riktig kildehenvisning.

I skrivende stund har de fått 109 tekstmarkeringer.

TV 2 har ikke ettergått tekstmarkeringene.

– Det er fint å få én samlet oversikt over omfanget, hvor alle kan bidra. Hvis det viser seg at det er alvorlig nok, så håper jeg Kjerkol har den integriteten som Sandra Borch viste og trekker seg, sier Roum.

Han er tidligere folkevalgt for Miljøpartiet De Grønne til bydelsutvalget på Grünerløkka i Oslo.

Vil ikke svare mer

TV 2 har bedt Kjerkol om en kommentar til saken. Hun viser til følgende uttalelse som hun delte mandag kveld:

«Jeg kommer ikke til å kommentere oppgaven noe mer nå, men viser til Nord Universitet som skal se på saken på vanlig måte i tråd med gjeldende rutiner for dette. Jeg vil bli involvert i prosessen i tråd med deres rutiner».