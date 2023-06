Over heile landet førebur no dyrevernorganisasjonar seg på sommarferien som er like rundt hjørnet. Sommaren er ofte den tida dei har mest å gjere.

Årsaka er at fleire ynskjer å dumpe kjæledyra sine på sommaren.

Men mange slit med å ta inn fleire. Det kan få store konsekvensar for dyra.

Går ut over kropp og sinn

Under koronapandemien gjekk dyrevernorganisasjonar nærast tom for kjæledyr dei kunne omplassere.

Over heile landet adopterte folk kattar, hunder og andre dyr som kunne halde ein med selskap under pandemien. Men etter at det vart opna for reiser og folk kunne feriere som vanleg, vart dyra overflødige i mange heimar.

No slit mange organisasjonar med å ta imot alle dyra som eigarar vil kvitte seg med.

– Det er tøft å stå i denne situasjonen. Det er krevjande både psykisk og fysisk. Dei frivillige har det ekstra tøft no før sommarferien.

Det seier leiar for «2 Save Me», Elin Herlofsen.

Ho seier det tek på å stå i ein slik situasjon. Frivillige er førebudde på å bruke ferien for å hjelpe til med å ta unna all jobben som kjem. Herlofsen sjølv har planlagt å bruke all ferie frå sin daglige jobb til å bidra i organisasjonen og hjelpe dyra.

Under koronapandemien gjekk «2 Save Me» tom for katter å kunne omplassere. Dei gjekk dermed ut på marknaden for å hjelpe folk som ønskja kjæledyr til å få det dei ville ha.

KREVJANDE: Herlofsen fortel at trykket på organisasjonen er blitt so stort at frivillige er byrja å kjenne det på kroppen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

No fortel ho om ein kvardag som er snudd heilt på hovudet sidan den gong.

Herlofsen og hennar organisasjon har til dømes ikkje hatt moglegheit til å ta imot katter på over eit halvt år. Kapasiteten er sprengt. Dei har verken rom, økonomi eller frivillige nok til å auke inntaket.

– Vi riv oss i håret

Ifølge ho er det vanleg for dei å få høyre at dei enten må ta imot dyret sjølv om dei ikkje har plass eller so vil det bli avliva.

– Situasjonen er at katter vert dumpa i pappesker på trappa eller i verste tilfelle at dyra vert avliva. Det kjem også til å bli verre inn mot fellesferien. Då veit vi at pågangen frå folk auker, seier Herlofsen.



– Det er fortvilande. Eg veit at dersom vi ikkje tek imot dei, so får livet ein annan avslutning enn det hadde gjort hos oss.



Ein av dei frivillige hos «2 Save Me» seier at også han veit at trugslar om avliving har kome frå dyreeigarar som vil kvitte seg med kjæledyra sine.

INGEN PLASS TIL PUS: Spesielt katter vert ofte dumpa hos dyrevernsorganisasjonar eller avliva dersom eigaren ikkje lenger vil ha dei. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vi riv oss i håret av rein frustrasjon. Eg er frustrert, forbanna og oppgitt av korleis dette har utvikla seg. Folk ser ikkje på dyret som ein del av familien, seier han.

Alt frå samlivsbrot til ferie

Forklaringane organisasjonen og dei frivillige mottek når dei får dyr på døra varierar veldig.

Nokre har akkurat gått igjennom eit samlivsbrot der ingen av partane ynskjer å ta ansvar for dyret. Andre har gjerne fått allergi mot dyret dei har.

Men ei forklaring som er blitt meir vanleg: folk skal på ferie og det er ingen stad å gjere av dyret når dei er på reise.

Dette er noko Foreningen for omplassering av dyr (FOD), kjenner seg att i.

Stine Jansen er frivillig i organisasjonen.

STÅR I ANDRE ENDEN: Stine Jansen er ein av mange frivillige som prøver å bistå når folk vil kvitte seg med sine kjæledyr. Foto: Privat

Ho er klar på at det har ein del å bety at ein no står ovanfor den første fulle og heile sommaren etter koronapandemien der folk i meir eller mindre grad kan reise utan problem.

– Folk vil reise og då har dei plutselig ikkje tid til pus. Det kostar gjerne for mykje for enkelte med eit kattepensjonat. Men det er ikkje ofte folk er so opne at dei seier det rett ut at det er grunna ferie ein omplasserar katten.



Håper dumpe-toppen er nådd for i år

Jansen seier at også FOD opplev at trykket so langt i år har vore større enn tidlegare. Ho seier at denne sommaren opplev dei at det vert både fleire dyr på same tid som det vert færre fosterheimer til å plassere dyra i.

Dei har valt å ikkje innføre inntaksstopp enno, men vurderer frå sak til sak om dei har kapasitet til å hjelpe dyret som kjem.

– I mange tilfeller kan dyra bli dumpa på trappa. Sett ut i eit bur midt i gata nærast. Men vi veit også at katter kan bli overlatt til seg sjølve for å klare seg.



No håper ho dumpe-toppen for i år kan vere nådd.

– Eg håper toppen i år er grunna folk som skaffa seg kjæledyr under koronapandemien, som ellers ikkje ville fått seg dyr. Det er ikkje eit teikn på koreis framtida vert, men kanskje kan ein få tilbake eit meir normalt nivå etter dette.