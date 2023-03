Folk strømmer tilbake til skibakkene: – «Gøtt» å se!

Etter noen labre sesonger er det lys i tunnelen for de norske skidestinasjonene. I Målselv i Troms snør det «gullpenger» i grevens tid før vinterferien.

TRIVES I TRYSIL: – Vennene våre er i Alpene, og maser på at vi skal komme dit. Men det er deilig å bare være her, sier Anita Skuse og Jan Skjøy fra Gjerdrum . Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

– Forrige uke ble rekorduke, den beste noensinne. Det ser veldig bra ut for de neste ukene.

– Det er «gøtt» å se! sier destinasjonsleder Gudrun Sanaker Lohne ved SkiStar Trysil, som også har begynt å få bestillinger på siste del av skisesongen.

Fra flere land

I likhet med andre norske alpinsentre og skidestinasjoner er Lohne strålende fornøyd med tilstrømmingen både før og under vinterferien på Østlandet denne uka.

Gjestene kommer fra flere land:

– Det er mye nordmenn og svensker, og nå har danskene og engelskmennene begynt å komme. Folk drar dit hvor snøforholdene er bra – og nå har vi jo 136 centimeter snø her, og veldig gode forhold. Det nyter vi godt av, sier destinasjonslederen.

REKORD: – Det er «gøtt» å se at skituristene er tilbake, sier destinasjonsleder Gudrun Sanaker Lohne ved SkiStar Trysil. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Hun forteller at tradisjonen med vinterferie til fjells holdes høyt i hevd hos mange.

– Det er gjerne flere generasjoner eller vennefamilier som ferierer sammen; enten i private hytter, eller på overnattingsstedene våre, sier hun.

Elleve på tur

Og flere generasjoner fant vi midt i bakken, hvor skåningen Håkan Zadig svingte seg med kone, barn og barnebarn. Håkan forteller at det er tredje gang at familien ferierer i Trysil.

– Vi har skiferie som tradisjon, og denne gangen er vi 11 personer som har kommet fra ulike deler av Sverige.

– Blir det ikke dyrt?

– Jo. Vi er i uke åtte, og da koster det penger, sier Håkan, som likevel mener det er verdt kostnadene.

– Det er fellesskap og skikjøring, sier han.

ELLEVE PÅ TUR: Skåningen Håkan Zadig svinger seg i skibakkene med kone, barn og barnebarn. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

– Hva tanker du om å velge mellom Trysil og Alpene?

– Vi kan kjøre til Trysil på én dag. Men skal vi kjøre til Alpene, må vi ha overnatting underveis, og da går det to dager hver vei. Det går for mye tid.

– Dessuten er Alpene er så stort, det er lett å miste barna av syne, legger han til.

Pils, kos og damer

Kompisgjengen Jakob Sundsåsen, Mikkel Pettersen Roald, Joakim Henrik, Kristoffer Nervik, Jonas Storm Larsen og Odin Bardaci er strålende fornøyd med vinterferien i Trysil.

– Det beste er at gutta kan pilse og kose seg i bakken, da. Skogsløyper og full fart, sier de.

KOS, PILS OG DAMER: – Det er snø, og det er varmt, og det er deilig, sier kompisgjengen til TV 2. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

– Og at alle gutta er samlet på hytta. Vi skal i badstua etterpå, det blir koselig.

– Det er snø, og det er varmt, og det er deilig, sier kompisgjengen.

– Men det beste med Trysil er jo damene, da. Soleklart!

– En prioritering

Hytteeierne Anita Skuse og Jan Skjøy fra Gjerdrum har lagt vinterferien til Trysil som vanlig, og synes det er godt å se at trafikken har tatt seg opp.

– Det har vært ganske stille de to siste årene, så det er veldig deilig å se at det er folk og liv igjen, sier Jan, og skryter av forholdene i bakken.

– Det er supert vær, deilige skiforhold og bare kos.

– Det er ikke blitt for dyrt med skiferie?

– Alt er vel blitt for dyrt, sier Anita.

– Men det blir jo en prioritering. Dette er viktig for oss, så da gjør vi det, sier Jan.

HYTTEIERE: – Det er supert vær, deilige skiforhold og bare kos, sier Gjerdrum-paret Anita Skuse og Jan Skjøy. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Han legger til at det er fint å komme seg litt bort når den mørkeste delen av vinter er over.

– Det lysner, vi har god tid og kan være sammen med familien. Vi stortrives, sier han.

På spørsmål om Alpene kan være et alternativ til Trysil, sier paret at de har venner som er der akkurat nå.

– De maser på at vi skal komme dit. Men når vi har hytte her, er det deilig å bare være her, sier de.

Snarvei på elveisen

På Målselv fjellandsby i Troms frister daglig leder Øystein Johansen med nysnø og kortere reisevei fra Oslo til Målselv enn fra Oslo til Geilo.

– Kortere vei til indre Troms enn til Geilo?

– Jepp, det tar jo seks timer å kjøre fra Oslo til Geilo i ferietrafikken, mens det tar én time og 25 minutter å fly fra Oslo til Bardufoss. På vinterstid kjører vi dessuten over elveisen og rett opp i fjellandsbyen, det tar 15 minutter, sier Johansen.

Fjellandsbyen har 300 sengeplasser til utleie, og skianlegget brukes i tillegg av folk fra 56 privateide leiligheter og 175 private hytter.

Johansen sier de fleste gjestene er norske familier som kommer for å stå slalåm og gå langrenn i den 17 kilometer lange turløypa.

– Slalåmanlegget har fire trekk og totalt 17 nedfarter, hvor den lengste er på 3200 meter, sier han.

SNART VINTERFERIE: Daglig leder Øystein Johansen ved Målselv fjellandsby har store forventninger til årets vinterferie. – I natt ramlet det ned 15-20 centimeter «gullpenger» fra himmelen, sier han til TV 2. Foto: Målselv fjellandsby (arkiv)

«Gullpenger»

– Det er vinterferie i nord neste uke. Hvordan pleier trafikken å være hos dere?

– Vinterferien har blitt bedre og bedre. De siste årene passerte vi påsken i trafikk, sier Johansen.

Han antar at økningen skyldes at forholdene for snø er bedre tidligere i sesong. I år kom snøen i grevens tid:

– Vi har jo slitt. Men i natt ramlet det ned 15-20 centimeter «gullpenger» fra himmelen – så nå graver vi fram hyttene, og tråkkemaskinene går for fullt. Det er mye ekstraarbeid i siste liten, men vi tar det imot med glede, sier Johansen, som ifølge Yr.no kan glede seg over mer «gullpenger» til uka.

Tror på rekord

Odd Stensrud, som er nestleder i paraplyorganisasjonen Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner og daglig leder i Alpinco, som drifter Hafjell og Kvitfjell alpinanlegg, tror det kan gå mot den beste vinterferien noen sinne for mange av alpinanleggene, i alle fall sør for Dovre.

– I hvert fall i vårt område ligger det an til en veldig, veldig god sesong og vi håper på at dette her og skal bli en ny rekord, sier Stensrud.

– Med en god helg nå og lokal vinterferie neste uke, så ligger det an til rekord.

For Hafjell og Kvitfjell er rekorden allerede i boks for den første vinterferieuka

– Vi har rekord både når vi måler i antall skidager og når vi måler i heisomsetning og omsetning på andre deler av kjernevirksomheten vår.

REKORD: Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, melder om rekordtilstrømming av skigjester til Hafjell og Kvitfjell i vinterferien. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Han er litt mer usikker på hvordan det går i den nordlige delen av Norge.

– Ja de har jo større værutfordringer, skiftende vær, så det er nok mer mer krevende den sesongen her, nord for Dovrefjell, da.

Kronekurs og snø

Stensrud mener å se at lav norsk kronekurs og lite snø i alpene fører til at det i år er flere utenlandske gjester i Hafjell og Kvitfjell.

– Noen som booker hos oss sier at de bevisst velger vårt område fordi det er dårlig med snø sørover i Europa. Så kan jo det være kortvarig den vinteren her, men at det har en viss effekt nå, det er opplagt. Og så er jo den norske krona lav. Og det trekker nok litt flere danske og svenske gjester til Norge.