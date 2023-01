– Folk kommer seg ikke i begravelser

Hadde du vært villig til å punge ut tusenvis av kroner for en relativt kort flytur mellom to norske byer?

Dette er virkeligheten til de fleste som bor lengst nord i landet vårt.

For der det er tett mellom fjellene og ingen togskinner, er fly en av de få måtene å komme seg over lengre avstander på.

Nå tar en stadig voksende gruppe opp kampen mot de skyhøye prisene.

OPPRØRER: Maiken Garder bor i Hammerfest. En flytur til hovedstaden kan koste godt over 10.000 kroner. Foto: TS FotoDesign (Tanja Skoglund).

Flere tusen medlemmer

– Før i tiden gikk det an å få en og annen billig billett til under tusenlappen på kortbanenettet. De eksisterer ikke lenger, sier Maiken Garder fra Hammerfest.

Hun har opprettet Facebook-gruppen «Folkeopprør mot skyhøye flypriser på kortbanenettet». På kort tid har hun samlet flere tusen medlemmer.

I gruppen deler medlemmene erfaringer om hvor vanskelig det er å reise, uten å måtte bla opp høye summer.

– Det er hjerteskjærende historier om mennesker som ikke kommer seg i begravelser. Om besteforeldre som ikke har sett barnebarna sine på flere år, forteller Garder til TV 2.

For en ordinær familie kan en flyreise til Sør-Norge koste hele 30.000 kroner.

– Men de sørpå får seg en to ukers ferie til Syden til samme pris, sier Garder.

Det er ikke bare mellom nord og sør det er dyrt. Å reise fra en flyplass på kortbanenettet til en annen, kan også koste mange tusen.

TRAVELT: Verden er mye mer tilgjengelig for de som kan reise fra Oslo Lufthavn, enn fra en liten flyplass i nord, mener Maiken Garder. Foto: Heiko Junge/NTB.

Garder mener de som bor på kortbanenettet i Nord-Norge og Nord-Vestlandet er avskåret fra resten av samfunnet.

Nå frykter hun at folk vil flytte.

– Man klarer ikke å bo en plass når man ikke har kontakt med resten av verden. Det går ikke i lengden, sier Garder.

– Sett i gang

Maiken Garder og resten av medlemmene i gruppen får støtte fra Fremskrittspartiets Dagfinn Olsen.

– Vi er helt enig. Det er altfor kostbart slik som det er. Vi må huske på at dette er kollektivtilbudet til de som bor ute i distriktet, sier stortingsrepresentanten.

STØTTER: Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant i Fremskrittspartiet, vil ha billigere flypriser i nord. Foto: Annika Byrde/NTB.

Han mener regjeringen bare har å sette i gang med tiltak.

– Vi har billetter for Ruter i Oslo som det er mer eller mindre 60 prosent subsidier på. Widerøes flyavganger i Nordland har i snitt 25 prosent subsidier. Her kan man løfte, sier Olsen.

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet, forklarer at de høye flyprisene skyldes at det er for få som reiser med fly i Nord-Norge.

Det er rett og slett ikke lønnsomt for flyselskapene å tilby billige flyreiser, slik de gjør i Sør-Norge.

PÅ SAKEN: Siv Mossleth (Sp) sier regjeringspartiene jobber med å senke flyprisene på kortbanenettet. Foto: Frode Hoff / TV 2

Uklar framtid

– Det er bra at denne problemstillingen blir løftet. De høye prisene på kortbanenettet er én av grunnene til at Senterpartiet vil være i regjering, sier Mossleth.

Hun tydeliggjør at regjeringspartiene skal prioritere flyprisene i nord framover.

TURNÉ: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Honningsvåg flyplass i Finnmark under valgkampen i 2021. Partifelle Siv Mossleth lover endring, men vil ikke si når. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi har som mål å få bedre tilbud, og halvere prisene der det ikke er kommersielt lønnsomt å fly.

Men akkurat når disse endringene kommer, vil Mossleth ikke svare på.

– Vi har et løfte på at det skal skje i denne regjeringsperioden, og jeg jobber for at det skal skje så fort som mulig.