Folk fra hele verden ville kjøpe øya – Helt ellevilt!

Prisen for det historiske fyret fra 1890 endte til slutt langt over takst.

IDYLL: De nye eierne kan nyte vakker utsikt, men må regne med egeninnsats for å få fyret beboelig. Foto: Stig Einarsen/ Privatmegleren

– Det har vært interessenter fra blant annet Australia, USA, Danmark, Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Nederland og Sverige. Jeg har aldri før opplevd maken til interesse for en enkeltstående eiendom, sier Georg R. Paulsen, salgssjef og partner i PrivatMegleren i Bodø.

Bjørnøy fyr ligger på Lille Bjørnøya, like øst for øya Landegode i Bodø kommune og ble satt i drift i 1890.

I 1972 ble den historiske fyrstasjonen nedlagt og erstattet med ei ubemannet fyrlykt.

Bjørnøy fyr var et av fyrene som ble solgt av Kystverket i 2005 og kjøper var Miljødirektoratet.

I juli 2006 åpnet miljøvernminister Helen Bjørnøy fyret for allmenheten ved å gjøre det om til et friluftsfyr.

FYRHISTORIE: Bjørnøy fyr ble åpnet i 1890 og er nå solgt etter en intens budrunde. Foto: RIKSARKIVET

Men etter hvert ble det færre og færre som benyttet seg av tilbudet, så i sommer valgte Miljødirektoratet, som eier den 108 mål store fyr-øya, å selge rubbel og bit.

Fyrstasjonen lokket kjøpelystne med eget lagerbygg, to naust og egen brygge. Foruten fyret og egen øy. Taksten var satt til 1,5 millioner kroner.

Helt vilt

I annonsen legges det ikke skjul på at fyret er preget av å ha stått ute i hardt vær. Bygningene trenger omfattende vedlikehold, men det skremte tydeligvis ikke mange.

– Det har vært en enorm interesse. I den perioden prospektet lå ute for salg, har 78.000 klikket inn på annonsen for å se. Det er helt vilt. En god annonse har som regel rundt 7000 treff, sier Paulsen.

– Hvor ofte legger du ut ei hel øy for salg?

– Sjeldent. Men jeg har solgt noen holmer og skjær, humrer Paulsen.

PAMORAMAUTSIKT: Selve fyret er blitt lysthus. Ikke mange grillhytter kan skilte med denne utsikten. Foto: Stig Einarsen/ Privatmegleren

De idylliske bildene av sommer, sol og spektakulær utsikt fra egen øy, lokket åpenbart mange.

– Er det lov med geiter?

– Jeg brukte store deler av sommeren til å forklare folk, spesielt de fra utlandet, om hvor øya ligger. De lurte på hvor langt det var fra Oslo til Bodø, og fra Bodø og ut til fyret, sier Paulsen.

– Jeg har også prøvd å forklare at det ikke er 25 grader og idyll her nordpå hele tiden, slik bildene viser. Det er heller få dager med så godt vær. Noen har også lurt på om det er lov til å ha geiter på eiendommen. Det ble en travel sommer med mange spørsmål, humrer megleren.

Etter at Bjørnøy fyr hadde ligget ute i markedet fra juli og i to måneder slik Miljødirektoratet krevde, ble budrunden åpnet i forrige uke.

VÆRHARDT: Det er ikke alle dager i Nord-Norge som er slik som denne med sol og klart vær. Foto: Stig Einarsen/ Privatmegleren

Totalt skal 19 budgivere ha deltatt på budrunden. 307 meldte sin interesse, og fulgte budgivingen.

– Det startet allerede kvelden før. Vi skjønte at eiendommen kom til å gå over takst, men ikke for slike summer. På tampen kom det bud med økning på 100.000 og 200.000, forteller han.

Etter 12 timer med budkrig var sluttsummen kommet på 6,5 millioner, hele fem millioner over takst.

OPPUSSINGSOBJEKT: Eiendommene på øya krever betydelig oppgradering før noen kan bo der. Foto: Stig Einarsen/ Privatmegleren

– Det tok helt av. Vi hadde ikke forventet slike summer, sier Georg R. Pauslen, salgssjef og partner hos PrivatMegleren i Bodø.

Ikke alle er fornøyd med at det historiske fyret nå er solgt.

– Det er trist

Norsk Fyrforening er betenkt og bekymret over at fyrstasjoner selges til private.

– Det er trist at fyret er blitt solgt. Kulturminner kan gå tapt, når historiske bygninger som Bjørnøy fyr blir solgt fra det offentlige til private, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening til Bodø Nu.

Hun frykter hva som vil skje med fyret på Bjørnøya når nye eiere tar over.

TIDENS TANN: Bjørnøy fyr trenger betydelig oppgradering og oppussing etter å ha stått tomt i mange år. Foto: Stig Einarsen/ Privatmegleren

I forbindelse med salget så har Kystverket opphevet tidligere klausuler på eiendommen. Det betyr at nye eiere ikke er forpliktet til å holde bygningsmassen på fyret intakt.

– Når det offentlige går til det skritt å selge en fyrstasjon som Bjørnøya, så risikerer vi å miste mye av historien som ligger i bygningene der. Det ødelegger det kulturminnet som Bjørnøy fyr representerer. Vi i Norsk Fyrforening tenker det er trist, sier hun.

Hemmelig kjøper

Det store spørsmålet er hvem det er som har kjøpt den 108 mål store øya og hvilke planer den nye eieren har.

– Det kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt, men jeg kan bekrefte at Bjørnøya fyr har fått norske eiere, sier Georg R. Paulsen, salgssjef og partner hos PrivatMegleren i Bodø.

Etter det vanvittige salget, er meglerfirmaet blitt kontaktet av andre «øy-eiere» i Nordland som nå vil selge.

– Det stemmer. Jeg har fått noen henvendelser fra folk som sitter som eiere av eiendommer ute i havet og som vurderer å selge etter dette. Men vi kan ikke love folk fem millioner over takst hver gang, sier Paulsen.