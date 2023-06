– Folk flest tenker det er mer enn nok måker her

Men både fiskemåker og hettemåker er utrydningstruet. I Trondheim skal de nå telles for å få oversikt over bestandene.

Det er lite som tyder på at måkebestandene i Trondheim sentrum er spesielt truet for tida. På tak og på torv er det måkene som dominerer bybildet.

OVERALT: Måkene hører hjemme i bybildet i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Folk flest tenker nok at det er mer enn nok måker her, men Trondheim er en kystby så man må forvente at vi har mange kysthekkende måker her, sier naturforvalter Magnus Irgens i Trondheim kommunes miljøenhet.

Kritisk truet

Siden 90-tallet er den norske fiskemåke-bestanden faktisk kraftig redusert. For hettemåkene er situasjonen kritisk.

EKSPERT: Magnus Irgins er naturforvalter i Trondheim kommune. Han har tidligere hatt ansvaret for sjøfugl-bestandene nasjonalt da han jobbet i Miljødirektoratet. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Siden 1996 er antallet fiskemåker redusert med cirka 80 prosent. Den er rødlista og regnes som utrydningstruet. Hettemåkene er redusert med over 80 prosent og regnes som kritisk utrydningstruet, forteller Irgens.

Flyr drone i hekkeområdene

I de siste ukene har dronetjenesten i kommunen flydd over og dokumentert de viktigste hekke-områdene for måker i byen. Denne dagen er drone-pilotene ved Nidelva der hettemåkene trives.

DRONE: Dronepilotene Einar Richard Buch og Frode Hansen hjelper Magnus Irgens, naturforvalter i Trondheim kommune, med å telle måker. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Her er det noen øyer som vi vet hettemåkene har hekket på tidligere. I fjor fant man ut at det kun var et titalls hettemåkepar igjen i Trondheim, så det står dårlig til. Men denne arten flytter mye rundt og er vanskeligere å holde oversikt over, forklarer Irgens.

Artig jobb

Dronen blir forhåndsprogrammert og går i et mønster der den kontinuerlig tar stillbilder. Disse settes sammen til et høyoppløselig stort bilde slik at man lett kan telle antallet måker som ligger på reiret sitt. For dronepilotene har dette blitt litt annerledes dager på jobb.

– Vi driver jo mest med inspeksjoner av tak og fasader, 3D-modellering, kart og slike ting. Så dette er spesielt, men veldig artig for oss å få være med på, forteller Frode Hansen, som er operativ leder for dronetjenesten i Trondheim Eiendom.

Vil redusere konflikter

Ved å gjennomføre denne typen bestands-tellinger i årene fremover håper man å få en mer nøyaktig kunnskap om utviklingen. Hva som skjer der næringsområder bygges om til boligområder er ekstra viktig å følge med på.

KRITISK: Hettemåken er nær utryddet i Norge. Å følge med på hekkeplassene og telle disse er derfor ekstra viktig. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Sprer de seg til andre områder eller prøver de å hekke på de nye byggene som kommer opp? Håpet er jo at man kan få ivaretatt måke-bestandene og samtidig redusere potensielle konflikter med beboerne, håper fugleeksperten.

Vet man hva fuglene foretrekker kan man tilpasse måten man bygger ut på, mener Irgens.

– Man kan for eksempel lage mer støyisolerte hus og man kan lage gjerder på taket slik at ikke fugleunger faller ned på bakken. Da reduseres konfliktene mellom fugler og folk, og det er viktig i fremtidig byutvikling.

BESTE TOMTA I BYN: Denne måken har bosatt seg i Nidelva like ved Royal Garden Hotel. Foto: Frank Lervik / TV 2

Norge med spesielt ansvar

Irgens forteller at Trondheim kommune får mange måke-klager fra byens innbyggere. Spesielt i hekketiden. Men han påpeker samtidig at vi i Norge har et spesielt ansvar for å la fuglene være mest mulig i fred.

– Når det gjelder fiskemåker har Norge cirka 25 prosent av hele den europeiske bestanden. Det gir oss et ekstra ansvar til å ta vare på denne arten, sier Irgens.